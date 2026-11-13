Vietnam y Malasia conectan empresas para ampliar la cooperación comercial

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Agencia de Promoción Comercial de Vietnam, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, y la Corporación de Desarrollo del Comercio Exterior de Malasia (MATRADE), junto con otras entidades, organizaron una conferencia de conexión empresarial en Ciudad Ho Chi Minh para facilitar la búsqueda de socios y ampliar las oportunidades de negocio entre ambos países.



El encuentro, efectuado la víspera, incluyó una sesión de contactos directos (B2B), en la cual empresas vietnamitas y malasias intercambiaron información sobre sus necesidades de importación y exportación y exploraron posibilidades de cooperación. Las compañías vietnamitas esperan acceder a las redes de importadores, distribuidores y cadenas minoristas de Malasia, así como ampliar la presencia de productos nacionales competitivos en ese mercado.



Representantes de organismos y entidades de promoción comercial de ambos países también analizaron el potencial de cooperación, especialmente en los sectores agrícola, alimentario, de bebidas, comercio y distribución.



La delegación malasia estuvo integrada por unas 20 empresas del estado de Penang, según informó YB Tuan Goh Choon Aik, miembro del Consejo del Estado y responsable de Comercio y Cohesión Comunitaria. Las compañías presentaron sus productos y actividades de aprovisionamiento, importación y distribución a través de cadenas de supermercados de Malasia, con el propósito de ampliar sus redes de socios.



Malasia es una de las economías más dinámicas del Sudeste Asiático, con una estructura diversificada y una fuerte integración internacional. Destacan sectores como la electrónica, los semiconductores, la energía, la petroquímica, el procesamiento del caucho y el aceite de palma, la industria alimentaria y los servicios. También cuenta con ventajas en la industria Halal, respaldada por un sistema de normas, certificaciones y distribución con alcance nacional e internacional.



Phung Van Thanh, consejero comercial y jefe de la Oficina Comercial de Vietnam en Malasia, señaló que ambos países mantienen una estrecha cooperación, especialmente en energía, inversión y comercio, tanto en el marco de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) como a escala internacional.



La colaboración empresarial ofrece nuevas oportunidades ante la aspiración de Malasia de convertirse en un centro comercial global, particularmente en el ámbito del comercio islámico. En este sentido, las empresas de ambos países pueden aprovechar sus complementariedades para atender la demanda de la comunidad musulmana en Malasia y otros mercados.



La política comercial malasia busca diversificar los mercados y socios, aprovechar los acuerdos de libre comercio y fortalecer su participación en las cadenas de suministro regionales y globales. Los dos países cuentan con ventajas complementarias en el comercio y la producción, mientras que Malasia figura entre los principales inversores extranjeros en Vietnam.



Las inversiones malasias en el país indochino se concentran en los sectores inmobiliario, manufacturero, energético, de construcción y servicios. Por su parte, las empresas vietnamitas muestran interés en ampliar su cooperación e inversión en Malasia, especialmente en comercio, servicios, procesamiento industrial y distribución./.

VNA