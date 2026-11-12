Vietnam y Estados Unidos refuerzan la cooperación en transporte aéreo y logística

Hanoi (VNA) – El viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Dang Hoang Giang, recibió hoy en Hanoi a Michael Steen, director general del grupo estadounidense, Atlas Air Worldwide, quien realiza una visita de trabajo al país.



En la cita, Dang Hoang Giang destacó la posición de liderazgo de Atlas Air Worldwide en el sector del transporte aéreo de carga, así como sus más de 20 años de presencia y actividad en Vietnam. También valoró que el grupo considere al país uno de los principales centros de tránsito de su red global, contribuyendo así a mejorar la conectividad, garantizar la continuidad de las cadenas de suministro e impulsar las exportaciones de productos clave vietnamitas.



El vicecanciller reafirmó que Vietnam concede gran importancia al fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral con Estados Unidos, cuyos pilares fundamentales incluyen la cooperación económica y comercial, la inversión y la conectividad de las cadenas de suministro. Asimismo, reconoció las contribuciones de las empresas estadounidenses, entre ellas Atlas Air Worldwide, al desarrollo de los vínculos económicos bilaterales.



También expresó su agradecimiento al grupo por su acompañamiento y apoyo concreto a la Iniciativa para la Búsqueda de Vietnamitas Desaparecidos durante la Guerra (VWAI), que contribuye a los esfuerzos conjuntos de ambos países para superar las consecuencias del conflicto, consolidar la confianza mutua y profundizar las relaciones bilaterales.



Al presentar las orientaciones de desarrollo de Vietnam para la nueva etapa, Dang Hoang Giang señaló que el país aspira a mantener un crecimiento económico elevado y sostenible, con miras a convertirse en un importante centro regional de producción industrial y logística. Para atender la creciente demanda de transporte y conectividad internacional, el Gobierno está acelerando la ejecución del plan de desarrollo de la red aeroportuaria, con especial atención a infraestructuras estratégicas como los aeropuertos internacionales de Long Thanh y Gia Binh, así como a la ampliación del aeropuerto internacional de Noi Bai. Estas iniciativas buscan convertir a Vietnam en un centro internacional de tránsito de mercancías y logística.



El viceministro afirmó que el Gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam están dispuestos a apoyar a las empresas estadounidenses, incluida Atlas Air Worldwide, y a facilitar el desarrollo estable, sostenible y eficiente de sus actividades de inversión y negocios en el país, especialmente en los sectores de la aviación, el transporte y la logística.



Por su parte, Michael Steen manifestó su impresión por los logros socioeconómicos de Vietnam y sus perspectivas de crecimiento. Asimismo, valoró la visión estratégica y los esfuerzos del Gobierno vietnamita para desarrollar las infraestructuras aéreas y logísticas y mejorar el entorno empresarial y de inversión.



Al considerar a Vietnam uno de los mercados estratégicos prioritarios de Atlas Air Worldwide en Asia-Pacífico, expresó el deseo de seguir ampliando las operaciones del grupo en el país a largo plazo y estrechar la cooperación con las autoridades y los socios vietnamitas. Esta colaboración permitiría incrementar la capacidad de transporte aéreo, mejorar la conectividad de las cadenas de suministro e impulsar los intercambios comerciales entre Vietnam, Estados Unidos y otros mercados internacionales.



En este contexto, Dang Hoang Giang propuso a Atlas Air Worldwide que continúe desempeñando un papel de enlace y, junto con la comunidad empresarial estadounidense, contribuya a promover una percepción positiva de Vietnam ante la Administración y el Congreso de Estados Unidos, en favor del fortalecimiento y desarrollo de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países. También instó a impulsar las negociaciones para alcanzar un acuerdo comercial recíproco, equitativo y equilibrado, que genere resultados armoniosos y beneficios mutuos para los ciudadanos y las empresas de ambas partes.



El viceministro invitó además a los directivos de Atlas Air Worldwide a participar activamente en la Cumbre de Líderes Empresariales de la APEC (APEC CEO Summit) y en las distintas actividades del Año de la APEC 2027, que será organizado por Vietnam./.

VNA