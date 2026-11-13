Camboya y Vietnam son socios, amigos y buenos vecinos, afirma portavoz del Senado

Phnom Penh (VNA) - Camboya y Vietnam mantienen una relación de amistad y cooperación estrecha, con amplias perspectivas para fortalecer los vínculos económicos, comerciales y estratégicos, afirmó Chea Thyrith, portavoz del Senado camboyano.



El funcionario hizo esa evaluación en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) con motivo de la próxima visita de trabajo del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a Camboya para participar en la XX Cumbre de la Francofonía.



Según Chea Thyrith, la celebración de esta cumbre constituye un acontecimiento de gran importancia y un motivo de orgullo para Camboya, ya que es la primera vez que el país acoge este evento internacional y recibe a dirigentes y delegaciones de todo el mundo. Asimismo, representa una oportunidad para presentar ante la comunidad internacional los avances del país y su creciente papel en la escena mundial. De ser una nación devastada por la guerra y dependiente de la ayuda internacional, Camboya ha logrado avanzar hasta tener capacidad para organizar una importante cumbre internacional.



El portavoz destacó que la participación del secretario general y presidente, To Lam, en la cumbre refleja la importancia que ambos países conceden a sus relaciones de cooperación. Subrayó que Camboya y Vietnam son países vecinos que siempre se han apoyado mutuamente para superar las dificultades del pasado y avanzar juntos hacia el desarrollo, por lo que constituyen socios, amigos y buenos vecinos.



La presencia del dirigente vietnamita también brindará una oportunidad para consolidar las relaciones diplomáticas y estrechar la cooperación económica, comercial y estratégica.



Al margen de las actividades multilaterales, el mandatario vietnamita mantendrá encuentros con altos dirigentes camboyanos para abordar nuevos acuerdos de cooperación en ámbitos como la economía, el comercio, la inversión y el turismo, contribuyendo así a los esfuerzos conjuntos para elevar el intercambio comercial bilateral a 20 mil millones de dólares en el futuro próximo.



Chea Thyrith expresó su confianza en que el diálogo y el intercambio de opiniones entre los dirigentes de ambos países impulsarán aún más la cooperación económica y comercial. Asimismo, señaló que la proximidad geográfica facilita el intercambio comercial, reduce los costos de transporte y permite aprovechar las complementariedades entre ambas economías.



En cuanto a la cooperación tecnológica, el portavoz valoró las oportunidades que ofrece FrancoTech, uno de los eventos paralelos de la cumbre, dedicado a la tecnología y la innovación digital. Señaló que Vietnam registra rápidos avances en este ámbito, mientras que Camboya también está progresando y puede aprovechar la experiencia y las capacidades tecnológicas vietnamitas.



A su juicio, el foro permitirá a los inversores de ambos países intercambiar experiencias y ampliar la cooperación tecnológica. En el contexto de la Cuarta Revolución Industrial, consideró fundamental que ambas naciones avancen juntas para mantenerse al ritmo del desarrollo mundial. También manifestó su confianza en que el evento contribuya a incrementar las inversiones vietnamitas en Camboya y las camboyanas en Vietnam.



Por último, afirmó que el Gobierno camboyano trabaja para proteger a los inversores y crear condiciones favorables para las empresas vietnamitas y de otros países interesadas en invertir en su territorio, con el objetivo de aumentar los flujos de inversión entre ambas naciones./.





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