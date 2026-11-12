Presidente de Asamblea Nacional insta a traducir los compromisos en resultados concretos

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, instó hoy al Gobierno, a los ministros y a los responsables de los distintos sectores a prestar plena atención a las opiniones de los diputados y convertir cuanto antes los compromisos asumidos en tareas concretas, soluciones, plazos de ejecución y resultados verificables.



Al intervenir en la clausura de la sesión de interpelaciones, celebrada en el marco del segundo período de sesiones de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man informó que 65 diputados formularon preguntas y otros siete participaron en los debates de seguimiento.

Otros 43 legisladores que se habían inscrito para intervenir no pudieron hacerlo, por lo que remitirán sus preguntas al Comité Permanente de la Asamblea Nacional, que las trasladará a los miembros del Gobierno para que respondan por escrito.



Los viceprimeros ministros Nguyen Van Thang y Ho Quoc Dung, así como los ministros de Construcción y de Seguridad Pública, también participaron en la sesión para responder a las cuestiones planteadas por los diputados.



El titular del Legislativo destacó la importancia de los dos grupos de temas seleccionados para esta sesión, dado que inciden directamente en la estabilidad macroeconómica, el entorno de inversión y negocios, y la movilización y el uso eficiente de los recursos. Asimismo, abarcan los esfuerzos para impulsar la ciencia y la tecnología, la innovación, la inteligencia artificial y la transformación digital como nuevos motores del desarrollo nacional rápido y sostenible.



Tran Thanh Man calificó el ambiente de la sesión como dinámico, democrático y constructivo, y destacó el elevado sentido de responsabilidad de los participantes.



Según señaló, el primer ministro, los viceprimeros ministros y los ministros mostraron una actitud abierta y responsable, un profundo conocimiento de sus respectivos ámbitos de gestión y de las necesidades prácticas, así como disposición para abordar directamente las cuestiones planteadas.



Los responsables gubernamentales también asumieron compromisos y propusieron diversas soluciones para el próximo período, añadió.



Sobre la base de las cuestiones planteadas por los diputados y de las respuestas del primer ministro, los viceprimeros ministros y los ministros, el Comité Permanente de la Asamblea Nacional encargará a los organismos competentes recopilar y revisar exhaustivamente los asuntos debatidos para elaborar un proyecto de resolución.



El documento establecerá claramente las tareas, los plazos de ejecución y las responsabilidades correspondientes, y garantizará que las medidas propuestas sean viables y eficaces, así como que su aplicación, inspección y supervisión puedan llevarse a cabo de manera efectiva. El proyecto se remitirá posteriormente a los diputados para recabar sus observaciones, antes de presentarlo a la Asamblea Nacional para su consideración y aprobación al término del actual período de sesiones, precisó.



Tran Thanh Man pidió al Gobierno, los ministerios y los sectores concernidos concentrar sus esfuerzos en eliminar los obstáculos a la movilización de recursos, mejorar la eficiencia de la inversión pública, perfeccionar el entorno de inversión y negocios e impulsar la ciencia y la tecnología, la innovación, la inteligencia artificial y la transformación digital.



La Asamblea Nacional continuará supervisando el cumplimiento de los compromisos asumidos para garantizar que las cuestiones planteadas durante la sesión de interpelaciones se traduzcan en cambios positivos y resultados concretos en la práctica, concluyó./.

VNA