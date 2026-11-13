Parlamento de Vietnam impulsa programa nacional contra drogas y delincuencia

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam debatió hoy el Programa Nacional de Objetivos para la prevención y lucha contra las drogas y la delincuencia para el período 2026-2035.



El programa establece como objetivo para 2030 que al menos el 50% de las comunas, barrios y zonas especiales estén libres de drogas, reducir cada año el número de personas drogodependientes y de consumidores ilegales de estupefacientes, y detectar y desmantelar el 100% de los puntos y focos complejos relacionados con las drogas, así como eliminar los cultivos ilegales de plantas que contienen sustancias sicotrópicas.



Para 2035, se propone que todos los principales órganos de prensa cuenten con páginas o secciones especializadas en la prevención y lucha contra la delincuencia, que más del 95% de la población tenga acceso a información y campañas de sensibilización, y que el 100% de los alumnos y el 90% de los estudiantes universitarios reciban educación jurídica y formación para prevenir la delincuencia. Asimismo, se fija como meta reducir anualmente en más del 10% los delitos contra el orden social.



Para alcanzar estos objetivos, el programa contempla seis grupos de soluciones prioritarias: perfeccionar los mecanismos, las políticas y el marco jurídico, movilizar y distribuir los recursos, mejorar la organización y el funcionamiento del aparato encargado de su ejecución, reforzar las labores de inspección, control y supervisión, intensificar la comunicación y la divulgación, y promover la aplicación de la ciencia y la tecnología, junto con la ampliación de la cooperación internacional.



El enfoque del programa consiste en situar a la población en el centro de las acciones y tomar las comunas, barrios y zonas administrativas especiales como base para su implementación. Asimismo, prioriza la prevención y la aplicación de la ciencia y la tecnología, con medidas proactivas para detectar e impedir la delincuencia desde una etapa temprana, a distancia y desde las propias comunidades.



Un tramo de ruta Ho Chi Minh. (Foto. VNA)



El mismo día, la Asamblea Nacional también debatirá varios proyectos de leyes relativos a la contabilidad, la auditoría independiente y los servicios postales; las medidas para resolver las obligaciones tributarias de las empresas encargadas de proyectos BOT de generación eléctrica que cuentan con garantías y compromisos del Gobierno, y la política de inversión en el mencionado programa nacional.



Los diputados también analizaron el ajuste de los límites administrativos entre Hanoi y la provincia de Phu Tho, las medidas para resolver las dificultades que enfrenta la empresa Formosa Ha Tinh Steel Corporation, y cuestiones relativas al trabajo de personal.



Según la agenda, el 13 de noviembre, la Asamblea Nacional votará la aprobación de varias leyes y resoluciones importantes, entre ellas las modificaciones y complementos de la Ley de Metrología, la Ley de Valores y otras normativas relacionadas con el comercio, la competencia, la gestión del comercio exterior y la protección de los derechos de los consumidores. También someterá a votación la Resolución sobre la liquidación del presupuesto estatal de 2025 y la relativa a la conclusión de la ejecución de los objetivos de inversión y construcción de la carretera Ho Chi Minh.



Del 14 al 19 de noviembre de 2026, la Asamblea Nacional suspenderá sus sesiones para que sus órganos, el Gobierno y las entidades competentes estudien las opiniones y propuestas, revisen y perfeccionen los proyectos de ley y resoluciones./.