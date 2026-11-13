Embajador filipino espera importantes aportaciones de dirigentes vietnamitas en las cumbres de la ASEAN y la AIPA

Hanoi (VNA) - El embajador de Filipinas en Vietnam, Francisco Noel R. Fernandez III, compartió sus expectativas sobre las contribuciones de Vietnam, los resultados del Año de Presidencia filipina de la ASEAN 2026 y las perspectivas de cooperación bilateral, en vísperas de la 49ª Cumbre de ASEAN y AIPA-47 que se celebrará en Manila del 14 al 18 de noviembre.



Según lo previsto, el primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, asistirá a la 49ª Cumbre de la ASEAN y las citas conexas, que tendrán lugar en Manila del 14 al 17 de noviembre; mientras que el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, tomará parte de la 47.ª Asamblea General de la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA-47) del 17 al 18 de noviembre.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), Fernandez expresó su agradecimiento por el firme apoyo de las autoridades vietnamitas, y esperó que el jefe de Gobierno vietnamita participe activamente en las sesiones de trabajo, especialmente en los diálogos entre la ASEAN y sus socios, como Australia, India, China, Corea del Sur y Japón.



El embajador manifestó su confianza en que Vietnam realizará aportaciones constructivas y enriquecerá los debates con perspectivas diversas. Asimismo, expresó su interés en escuchar las opiniones del primer ministro vietnamita sobre la integración económica regional y la seguridad energética, una cuestión que plantea desafíos cada vez más urgentes para la ASEAN.



Respecto a la AIPA-47, indicó que las prioridades de la Asamblea Nacional de Filipinas como anfitriona del evento están en consonancia con las orientaciones del Año de Presidencia de la ASEAN 2026 que Manila ejerce. Estas se centran en la diplomacia preventiva, la promoción de la paz y la seguridad, el fortalecimiento de la integración económica y la implementación de las decisiones adoptadas por los líderes de la ASEAN sobre cooperación marítima en Cebú.



En el marco de la AIPA-47, se ha propuesto que el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam dirija los debates sobre cuatro cuestiones: el papel de las instituciones parlamentarias en la prevención y gestión de los desafíos que afectan a la seguridad de las redes de conectividad, la promoción del crecimiento inclusivo; el fortalecimiento de los intercambios y la participación ciudadana, y la creación de condiciones para que las mujeres participen en el liderazgo y la gobernanza de la inteligencia artificial (IA).



Fernandez manifestó su interés en conocer los puntos de vista de Vietnam sobre estos asuntos. Según señaló, Vietnam cuenta con experiencia en la garantía de la seguridad digital, la gobernanza de la IA y la promoción de los intercambios entre los pueblos mediante los tres pilares de su política exterior: la diplomacia del Partido, la diplomacia del Estado y la diplomacia popular.



También destacó que Vietnam ha mantenido un notable ritmo de crecimiento económico, pese a que los conflictos internacionales están afectando al crecimiento de numerosos países, lo que le permite aportar experiencias prácticas para promover un desarrollo inclusivo.



Al evaluar el Año de Presidencia filipina de la ASEAN 2026, Fernandez señaló que su país ha definido tres prioridades fundamentales: paz y seguridad, corredores de prosperidad y empoderamiento de las personas. Hasta la fecha, estas prioridades han registrado resultados positivos.



En el ámbito económico, se prevé que los países miembros firmen oficialmente el Acuerdo Marco sobre Economía Digital de la ASEAN (DEFA) durante la 49ª Cumbre, creando un marco para impulsar el desarrollo de la economía digital regional.



En materia de paz y seguridad, dos iniciativas filipinas, consistentes en el establecimiento de un foro de fuerzas de guardacostas y un Centro Marítimo de la ASEAN, han recibido el respaldo de los líderes regionales, contribuyendo a reforzar la cooperación y la coordinación en materia de seguridad marítima.



Paralelamente, los países miembros han debatido mecanismos de coordinación para apoyar a los ciudadanos de la ASEAN afectados por las crisis que se desarrollan en distintas partes del mundo. Filipinas espera que estos contenidos puedan formalizarse durante las reuniones de Manila.



Según el embajador, la celebración simultánea en Manila de la Cumbre de Asia Oriental, la Cumbre ASEAN+3 y las cumbres entre la ASEAN y Australia, India, China, Corea del Sur y Japón demuestra el papel de la organización como plataforma de diálogo elegida por numerosos socios internacionales.



La participación de los dirigentes de estos países también refleja la capacidad de la ASEAN para conectar a las distintas partes, pese a sus diferencias políticas, económicas, culturales y sociales. En particular, la prevista asistencia del presidente de Estados Unidos a las reuniones constituye una muestra de la importancia que los líderes mundiales conceden al papel de la ASEAN.



Ante la compleja evolución de la situación mundial y regional, el embajador subrayó el papel especial de la ASEAN como plataforma que permite reunir a las partes con posiciones diferentes para dialogar sobre cuestiones de interés común. La organización debe mantener su condición de foro neutral, sin alinearse con ningún bloque, incluso al abordar cuestiones delicadas relacionadas con la economía mundial y la seguridad.



La ASEAN se adhiere al principio del consenso, sin imponer decisiones a los Estados miembros. Cada país puede elegir su propio camino de desarrollo y, al mismo tiempo, compartir experiencias para avanzar conjuntamente. El embajador expresó su confianza en que Singapur, al recibir la presidencia de la ASEAN de manos de Filipinas, continuará promoviendo el papel de la organización como puente de conexión regional.



Uno de los factores fundamentales para fortalecer la resiliencia de la agrupación regional es garantizar la seguridad energética. Esta cuestión ya figuró en la agenda de la 48ª Cumbre de la ASEAN, celebrada en Cebu, y volverá a debatirse en la sesión plenaria de la 49ª Cumbre en Manila.



Los líderes regionales coinciden en que la cooperación permitirá responder con mayor eficacia a los desafíos energéticos mediante iniciativas de interconexión de las redes eléctricas y puesta en común de las reservas energéticas, especialmente en un contexto de inestabilidad del suministro mundial.



En cuanto a la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045, el embajador expresó su confianza en que los tres pilares de la organización seguirán fortaleciéndose para construir una comunidad en la que la población esté empoderada y se beneficie del crecimiento económico, la región mantenga la estabilidad y la identidad de la ASEAN se difunda mediante la promoción de sus valores culturales y artísticos.



A su juicio, promover un desarrollo integral y garantizar que todos los habitantes de la región se beneficien del progreso constituye precisamente una de las características distintivas de la ASEAN./.

VNA