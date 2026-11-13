Política

Vietnam y Cuba fortalecen la solidaridad, la amistad especial y la cooperación integral

El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, mantuvo hoy en esta capital conversaciones con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y enviado especial del Partido y Gobierno cubanos, quien realiza una visita al país indochino del 13 al 14 de este mes.

Panorama de la reunión. (Fuente: Cancillería)
Panorama de la reunión. (Fuente: Cancillería)

Hanoi (VNA) – El miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, mantuvo hoy en esta capital conversaciones con su homólogo cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, también miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y enviado especial del Partido y Gobierno cubanos, quien realiza una visita al país indochino del 13 al 14 de este mes.

Durante el encuentro, ambas partes intercambiaron información sobre la situación de sus respectivos países y debatieron en profundidad las orientaciones y medidas concretas con el fin de fortalecer la solidaridad tradicional, la amistad especial y la cooperación integral entre Vietnam y Cuba.

El canciller Le Hoai Trung expresó su satisfacción por el constante intercambio de delegaciones y contactos a todos los niveles, así como por los avances en la cooperación entre los ministerios, organismos y localidades de ambos países, que están impulsando activamente proyectos prioritarios con resultados destacados. Asimismo, destacó el valor y la relevancia práctica del intercambio de experiencias teóricas y prácticas sobre el proceso de Doi Moi (Renovación) en ambos países.

El canciller vietnamita valoró los esfuerzos de Cuba en la transformación socioeconómica y reafirmó que Vietnam siempre está dispuesto a apoyar a la isla, dentro de sus posibilidades. También manifestó su confianza en que el Partido, el Gobierno y el pueblo cubanos superarán las dificultades y los desafíos actuales.

Por su parte, Bruno Rodríguez Parrilla expresó su profundo agradecimiento a Vietnam por su inquebrantable solidaridad, así como por el apoyo y la asistencia concretos y eficaces brindados a Cuba para hacer frente a sus dificultades económicas y sociales. También destacó el respaldo constante y valioso de Vietnam a Cuba en los foros internacionales.

El enviado especial afirmó que Cuba hará todo lo posible para trabajar junto a Vietnam en la preservación y el desarrollo de esta relación ejemplar. Subrayó el interés de su país en impulsar los proyectos de cooperación prioritarios, poner en marcha los mecanismos de colaboración entre los partidos y los Estados de ambos países, promover la diplomacia popular y los vínculos entre localidades, y ampliar los intercambios culturales, con vistas a profundizar y diversificar la cooperación integral bilateral.

Ambas partes intercambiaron valoraciones sobre el actual panorama internacional, marcado por cambios rápidos, complejos e impredecibles, y coincidieron en la importancia de preservar la paz y la estabilidad, defender el Estado de derecho y resolver pacíficamente las controversias sobre la base del derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

En esta ocasión, el ministro de Relaciones Exteriores vietnamita, Le Hoai Trung, reafirmó la postura consecuente y los principios de Vietnam en favor del levantamiento total del embargo impuesto a Cuba.

Asimismo, ambas partes acordaron estrechar la coordinación y mantener el apoyo mutuo en los principales foros internacionales, especialmente en las Naciones Unidas y el Movimiento de Países No Alineados. También reafirmaron su compromiso de contribuir activa y responsablemente a la construcción de un entorno de paz, estabilidad y desarrollo en sus respectivas regiones: el Sudeste Asiático y América Latina y el Caribe./.

VNA
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