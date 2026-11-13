Presidenta del Consejo de la Federación de Rusia concluye visita oficial a Vietnam

Hanoi (VNA) – La presidenta del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia, Valentina Matviyenko, concluyó hoy con éxito su visita oficial a Vietnam.



Durante su visita, la dirigente rusa rindió homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su mausoleo y depositó una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes y Mártires.



También fue recibida por el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam; mantuvo un encuentro con el primer ministro, Le Minh Hung; y participó en la ceremonia oficial de bienvenida y las conversaciones con el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man.



En los encuentros, los dirigentes vietnamitas destacaron la importancia de la visita para consolidar la amistad tradicional y la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Rusia.



La parte vietnamita afirmó que sigue de cerca la situación de Rusia y expresó su satisfacción por los avances positivos en las relaciones entre ambos países.



También manifestó su deseo de aplicar eficazmente los acuerdos alcanzados al más alto nivel y profundizar la cooperación bilateral.



Ambas partes acordaron intensificar la coordinación entre la Asamblea Nacional de Vietnam y el Consejo de la Federación de Rusia, promoviendo el papel de los órganos legislativos en el perfeccionamiento del marco jurídico y la supervisión de la aplicación de los acuerdos bilaterales.



También coincidieron en impulsar los vínculos entre localidades, empresas y ciudadanos de ambos países, así como ampliar la cooperación en distintos sectores para fortalecer la autonomía y la capacidad de desarrollo de cada nación y contribuir a la paz, la estabilidad y el desarrollo en el mundo.



El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, y la presidenta del Consejo de la Federación de la Asamblea Federal de Rusia, Valentina Matviyenko. (Foto: VNA)



Por su parte, Matviyenko valoró los logros socioeconómicos del país y el creciente papel y prestigio de Vietnam en la escena internacional.



La dirigente rusa afirmó que el Consejo de la Federación respalda el fortalecimiento de la Asociación Estratégica Integral entre ambos países. También expresó su disposición a coordinarse con la Asamblea Nacional vietnamita para impulsar los acuerdos de alto nivel, especialmente en los ámbitos de economía, comercio, energía y petróleo y gas.



Propuso ampliar la cooperación en cultura, educación, turismo, intercambios juveniles y relaciones entre localidades, con el objetivo de preservar y transmitir la amistad tradicional entre Vietnam y Rusia a las futuras generaciones.



En el marco de la visita, Tran Thanh Man y Valentina Matviyenko presenciaron la firma del Programa de Acción Conjunto entre la Asamblea Nacional de Vietnam y el Consejo de la Federación de Rusia para el período 2026-2029, junto con varios documentos de cooperación entre localidades y sectores de ambos países.



Matviyenko entregó a Tran Thanh Man la insignia honorífica “Por sus contribuciones al desarrollo del parlamentarismo”, en reconocimiento a sus esfuerzos por consolidar la amistad bilateral y promover la cooperación entre los dos órganos legislativos.



La presidenta del Consejo de la Federación también visitó y trabajó con el Centro Tropical Vietnam-Rusia y participó en la ceremonia de inauguración, celebrada en formato virtual, de varias instalaciones de producción de la empresa conjunta petrolera entre ambos países.



Matviyenko asistió y pronunció un discurso en la sesión plenaria de la Asamblea Nacional de Vietnam. En su intervención, expresó su confianza en que la amistad entre Rusia y Vietnam continuará fortaleciéndose y contribuirá a la prosperidad de ambos pueblos. Asimismo, afirmó que los dos países seguirán acompañándose mutuamente y alcanzarán nuevos logros en el futuro./.