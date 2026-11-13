Académico camboyano: Visita del máximo dirigente vietnamita a Cumbre de la Francofonía impulsa cooperación bilateral

Phnom Penh (VNA) - La próxima visita de trabajo a Camboya del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, del 14 al 16 de noviembre, para participar en la XX Cumbre de la Francofonía, abrirá nuevas oportunidades para fortalecer la cooperación entre Vietnam y Camboya en los ámbitos económico, comercial, tecnológico, educativo y cultural.



Así lo observó el profesor y doctor Phean Makara, de la Universidad Budista Preah Sihamoniraja, en Phnom Penh, durante una entrevista a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en vísperas del evento.



Según el académico, la participación de la delegación vietnamita de alto nivel, encabezada por el secretario general y presidente To Lam, representa una oportunidad para intensificar los intercambios, consolidar la amistad tradicional y coordinar esfuerzos en la solución de los desafíos comunes de la región.



A través de FrancoTech y del Foro Empresarial de la Francofonía, las empresas de ambos países podrán ampliar su cooperación en los ámbitos digital, de innovación y tecnológico, avanzar en la formación de cadenas de suministro conjuntas y acceder a los mercados de los países francófonos, precisó.



Asimismo, continuó, ambas partes podrían coordinarse para promover el turismo y la cultura en el “Pueblo de la Francofonía”, así como desarrollar productos turísticos conjuntos, entre ellos el turismo fluvial por el río Mekong y las rutas de turismo patrimonial.



En el ámbito educativo, Vietnam y Camboya tienen posibilidades de reforzar los vínculos entre sus universidades mediante becas, proyectos de investigación conjuntos y programas de formación de recursos humanos con dominio del francés, en respuesta a las necesidades de la diplomacia y el comercio internacional.



En particular, con el lema de la cumbre “Reinvertir en la paz para la prosperidad común y la estabilidad sostenible”, ambos países también disponen de condiciones favorables para coordinarse frente a desafíos globales como el cambio climático, la seguridad alimentaria y la seguridad regional.



Para aprovechar mejor el potencial de la comunidad francófona, Phean Makara propuso que Vietnam y Camboya estudien el establecimiento de puertas de entrada comerciales conjuntas para acceder a los mercados de África y Europa.



Vietnam cuenta con fortalezas en la industria procesadora y la tecnología, mientras que Camboya dispone de potencial en la agricultura, las materias primas y los productos agroindustriales. La combinación de estas ventajas permitiría desarrollar productos de mayor valor agregado que respondan a los estándares de los mercados francófonos europeos.



El académico también señaló que el aprovechamiento de los acuerdos de libre comercio suscritos por Vietnam, incluido el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Unión Europea (EVFTA), junto con los mecanismos de preferencias comerciales concedidos a Camboya, podría generar ventajas competitivas para los productos elaborados y exportados mediante la cooperación bilateral.



Además, ambos países podrían impulsar el modelo turístico “Dos países, un destino” y ampliar la cooperación en educación y formación de recursos humanos con dominio del francés.



En cuanto a FrancoTech, Phean Makara lo calificó de plataforma importante para fortalecer la cooperación entre Vietnam y Camboya en tecnología, innovación y conectividad de la economía digital.



Entre los ámbitos con potencial de cooperación mencionó la tecnología agrícola (AgriTech), vinculada a la seguridad alimentaria; la conectividad financiera y la tecnología financiera (FinTech); el apoyo a las empresas emergentes digitales; el desarrollo del gobierno digital y la aplicación de la inteligencia artificial (IA); así como la promoción del turismo y la difusión cultural a través de plataformas digitales.



El profesor subrayó que la participación activa de los dirigentes de alto nivel y de las comunidades empresariales de ambos países en FrancoTech contribuirá a impulsar el comercio bilateral, materializar los objetivos de cooperación económica y demostrar la voluntad conjunta de avanzar en la transformación digital, la integración internacional y el desarrollo sostenible de la región./.

VNA