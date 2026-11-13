VKAISS 2026 refuerza cooperación tecnológica entre Vietnam y Corea del Sur

Hanoi (VNA) - La firma de ocho acuerdos de cooperación y la celebración de cerca de 100 encuentros empresariales durante la primera Cumbre de Inteligencia Artificial y Semiconductores Vietnam-Corea del Sur (VKAISS 2026) abrieron nuevas oportunidades para la investigación, el desarrollo tecnológico, la formación de recursos humanos y la conexión de las cadenas de suministro del sector entre ambos países.



Ocho acuerdos amplían cooperación tecnológica y las cadenas de suministro



La VKAISS 2026, celebrada la víspera en Hanoi bajo el lema “ONE VISION - NEW HORIZONS” (Una visión, nuevos horizontes), fue organizada conjuntamente por el Departamento de Tecnología Digital e Inteligencia Artificial, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Grupo FPT, la Asociación de Empresas de Diseño de Semiconductores para la Inteligencia Artificial de Corea del Sur (KAISA), y el Comité de Desarrollo de la Industria de Semiconductores de VINASA.



Durante el evento, empresas, asociaciones e instituciones de formación de ambos países intercambiaron ocho memorandos de entendimiento y acuerdos centrados en tres ámbitos: la conexión empresarial y de las cadenas de suministro de semiconductores, el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos. Estos compromisos buscan fomentar la investigación aplicada, la comercialización de productos y el acceso a nuevos mercados.



En su intervención, el viceministro de Ciencia y Tecnología Tran Trung Tinh destacó que la inteligencia artificial (IA) y los semiconductores son dos sectores complementarios y fundamentales para la estrategia nacional de autonomía tecnológica. Señaló que Vietnam no sólo aspira a atraer inversiones, sino también a dominar progresivamente las tecnologías e integrarse más profundamente en la cadena de valor global.



El funcionario planteó tres orientaciones para la cooperación con Corea del Sur: pasar de la colaboración en inversión y producción a la investigación, el diseño y el desarrollo conjunto de productos; considerar la formación de personal altamente cualificado como un pilar a largo plazo, y construir un ecosistema de IA y semiconductores abierto, seguro y fiable.



También instó a los organismos, institutos de investigación, universidades y empresas de ambos países a concretar estas orientaciones en programas y proyectos con objetivos y hojas de ruta definidos, además de reforzar el seguimiento de los acuerdos suscritos.



El viceministro vietnamita de Ciencia y Tecnología Tran Trung Tinh interviene en la cita. (Foto: VNA)



Desde el sector empresarial, Nguyen The Phuong, subdirector ejecutivo del Grupo FPT, señaló que la firma de los acuerdos es sólo el punto de partida y que resulta esencial definir las prioridades, designar responsables y mantener el ritmo de ejecución.



La eficacia de la cooperación, indicó, debe reflejarse en proyectos conjuntos de investigación, programas de formación ajustados a las necesidades prácticas y productos con potencial de aplicación.



FPT desarrolla progresivamente sus capacidades de investigación y diseño de chips, opera de forma experimental su planta de empaquetado y prueba de semiconductores en la ciudad de Bac Ninh y lleva a cabo programas de formación de talento.



Por su parte, el presidente de KAISA, Kim Kyung Ho, consideró que la combinación de la tecnología y la capacidad industrial surcoreanas en semiconductores con los recursos humanos y el mercado en expansión de Vietnam generará sinergias. Asimismo, expresó su esperanza de que VKAISS se consolide como una plataforma de cooperación sostenible entre ambos países.



Formación de talento y conexión de las cadenas de suministro



Además de la ceremonia de firma, VKAISS 2026 incluyó foros sobre el desarrollo de recursos humanos y la conexión de las cadenas de suministro de IA y semiconductores, así como cerca de 100 encuentros directos entre empresas vietnamitas y surcoreanas.



El foro sobre formación de recursos humanos abordó la demanda de profesionales, las orientaciones educativas y los modelos de cooperación entre empresas e instituciones académicas.



Un representante del Departamento de Tecnología Digital e Inteligencia Artificial propuso fomentar un modelo de cooperación entre tres actores: el Estado como facilitador, las instituciones académicas como eje central y las empresas como participantes en la formación, la investigación y la comercialización de chips especializados.



En la cumbre VKAISS y el seminario sobre modelos de cooperación y desarrollo de clústeres industriales bilaterales de semiconductores, representantes de ambos países analizaron las condiciones necesarias para que Vietnam se integre más profundamente en la cadena de suministro global. Entre ellas mencionaron el fortalecimiento de las capacidades de diseño de chips, el desarrollo de productos comerciales, el cumplimiento de los estándares internacionales y la creación de vínculos con socios extranjeros.



A través de los acuerdos, las actividades de formación y los encuentros empresariales, VKAISS 2026 contribuyó a concretar las orientaciones de cooperación entre Vietnam y Corea del Sur en programas específicos, dando un nuevo impulso al ecosistema de IA y semiconductores y reforzando la participación de las empresas de ambos países en la cadena de suministro global./.