Vietnam avanzará en el dominio de la tecnología nuclear

Hanoi (VNA) - Rusia facilitará el acceso de científicos vietnamitas al MBIR, uno de los reactores de investigación de neutrones rápidos más avanzados del mundo, con el fin de fortalecer la capacidad de investigación en materiales nucleares, combustible y tecnología de reactores, informó el doctor Tran Chi Thanh, director del Instituto de Energía Atómica de Vietnam (VINATOM), dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología.



En el contexto del desarrollo de la ciencia y la tecnología nucleares y de la preparación de las condiciones necesarias en materia de recursos humanos, capacidad de investigación, sistemas de seguridad e infraestructura técnica, la participación en programas internacionales y el acceso al MBIR permitirán a Vietnam realizar experimentos en apoyo de su programa de uso pacífico de la energía atómica. Esto contribuirá a acumular conocimientos científicos y experiencia práctica, al tiempo que permitirá fortalecer gradualmente su capacidad para dominar las tecnologías nucleares, señaló Chi Thanh.



Entre las áreas de investigación previstas figuran los ensayos de materiales estructurales y equipos sometidos a irradiación de alta intensidad, la validación de códigos de cálculo utilizados en las evaluaciones de seguridad de proyectos nucleares y el estudio de las características y el comportamiento de distintos tipos de combustible y refrigerantes nucleares.



Los científicos vietnamitas también podrán participar en investigaciones sobre la transmutación nuclear de actínidos menores y el desarrollo de tecnologías destinadas a reducir el volumen y la radiactividad de los residuos nucleares. Estos campos son importantes para mejorar la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad de las tecnologías nucleares.



En particular, los ensayos de materiales bajo flujos intensos de neutrones y la evaluación del comportamiento del combustible nuclear son fundamentales para la investigación, el desarrollo y el perfeccionamiento de diseños avanzados de reactores, destacó Chi Thanh.



Según la Corporación Estatal de Energía Atómica de Rusia (Rosatom), el MBIR es un reactor de investigación multipropósito de neutrones rápidos, refrigerado por sodio líquido, con una potencia térmica de 150 MW. Su diseño está orientado a apoyar la investigación sobre tecnologías nucleares avanzadas.



El reactor se construye en la ciudad de Dimitrovgrad, en el Instituto de Investigación de Reactores Atómicos (RIAR), perteneciente a la división de investigación de Rosatom, en el marco del programa nacional de Rusia destinado a reforzar su liderazgo tecnológico en los ámbitos de la energía nuclear y las nuevas tecnologías energéticas. La construcción se encuentra en su fase final y se prevé que entre en funcionamiento próximamente.



Una vez operativo, el MBIR permitirá desarrollar diversas actividades, entre ellas investigaciones experimentales, producción de radioisótopos, desarrollo de materiales modificados y ensayos de nuevos equipos y sistemas tecnológicos./.





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