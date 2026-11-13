Sociedad

Ofrecerán entrada gratuita a museos y sitios históricos por el Día de la Cultura Vietnamita

El Ministerio de Finanzas de Vietnam promulgó la Circular No. 167/2026/TT-BTC, que establece la exención de las tarifas de entrada con motivo del Día de la Cultura Vietnamita, que se celebra el 24 de noviembre.

Las organizaciones y los particulares pueden visitar el Museo de Etnología de Vietnam de forma gratuita en el Día de la Cultura de Vietnam. (Foto: nhandan.vn)
Las organizaciones y los particulares pueden visitar el Museo de Etnología de Vietnam de forma gratuita en el Día de la Cultura de Vietnam. (Foto: nhandan.vn)

Hanoi (VNA) - El Ministerio de Finanzas de Vietnam promulgó la Circular No. 167/2026/TT-BTC, que establece la exención de las tarifas de entrada con motivo del Día de la Cultura Vietnamita, que se celebra el 24 de noviembre.

Esta medida concreta la política de exención y reducción de las tarifas de acceso a los establecimientos culturales y deportivos públicos, con el fin de facilitar que la población acceda y disfrute de los valores culturales, históricos y patrimoniales del país.

Según el documento, las organizaciones y los particulares estarán exentos anualmente del pago de las entradas a ocho museos: el de Oceanografía, el de Etnología de Vietnam, el de las Culturas de las Etnias de Vietnam, el Museo Nacional de Historia, el de Bellas Artes de Vietnam, el Museo Yersin, el de la Mujer de Vietnam y el de Historia Militar de Vietnam. La medida también se aplicará al sitio histórico del Palacio de la Independencia.

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El Día de la Cultura de Vietnam, que se conmemora el 24 de noviembre, se celebrará junto con el Festival de la Gran Unidad Nacional de 2026. (Foto: nhandan.vn)



La política abarcará asimismo cuatro parques nacionales: Bach Ma, Cuc Phuong, Tam Dao y Yok Don. En cuanto a las tarifas de entrada a los parques nacionales de Ba Vi y Cat Tien, su aplicación será decidida por las autoridades locales conforme a lo establecido en la Ley de Tasas y Tarifas.

El 24 de noviembre de cada año ha sido establecido como Día de la Cultura Vietnamita en virtud de la Resolución No.80-NQ/TW, aprobada el 7 de enero de 2026 por el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el desarrollo de la cultura nacional. En esta jornada, los trabajadores tendrán derecho a un día libre remunerado./.

VNA
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