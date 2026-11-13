Economía

Vietnam y Malasia conectan empresas para ampliar la cooperación comercial

Empresas de Vietnam y Malasia exploran oportunidades de importación, exportación e inversión en una conferencia de conexión empresarial celebrada en Ciudad Ho Chi Minh.

Empresas vietnamitas y malasias establecen contactos comerciales durante el encuentro. (Foto: VNA)
Empresas vietnamitas y malasias establecen contactos comerciales durante el encuentro. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Agencia de Promoción Comercial de Vietnam, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, y la Corporación de Desarrollo del Comercio Exterior de Malasia (MATRADE), junto con otras entidades, organizaron una conferencia de conexión empresarial en Ciudad Ho Chi Minh para facilitar la búsqueda de socios y ampliar las oportunidades de negocio entre ambos países.

El encuentro, efectuado la víspera, incluyó una sesión de contactos directos (B2B), en la cual empresas vietnamitas y malasias intercambiaron información sobre sus necesidades de importación y exportación y exploraron posibilidades de cooperación. Las compañías vietnamitas esperan acceder a las redes de importadores, distribuidores y cadenas minoristas de Malasia, así como ampliar la presencia de productos nacionales competitivos en ese mercado.

Representantes de organismos y entidades de promoción comercial de ambos países también analizaron el potencial de cooperación, especialmente en los sectores agrícola, alimentario, de bebidas, comercio y distribución.

La delegación malasia estuvo integrada por unas 20 empresas del estado de Penang, según informó YB Tuan Goh Choon Aik, miembro del Consejo del Estado y responsable de Comercio y Cohesión Comunitaria. Las compañías presentaron sus productos y actividades de aprovisionamiento, importación y distribución a través de cadenas de supermercados de Malasia, con el propósito de ampliar sus redes de socios.

Malasia es una de las economías más dinámicas del Sudeste Asiático, con una estructura diversificada y una fuerte integración internacional. Destacan sectores como la electrónica, los semiconductores, la energía, la petroquímica, el procesamiento del caucho y el aceite de palma, la industria alimentaria y los servicios. También cuenta con ventajas en la industria Halal, respaldada por un sistema de normas, certificaciones y distribución con alcance nacional e internacional.

Phung Van Thanh, consejero comercial y jefe de la Oficina Comercial de Vietnam en Malasia, señaló que ambos países mantienen una estrecha cooperación, especialmente en energía, inversión y comercio, tanto en el marco de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) como a escala internacional.

La colaboración empresarial ofrece nuevas oportunidades ante la aspiración de Malasia de convertirse en un centro comercial global, particularmente en el ámbito del comercio islámico. En este sentido, las empresas de ambos países pueden aprovechar sus complementariedades para atender la demanda de la comunidad musulmana en Malasia y otros mercados.

La política comercial malasia busca diversificar los mercados y socios, aprovechar los acuerdos de libre comercio y fortalecer su participación en las cadenas de suministro regionales y globales. Los dos países cuentan con ventajas complementarias en el comercio y la producción, mientras que Malasia figura entre los principales inversores extranjeros en Vietnam.

Las inversiones malasias en el país indochino se concentran en los sectores inmobiliario, manufacturero, energético, de construcción y servicios. Por su parte, las empresas vietnamitas muestran interés en ampliar su cooperación e inversión en Malasia, especialmente en comercio, servicios, procesamiento industrial y distribución./.

VNA
#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #NQ10 #Vietnam Malasia #conexión empresarial #exportaciones vietnamitas #MATRADE #empresas malasias #industria Halal
Seguir VietnamPlus

Desarrollo de economía privada

Integración internacional

Noticias relacionadas

El profesor Tan Jian Ping, director del Centro Stargaze de Investigación sobre Agricultura Sostenible de la Universidad XMUM, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Vietnam y Malasia exploran cooperación en agricultura inteligente

En medio de sus esfuerzos por modernizar el sector agrícola, Malasia está acelerando la transición de un modelo tradicional e intensivo en mano de obra hacia una agricultura de alta tecnología en el marco de la Política Nacional de Agricultura y Alimentación (NAP 2.0).

Ver más

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Empresas canadienses exploran oportunidades de cooperación con Vietnam

Las empresas canadienses muestran un interés creciente por explorar oportunidades de cooperación en la región del Indo-Pacífico, incluido Vietnam, como parte de sus esfuerzos por diversificar los mercados internacionales, aunque para materializar ese potencial necesitan conocer mejor los mercados locales, encontrar socios adecuados y fortalecer las conexiones empresariales.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Vietnam busca ampliar sus exportaciones alimentarias al mercado mundial

La abundancia de materias primas agrícolas, la creciente capacidad de procesamiento y la mayor participación de las empresas en las cadenas de suministro internacionales ofrecen a Vietnam oportunidades para ampliar sus mercados de exportación de alimentos, aumentar el valor de sus productos y reforzar su posición internacional.

El ministro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan, se reúne con su homóloga japonesa, Katayama Katsuki. (Fuente: MOF)

Vietnam y Japón promueven la cooperación financiera

El ministro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan, se reunió con su homóloga japonesa, Katayama Katsuki, para intercambiar opiniones sobre medidas destinadas a impulsar la cooperación entre ambos países, en general, y entre las dos agencias, en particular.

Vehículos procedentes de China realizan los trámites reglamentarios y transitan por el paso fronterizo de forma segura y fluida. Foto: Quy Trung – VNA.

Vietnam y China elevan paso fronterizo a categoría internacional

Las provincias vietnamita de Lai Chau y china de Yunnan celebraron una ceremonia para anunciar la elevación del paso fronterizo Ma Lu Thang-Kim Thuy Ha a categoría internacional, con el objetivo de impulsar el comercio, la inversión y los intercambios entre ambas localidades.