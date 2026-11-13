Vietnam respalda papel de UNRWA y esfuerzos de paz y reconstrucción en Gaza

Nueva York (VNA) – El ministro consejero Nguyen Hai Luu, subjefe de la Misión Permanente de Vietnam ante la ONU, expresó su profunda preocupación por la grave situación humanitaria en Gaza, especialmente porque las recientes lluvias torrenciales e inundaciones han agravado aún más las dificultades de la población.



El funcionario intervino en una sesión de la Comisión Política Especial y de Descolonización (Cuarta Comisión) de la 81.ª Asamblea General de la ONU sobre las actividades del Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA), que se celebró el 12 de noviembre, en Nueva York, Estados Unidos.



Vietnam instó a las partes a mantener el alto el fuego, ejercer la máxima contención y respetar el derecho internacional humanitario, así como a proteger a los civiles, al personal humanitario y las infraestructuras civiles, y garantizar que la ayuda humanitaria llegue de forma segura, oportuna y sin obstáculos, declaró.



El representante vietnamita reafirmó el papel esencial e irremplazable de la UNRWA en la asistencia a millones de refugiados palestinos en Gaza, Cisjordania incluida Jerusalén Oriental, Jordania, Líbano y Siria.



Pidió respetar la Carta de la ONU, los privilegios e inmunidades de la Organización y las obligaciones establecidas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en su opinión consultiva de octubre de 2025.



Vietnam acogió con satisfacción la prórroga del mandato de la UNRWA hasta junio de 2029 y los esfuerzos por reforzar su neutralidad, transparencia y rendición de cuentas, al tiempo que pidió garantizar una financiación suficiente, estable y sostenible para el organismo, afirmó.



En cuanto a los esfuerzos de paz y reconstrucción en Gaza, Vietnam consideró que la Resolución 2803 (2025) del Consejo de Seguridad y la implementación del plan de paz para Gaza ofrecen una oportunidad para consolidar el alto el fuego e impulsar la reconstrucción.



Como miembro fundador de la Junta de Paz, Vietnam está dispuesto a cooperar con sus socios internacionales para contribuir a una paz duradera y a la recuperación de Gaza, sobre la base de la Carta de la ONU y el derecho internacional, garantizando al mismo tiempo el papel humanitario de la Organización y la participación sustantiva de los palestinos, señaló.



Reiteró que la asistencia humanitaria no puede sustituir una solución política justa y duradera, y exhortó a poner fin a las acciones encaminadas a modificar el estatuto y la composición demográfica del territorio palestino ocupado, y resolver los derechos legítimos de los refugiados palestinos, incluidas las cuestiones relativas a sus bienes y las indemnizaciones.



Vietnam mantiene su apoyo consecuente al derecho del pueblo palestino a la autodeterminación y al establecimiento de un Estado palestino independiente y soberano, sobre la base de las fronteras anteriores a 1967, con Jerusalén Oriental como capital y que coexista en paz con Israel, expresó.



Durante el debate, numerosos países reafirmaron el papel irremplazable de la UNRWA e instaron a proteger su mandato y aumentar el apoyo financiero al organismo, mientras que Israel mantuvo su oposición a las actividades de la UNRWA. Está previsto que la Cuarta Comisión examine y apruebe los proyectos de resolución pertinentes el 18 de noviembre de 2026./.





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