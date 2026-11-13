Economía

Vietnam y Tailandia impulsan la cooperación económica sostenible

Vietnam y Tailandia buscan fortalecer los vínculos económicos y las cadenas de suministro sostenibles para aprovechar las complementariedades entre ambas economías y mejorar su capacidad de respuesta ante los cambios del entorno internacional.

El embajador de Vietnam en Tailandia, Pham Viet Hung, habla en el seminario. Foto: VNA
El embajador de Vietnam en Tailandia, Pham Viet Hung, habla en el seminario. Foto: VNA

Bangkok (VNA) - Vietnam y Tailandia buscan fortalecer los vínculos económicos y las cadenas de suministro sostenibles para aprovechar las complementariedades entre ambas economías y mejorar su capacidad de respuesta ante los cambios del entorno internacional.

Así se puso de manifiesto en el seminario “Conectando Vietnam-Tailandia 2026: 50 años caminando juntos – Construyendo un nuevo capítulo”, celebrado el 11 de noviembre en Bangkok por la Embajada de Vietnam en Tailandia, en el marco del 50.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas bilaterales (6 de agosto).

En su intervención, el embajador de Vietnam en Tailandia, Pham Viet Hung, destacó que la elevación de las relaciones bilaterales al nivel de Asociación Estratégica Integral en mayo de 2025 ha impulsado la cooperación en profundidad.

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El embajador de Vietnam en Tailandia, Pham Viet Hung (cuarto por la derecha), y el viceministro tailandés de Asuntos Exteriores, Vijavat Isarabhakdi (cuarto por la izquierda), posan para una foto junto a los invitados al seminario. Foto: VNA

Subrayó que la economía, el comercio y la inversión son pilares fundamentales, y que la prioridad actual consiste en establecer vínculos sostenibles entre las empresas y las cadenas de suministro, más allá del volumen de capital, para reforzar la resiliencia de ambas economías.

Por su parte, el viceministro tailandés de Asuntos Exteriores, Vijavat Isarabhakdi, propuso concretar la Asociación Estratégica Integral mediante la estrategia de las “Tres conexiones”, centrada en la conexión de las cadenas de suministro, las economías locales y las estrategias de desarrollo sostenible.

En este sentido, destacó las oportunidades de cooperación en infraestructura, logística y transporte transfronterizo a través de Laos, así como en sectores de alto valor añadido, como el mantenimiento aeronáutico, las tecnologías de la información, la inteligencia artificial y los semiconductores.

También señaló el potencial de una red de 20 acuerdos de hermanamiento y unos 250 vuelos directos semanales entre ambos países, incluida la nueva ruta Bangkok-Da Nang, que Thai Airways prevé operar a partir del 1 de diciembre de 2026.

En materia de desarrollo sostenible y economía digital, mencionó los 37 proyectos de energías renovables de inversores tailandeses en Vietnam, con una inversión total de unos 2.640 millones de dólares, y la cooperación en pagos transfronterizos mediante códigos QR.

Durante el seminario, representantes del Consejo Empresarial Tailandia-Vietnam señalaron las oportunidades de colaboración en el desarrollo de redes de proveedores, la aplicación de la inteligencia artificial y la promoción del comercio digital y ecológico en los sectores automotor, energético y agroalimentario.

Un experto de la Universidad de Thammasat, por su parte, consideró que, ante los 244 mil millones de dólares de inversión extranjera atraídos por la ASEAN, Vietnam y Tailandia deben superar la competencia y reforzar la coordinación para optimizar recursos, promover la transferencia tecnológica y desarrollar conjuntamente recursos humanos y capacidades competitivas.

Desde la perspectiva empresarial, Nguyen Van Phuoc Linh, director general del Grupo FPT en Tailandia y Taiwán (China), presentó la experiencia de cooperación entre FPT y C.P. Group en la aplicación de la inteligencia artificial y el Internet de las cosas a la cadena de valor agroalimentaria.

Asimismo, la empresa Kim Long Motor dio a conocer su plan de transformación en Tailandia, iniciado en mayo de 2026, que contempla pasar de la exportación de vehículos completos al ensamblaje de componentes, con una tasa de localización superior al 50%, y contribuir a convertir el país en un centro estratégico de producción y exportación en la ASEAN durante el período 2027-2030.

El seminario también permitió intercambiar propuestas para elevar el comercio bilateral a 25 mil millones de dólares y fortalecer la confianza y el entendimiento entre las comunidades empresariales y académicas, sentando las bases para una cooperación más estrecha y efectiva en la nueva etapa de desarrollo./.

VNA
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