Desarrollo de Vietnam inspira al espacio francófono, según representante interino de la OIF en Asia-Pacífico

Hanoi (VNA) - Vietnam se ha fijado el ambicioso objetivo de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos hasta 2030 y convertirse en un país desarrollado y de altos ingresos en 2045. Esta hoja de ruta constituye una fuente de inspiración para numerosos países del espacio francófono.



Así lo afirmó Rigobert Pinga-Pinga, representante interino de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF) para Asia-Pacífico, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), con motivo de la participación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en la XX Cumbre de la Francofonía, que se celebrará en Phnom Penh (Camboya) del 14 al 16 de noviembre.



Según el funcionario, la Cumbre de la Francofonía celebrada en Hanoi en 1997 constituyó un hito fundacional. En aquella ocasión, los jefes de Estado y de Gobierno establecieron el cargo de secretario general de la Francofonía y situaron por primera vez la economía en el centro de la cooperación. El acontecimiento marcó un punto de inflexión para la OIF, que amplió su ámbito de actuación, hasta entonces centrado en los aspectos culturales y lingüísticos, para abarcar también los campos político y económico.



Cerca de tres décadas después, la Comunidad Francófona regresa a Asia con la Cumbre de Phnom Penh, bajo el lema “Reinvertir en la paz para lograr una prosperidad compartida y una estabilidad duradera”. A juicio de Pinga-Pinga, la paz y el desarrollo son dos ejes transversales presentes en todas las cumbres. Vietnam comprende plenamente el valor de la paz y los beneficios que aporta al crecimiento económico, por lo que tiene una valiosa oportunidad para compartir su experiencia.



La participación del secretario general y presidente To Lam al frente de la delegación vietnamita constituye una señal de gran importancia, muy valorada por la dirección de la OIF. La cumbre reúne a dirigentes de 90 Estados y Gobiernos miembros para definir las prioridades comunes y elegir al secretario general de la Francofonía para el próximo mandato. También ofrece a los jóvenes la oportunidad de presentar propuestas y contribuir a las actividades conjuntas.



Pinga-Pinga destacó que Vietnam es un socio clave de la Comunidad Francófona en Asia. Durante casi tres décadas, la OIF ha mantenido su presencia en el país a través de su Oficina Regional en Hanoi y del Centro Regional Francófono de Asia-Pacífico (CREFAP), en Ciudad Ho Chi Minh.



Actualmente, la organización cuenta con 10 docentes voluntarios en cinco universidades y cinco escuelas secundarias de alto nivel en Vietnam. Además, más de 2.000 profesores de francés han recibido formación y más de 21.000 estudiantes han contado con apoyo para participar en actividades extracurriculares en francés.



En el ámbito económico, la OIF organizó misiones económicas a Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh en 2022, seguidas de una misión de reciprocidad en 2025. También apoyó la participación de dos empresas vietnamitas en una misión económica celebrada en Yibuti.



En materia de turismo sostenible, desde 2024 la OIF ha puesto en marcha 18 proyectos con un presupuesto total superior a 900.000 euros, destinados a beneficiar a jóvenes, mujeres y comunidades locales. En particular, la iniciativa “Destination Éco-Talents” busca convertir el turismo en una fuente de empleo para jóvenes y mujeres, sobre la base del respeto al medio ambiente y la cultura local.



En Vietnam, más de 2.000 jóvenes, el 60% de ellos mujeres, han recibido información o formación en oficios relacionados con el turismo sostenible. De ese total, cerca de 680 han conseguido empleo. Asimismo, se han establecido 11 rutas turísticas que benefician a unas 1.900 personas, entre ellas 1.400 mujeres.



Al referirse al papel de Vietnam como puente entre los miembros del espacio francófono, Pinga-Pinga señaló que el país ocupa una posición singular dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y en sus relaciones de cooperación con los demás integrantes de la Francofonía.



Las empresas vietnamitas, especialmente las del sector de las telecomunicaciones, tienen presencia en varios países africanos. Asimismo, el intercambio comercial de arroz vietnamita con Costa de Marfil y de anacardos de este país con Vietnam refleja el potencial de cooperación económica entre los miembros de la Francofonía.



De cara al próximo período, Pinga-Pinga señaló que la OIF tiene especial interés en ampliar la cooperación con Vietnam en los ámbitos de la transformación digital, la inteligencia artificial, la economía y el desarrollo de recursos humanos. Actualmente, el espacio francófono cuenta con 397 millones de francoparlantes, alrededor de dos tercios de ellos en África, y representa aproximadamente el 16% del producto interno bruto mundial y cerca de una quinta parte del comercio global.



El representante expresó su deseo de que Vietnam siga desempeñando un papel de puente entre los países de la región y los demás miembros del espacio francófono, contribuyendo a promover la cooperación y el desarrollo conjuntos./.

VNA