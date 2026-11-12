Vietnam y Venezuela preparan la IV Reunión del Comité Intergubernamental de Cooperación

Hanoi (VNA) – El viceministro de Industria y Comercio de Vietnam, Luong Hoang Thai, se reunió el día 11 de noviembre con Eduardo Antonio Ramírez Castro, viceministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Venezuela, para revisar la cooperación bilateral y preparar la IV reunión del Comité Intergubernamental Vietnam-Venezuela de Cooperación Económica, Cultural, Científica y Tecnológica.



Según informó hoy el Ministerio de Industria y Comercio, en el encuentro, el viceministro Luong Hoang Thai destacó los avances en la Asociación Integral entre ambos países, y valoró positivamente el acuerdo para reactivar el mecanismo del Comité Intergubernamental, cuya actividad había permanecido suspendida durante varios años.



Señaló que la próxima reunión ofrecerá una oportunidad para evaluar los resultados de la cooperación bilateral y, sobre todo, definir nuevas orientaciones de colaboración adaptadas a las circunstancias y necesidades actuales de ambos países.



Por su parte, Eduardo Antonio Ramírez Castro destacó los tradicionales lazos de amistad, solidaridad y estrecha cooperación entre ambos países. Subrayó la importancia de la IV Reunión del Comité Intergubernamental para identificar sectores prioritarios y concretar nuevas iniciativas de cooperación, especialmente de cara al 20.º aniversario del establecimiento de la Asociación Integral entre Vietnam y Venezuela, que se celebrará en 2027.



El viceministro venezolano propuso ampliar los ámbitos de trabajo del Comité Intergubernamental para incluir nuevos sectores, como seguridad y defensa, telecomunicaciones y salud, con el fin de impulsar una cooperación más integral y acorde con los objetivos de desarrollo socioeconómico de ambos países. Ambas partes acordaron celebrar la cuarta reunión del Comité en Caracas, en una fecha conveniente, centrando los debates en los principales ámbitos de colaboración recogidos en la Agenda Bilateral Vietnam-Venezuela para el período 2026-2030.



En 2025, el comercio bilateral alcanzó los 54 millones de dólares, de los cuales 46,8 millones correspondieron a las exportaciones vietnamitas y 7,2 millones a las importaciones procedentes de Venezuela. Vietnam exportó principalmente productos textiles y prendas de vestir, vehículos y repuestos, computadoras, productos electrónicos y componentes, además de fibras e hilos textiles.



Por su parte, Venezuela exportó a Vietnam productos acuáticos, agrícolas, madera y derivados, así como materias primas y accesorios textiles. En virtud del Acuerdo Marco de Cooperación firmado el 31 de julio de 2006 entre los gobiernos de ambos países, se estableció el Comité Intergubernamental como mecanismo de coordinación bilateral. Hasta la fecha, se han celebrado tres reuniones: las dos primeras tuvieron lugar en Caracas, en agosto de 2008 y abril de 2012, respectivamente, mientras que la tercera se celebró en Hanoi en marzo de 2015.



Durante una visita de trabajo a Venezuela del viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, ambas partes aprobaron la Agenda Bilateral Vietnam-Venezuela para el período 2026-2030. El documento establece las principales áreas de cooperación, entre ellas política y diplomacia; seguridad y defensa; agricultura y seguridad alimentaria; energía y seguridad petrolera; economía, comercio e inversión; telecomunicaciones, tecnología y salud; así como cultura, turismo, deportes y medios de comunicación./.

VNA