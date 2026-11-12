Política

Máximo dirigente vietnamita asistirá a la 33.ª Semana de Líderes Económicos de APEC en China

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam participará en la 33.ª Semana de Líderes Económicos de APEC en Shenzhen y mantendrá encuentros bilaterales en China del 17 al 20 de noviembre.

El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam. (Fuente: VNA)
El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, acompañado por su esposa y una delegación vietnamita de alto nivel, asistirá a la 33.ª Semana de Líderes Económicos de APEC en Shenzhen y mantendrá encuentros bilaterales en China del 17 al 20 de noviembre.

El viaje se realizará por invitación del secretario general del Partido Comunista de China y presidente del país, Xi Jinping, y su esposa, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam./.

VNA
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