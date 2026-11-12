Vietnam y Corea del Sur buscan reforzar la cooperación en inteligencia artificial y semiconductores

Hanoi (VNA) – La primera Cumbre Vietnam-Corea del Sur sobre Inteligencia Artificial y Semiconductores 2026 (VKAISS, por sus siglas en inglés) se celebró hoy en Hanoi, bajo el lema "Una visión, nuevos horizontes", con el objetivo de impulsar la cooperación bilateral en el desarrollo de tecnologías de semiconductores, la formación de recursos humanos y el fortalecimiento de las cadenas de suministro.

Organizado conjuntamente por el Departamento de Tecnología Digital e Inteligencia Artificial del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam, el Grupo FPT, la Asociación Coreana de Empresas de Diseño de Semiconductores (KAISA) y el Comité de Desarrollo de la Industria de Semiconductores de VINASA, el evento reunió a más de 400 delegados de más de 50 empresas del sector, así como a representantes de institutos de investigación, universidades y organismos de ambos países.

En su intervención, el viceministro vietnamita de Ciencia y Tecnología, Tran Trung Tinh, señaló que la Resolución N.º 57-NQ/TW del Buró Político identifica la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital como avances estratégicos y motores fundamentales para impulsar un desarrollo rápido y sostenible. En este marco, los semiconductores y la inteligencia artificial (IA) figuran entre las tecnologías prioritarias para el país.

El viceministro afirmó que Vietnam ha avanzado considerablemente en la creación de un marco institucional y jurídico para desarrollar estos sectores. La Ley de la Industria de Tecnología Digital, en vigor desde el 1 de enero de 2026, establece disposiciones específicas para impulsar la industria de los semiconductores. Por su parte, la Ley de Inteligencia Artificial, vigente desde el 1 de marzo de 2026, convierte a Vietnam en uno de los pocos países que cuentan con un marco jurídico específico e integral para este ámbito. Ambas normas se complementan con las estrategias sectoriales aprobadas por el Gobierno.

Según Tran Trung Tinh, la IA y los semiconductores mantienen una estrecha interdependencia y son fundamentales para que Vietnam avance hacia la autonomía tecnológica. El objetivo del país no se limita a atraer inversiones, sino que también busca desarrollar progresivamente sus propias capacidades tecnológicas y participar más profundamente en las cadenas de valor mundiales.

El viceministro vietnamita de Ciencia y Tecnología, Tran Trung Tinh, habla en la cita (Fuente: VNA)

En este contexto, el viceministro señaló tres prioridades para la cooperación con Corea del Sur: pasar de un modelo centrado en la inversión y la manufactura a otro que dé mayor protagonismo a la investigación, el diseño y el desarrollo conjunto de productos; convertir la formación de recursos humanos altamente cualificados en un pilar de la cooperación a largo plazo; y construir conjuntamente un ecosistema de IA y semiconductores abierto, seguro y fiable.

Para materializar estas orientaciones, instó a los organismos competentes, institutos de investigación, universidades y empresas de ambos países a impulsar programas y proyectos con objetivos concretos y calendarios de ejecución definidos, además de reforzar la coordinación y el seguimiento de los acuerdos alcanzados.

Por su parte, Kim Dong-jun, consejero de la Embajada de Corea del Sur en Vietnam, afirmó que la IA y los semiconductores son dos sectores estratégicos que ofrecen nuevas oportunidades para ampliar la cooperación bilateral y desarrollar industrias de alta tecnología.

Asimismo, destacó que las políticas de ambos países para impulsar las industrias de alta tecnología están creando condiciones favorables para que las empresas, universidades e instituciones de investigación amplíen sus vínculos y fortalezcan su competitividad en los mercados internacionales.

Para aprovechar estas oportunidades, Kim propuso tres líneas de acción: promover proyectos conjuntos de investigación, desarrollo y pruebas de chips especializados para aplicaciones de IA; intensificar la formación y el intercambio de recursos humanos en el sector de los semiconductores mediante investigaciones conjuntas, programas de prácticas y alianzas entre universidades y empresas; y ampliar la cooperación empresarial, especialmente en el desarrollo de infraestructuras digitales y centros de datos para IA.

En un panel de alto nivel, representantes de organismos reguladores, empresas y organizaciones tecnológicas de ambos países debatieron sobre los desafíos, las condiciones necesarias y los mecanismos de apoyo para facilitar la entrada de las empresas vietnamitas en el mercado de los semiconductores.

Los participantes también analizaron el paso del diseño de chips al desarrollo de productos comerciales, las capacidades y los estándares necesarios para incorporarse a las cadenas de suministro, así como los mecanismos para facilitar la conexión de las empresas con socios internacionales.

En el marco de VKAISS 2026, empresas, asociaciones e instituciones educativas de Vietnam y Corea del Sur firmaron ocho acuerdos de cooperación en tres ámbitos principales: conexión empresarial y de las cadenas de suministro de semiconductores, desarrollo tecnológico y formación de recursos humanos./.