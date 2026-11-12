Vietnam y Filipinas impulsan cooperación parlamentaria en favor de paz y estabilidad

Manila (VNA) – Se espera que la cooperación parlamentaria entre Vietnam y Filipinas continúe ampliándose, contribuyendo a fortalecer la confianza, promover la unidad de la ASEAN y mantener la paz, la estabilidad, la seguridad y la libertad de navegación en el Mar del Este sobre la base del derecho internacional.

Así lo afirmó el embajador de Vietnam en Filipinas, Lai Thai Binh, en una entrevista concedida a la Agencia vietnamita de Noticias (VNA), con motivo de la participación del presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, en la 47ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-47), que se celebrará en Manila del 17 al 18 de noviembre.

Según el diplomático, el hecho de que Filipinas asuma simultáneamente las presidencias de la ASEAN y de la AIPA en 2026 constituye una oportunidad para reforzar la conexión entre la cooperación intergubernamental e interparlamentaria y aprovechar la fuerza colectiva del bloque ante los desafíos regionales e internacionales.

Bajo el lema “Parlamentos que construyen una ASEAN pacífica, próspera y centrada en las personas”, la AIPA-47 busca promover el papel de los órganos legislativos en el fortalecimiento de la paz, la seguridad y la confianza, así como impulsar la cooperación en ciberseguridad, la lucha contra la delincuencia transnacional y las drogas, y la respuesta a las amenazas no tradicionales. La diplomacia parlamentaria también contribuye al diálogo, al intercambio de experiencias legislativas y al respeto del derecho internacional.

Asimismo, los parlamentos desempeñan un papel importante en el perfeccionamiento de los marcos jurídicos y la supervisión de la aplicación de políticas, creando condiciones favorables para el comercio, la inversión, la innovación, la transformación digital y el desarrollo sostenible. También se prestará atención a ámbitos como la inteligencia artificial, la economía digital, el cambio climático y la participación de las mujeres y los jóvenes.

El embajador consideró que, en el proceso de implementación de la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045, las iniciativas de la AIPA deben traducirse en programas de cooperación y resultados concretos.

En cuanto a las relaciones parlamentarias entre Vietnam y Filipinas, Thai Binh las calificó de importante motor para impulsar la amistad y la cooperación integral entre ambos países. Tras 50 años del establecimiento de relaciones diplomáticas y 10 años de implementación de la Asociación Estratégica, la cooperación entre la Asamblea Nacional de Vietnam y el Senado y la Cámara de Representantes de Filipinas se ha consolidado progresivamente.

Ambas partes mantienen intercambios de delegaciones y contactos entre dirigentes, parlamentarios y grupos de amistad. En noviembre de 2022, la Cámara de Representantes filipina aprobó la Resolución número 571 para establecer el Grupo de Amistad Parlamentaria Filipinas-Vietnam, mientras que el Senado adoptó la Resolución número 26 para reconocer e impulsar la cooperación interparlamentaria.

De acuerdo con el diplomático, la perspectiva de cooperación ha recibido un nuevo impulso tras la elevación de las relaciones bilaterales a la categoría de Asociación Estratégica Integral. Se espera que ambas partes sigan promoviendo los intercambios de delegaciones, perfeccionando los mecanismos de cooperación periódica entre sus órganos legislativos, compartiendo experiencias y coordinando la elaboración de marcos jurídicos que faciliten la implementación de los acuerdos bilaterales.

Ambos países también reforzarán su coordinación en la AIPA y otros foros multilaterales, en apoyo de la solución pacífica de las controversias y del mantenimiento de la paz, la estabilidad y la seguridad de la navegación en el Mar del Este, de conformidad con el derecho internacional, especialmente la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 (UNCLOS), concluyó./.