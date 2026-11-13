Vietnam apuesta por fortalecer la resiliencia y el papel central de la ASEAN

Yakarta (VNA) - La 49ª Cumbre de la ASEAN debe traducir los acuerdos en acciones concretas para fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación del bloque ante los rápidos cambios regionales e internacionales, afirmó la embajadora Ton Thi Ngoc Huong, jefa de la Misión Permanente de Vietnam ante la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en vísperas de la cita, la diplomática destacó tres prioridades: reafirmar el papel y los valores de la Asociación, promover la integración de la economía digital y reforzar la capacidad de respuesta colectiva ante los desafíos regionales.



Tras un año de esfuerzos conjuntos para afrontar diversas dificultades, la cumbre deberá subrayar la importancia de la ASEAN, especialmente para los países pequeños y medianos. Según la embajadora, el multilateralismo, la integración regional, el respeto al derecho internacional y el diálogo siguen siendo herramientas esenciales para preservar la paz, la seguridad y la estabilidad.



Como ejemplo, mencionó los esfuerzos de la ASEAN y China para acelerar las negociaciones de un Código de Conducta en el Mar del Este (COC) eficaz, sustancial y conforme al derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982.



Otro resultado esperado es la firma del Acuerdo Marco de la ASEAN sobre Economía Digital (DEFA), el primer instrumento regional jurídicamente vinculante en este ámbito. Este establecerá normas comunes sobre comercio digital, flujos transfronterizos de datos, pagos electrónicos, ciberseguridad e inteligencia artificial, facilitando especialmente la participación de las pequeñas y medianas empresas. Se estima que contribuirá a duplicar el tamaño de la economía digital del bloque, hasta unos 2 billones de dólares en 2030.



La seguridad energética también figura entre las prioridades. La ASEAN impulsa la conectividad y el desarrollo sostenible mediante proyectos como la Red Eléctrica de la ASEAN (APG), y prevé completar la ratificación del Acuerdo de Seguridad Petrolera (APSA) antes de la cumbre. Asimismo, debatirá la creación de reservas regionales de combustible y la diversificación de la Reserva de Arroz de Emergencia de la ASEAN+3 para mejorar la respuesta ante posibles crisis.



La ASEAN, plataforma de diálogo y cooperación



Ton Thi Ngoc Huong consideró que la capacidad de la ASEAN para reunir a dirigentes de importantes países socios constituye una señal positiva ante la fragmentación internacional y el debilitamiento de la confianza en las instituciones multilaterales.



En este sentido, los mecanismos ASEAN+1, ASEAN+3 y la Cumbre de Asia Oriental (EAS) siguen siendo espacios fundamentales para el diálogo sobre paz, seguridad y desarrollo, así como para definir las orientaciones estratégicas de la cooperación.



La diplomática también destacó el quinto aniversario de las asociaciones estratégicas integrales entre la ASEAN y China, y entre la ASEAN y Australia, como una oportunidad para evaluar los avances en comercio, inversión, conectividad y respuesta a desafíos no tradicionales, e identificar nuevas áreas de colaboración.



Entre las prioridades futuras mencionó la economía digital y verde, la seguridad energética y la resiliencia de las cadenas de suministro, en consonancia con la Visión de la Comunidad de la ASEAN 2045.



Vietnam contribuye a las prioridades de la presidencia filipina



La embajadora señaló que Vietnam ha respaldado activamente a Filipinas durante su presidencia de la ASEAN en 2026, coordinándose con el país anfitrión y los demás miembros para fortalecer la unidad y el consenso y promover la aplicación de las prioridades e iniciativas del año.



Como coordinador de las relaciones de la ASEAN con Nueva Zelanda y el Reino Unido, Vietnam encabezó la elaboración y aprobación de declaraciones conjuntas de los ministros de Asuntos Exteriores de la agrupación regional y esos dos socios sobre la resiliencia regional y la cooperación en el marco de la Perspectiva de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico (AOIP).



Estos documentos reafirman el compromiso de fortalecer la capacidad regional para afrontar crisis que afectan a las cadenas de suministro y a la seguridad energética y alimentaria, además de promover la cooperación en los cuatro ámbitos prioritarios de la AOIP y la aplicación de la Visión 2045.



Vietnam también ha contribuido a consolidar la posición común de la ASEAN sobre el Mar del Este en los documentos y reuniones del bloque y en sus relaciones con los socios, así como a las negociaciones del COC entre la Asociación y China.



En materia energética, Vietnam completó anticipadamente los procedimientos de ratificación del APSA, contribuyendo a acelerar su entrada en vigor y reforzar la capacidad regional de respuesta ante interrupciones del suministro. También participa en la implementación de la APG, considerada una base para la transición verde y el crecimiento sostenible.



El compromiso de Vietnam con la integración regional



La embajadora afirmó que la participación del primer ministro Le Minh Hung en las cumbres 48ª y 49ª refleja la importancia estratégica que Vietnam concede a la ASEAN, considerada una de las principales prioridades de su política exterior.



La presencia del jefe de Gobierno y sus encuentros con dirigentes de los países miembros y socios reafirman el compromiso de Vietnam con la Asociación y su voluntad de contribuir a fortalecer la integración y mantener el papel central del bloque.



Estas reuniones también permitirán identificar nuevas oportunidades para ampliar una cooperación sustancial y eficaz, en respuesta a las necesidades de crecimiento y desarrollo sostenible de los países de la región, incluido Vietnam./.

VNA