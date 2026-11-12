Presidenta del Consejo de Federación de Rusia participa en la inauguración de nuevas instalaciones petroleras conjuntas

Hanoi (VNA) – En el marco de su visita oficial a Vietnam, la presidenta del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia, Valentina Ivánovna Matviyenko, al frente de una delegación de alto nivel, visitó hoy el Centro Tropical Vietnam-Rusia, en Hanoi, y participó por vía telemática en la ceremonia de inauguración de nuevas instalaciones de producción de las empresas conjuntas petroleras de ambos países.



Durante su visita al Centro Tropical Vietnam-Rusia, Matviyenko destacó que esta institución constituye un símbolo representativo de la cooperación multidisciplinaria entre Vietnam y Rusia. Además de desarrollar actividades de investigación científica, el centro contribuye a divulgar conocimientos y estrechar los lazos de amistad entre los dos pueblos.



La dirigente rusa subrayó la importancia de promover la enseñanza y el aprendizaje del idioma ruso para impulsar los intercambios culturales y educativos. Señaló que la Olimpiada de lengua rusa, organizada conjuntamente por ambos países desde 2023, se ha consolidado como un importante acontecimiento educativo en Vietnam, con una participación que prácticamente se duplica cada año.



En la edición de este año se inscribieron cerca de 800 alumnos y estudiantes de diez localidades, de los cuales los 100 mejores llegaron a la final, celebrada en Hanoi. Los ganadores pueden optar a becas del Gobierno ruso para estudiar en Rusia y participar en un curso de inmersión lingüística de un mes en Moscú.



Matviyenko expresó su confianza en que el certamen alentará a más jóvenes vietnamitas a estudiar y desarrollar su carrera profesional en ámbitos relacionados con Rusia. Asimismo, informó de que más de 3.000 estudiantes y doctorandos vietnamitas cursan actualmente estudios en centros de educación superior rusos y que ambos países mantienen cerca de 500 acuerdos de cooperación científica y universitaria.



Afirmó que la cooperación educativa y los intercambios entre los pueblos revisten tanta importancia como las relaciones económicas y las inversiones, e instó a las nuevas generaciones a preservar y fortalecer la tradicional amistad entre Vietnam y Rusia.



En esta ocasión, Matviyenko entregó los premios de la Olimpiada de lengua rusa a los alumnos y estudiantes vietnamitas galardonados.

En la cita (Fuente: VNA)

En la misma tarde, participó también en una ceremonia organizada por el grupo Zarubezhneft y la Embajada de Rusia en Vietnam con motivo de la inauguración y puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones de producción.



Entre las instalaciones inauguradas figuran una plataforma de explotación offshore de la empresa conjunta Vietsovpetro, situada en la plataforma continental de Vietnam, y una estación modernizada de tratamiento primario de agua de la empresa conjunta Rusvietpetro, ubicada en el extremo norte de Rusia. Ambos proyectos reflejan los resultados de la cooperación entre Zarubezhneft y el Grupo Nacional de Petróleo y Gas de Vietnam (Petrovietnam).



En su intervención, Matviyenko destacó que la cooperación entre Rusia y Vietnam se sustenta en el respeto mutuo, la confianza y un espíritu constructivo, especialmente en el sector energético, donde Zarubezhneft y Petrovietnam desempeñan un papel fundamental.



Recordó que este año se celebra el 45.º aniversario de la fundación de Vietsovpetro, entidad que sentó las bases de la cooperación bilateral en los sectores del petróleo y el gas.



Al referirse a los acuerdos alcanzados en septiembre de 2026 en el Kremlin entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, para ampliar la cooperación en estos sectores, señaló que la puesta en marcha de las nuevas instalaciones constituye un avance concreto en la materialización de dichos compromisos.



Según indicó, los dos proyectos, desarrollados en Vietnam y Rusia, cuentan con la participación de ingenieros, trabajadores del sector petrolero y expertos de ambos países. Esta asociación contribuye al crecimiento económico sostenible, a la ampliación de las actividades conjuntas de explotación petrolera y al fortalecimiento de las reservas estratégicas de petróleo de Vietnam. La cooperación entre Petrovietnam y Zarubezhneft continúa siendo, de este modo, uno de los pilares fundamentales de la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Rusia./.