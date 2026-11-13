Ciudad Ho Chi Minh intensifica la lucha contra el contrabando y los productos falsificados

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La Subdirección de Gestión del Mercado de Ciudad Ho Chi Minh inspeccionó 6.357 casos y tramitó 6.069 infracciones relacionadas con contrabando, falsificación y propiedad intelectual en los primeros diez meses de 2026.

Esta información fue anunciada por el Departamento de Industria y Comercio de la ciudad en una rueda de prensa celebrada la tarde del 12 de noviembre. Según el informe, la situación del comercio de productos falsificados, de origen desconocido y el fraude comercial sigue siendo compleja, especialmente en el entorno digital.

En dicho periodo, se incautaron más de seis millones de productos, con un valor estimado superior a 174 mil millones de dongs (6,7 millones de dólares). El total de multas e ingresos recaudados para el presupuesto estatal ascendió a más de 106 millones de dongs (cuatro millones de dólares).

Entre las infracciones, la mayoría correspondieron a mercancías de origen desconocido, con 3.103 casos procesados; se incautaron más de 5,4 millones de productos, valorados en más de 71,8 mil millones de dongs (2,8 millones de dólares).

Las autoridades también gestionaron 2.035 casos de comercio de productos falsificados, incautando 274.892 productos; y 263 casos de comercio de artículos de contrabando, con la incautación de 149.801 productos.

El Departamento de Industria y Comercio señaló que muchos infractores realizan sus actividades principalmente a través de las redes sociales, donde utilizan múltiples cuentas y cambian frecuentemente sus datos, además de aprovecharse de la reputación de las marcas para comercializar productos falsificados y de baja calidad.

En respuesta a esta situación, la ciudad ha ordenado a las fuerzas de gestión del mercado que refuercen la supervisión de la zona, controlen la oferta y la demanda, los precios y centren las inspecciones en áreas y grupos de productos con alto riesgo de infracciones, como mercados, centros comerciales, almacenes y centros de distribución.

Durante el período de mayor actividad a finales de 2026 y el Año Nuevo Lunar de 2027, las autoridades se centrarán en la inspección de alimentos, confitería, bebidas alcohólicas, refrescos, ropa, calzado, cosméticos y bienes de consumo; prestando especial atención a la detección de productos falsificados, de contrabando, de origen desconocido y que no cumplan con los estándares de calidad.

Los esfuerzos de inspección también se centraron en prevenir la especulación, el acaparamiento, las infracciones de las normas de precios y la seguridad alimentaria.

La ciudad también reforzó la coordinación entre las unidades que conforman el Comité Directivo 389, supervisando las actividades de compraventa en plataformas de comercio electrónico y redes sociales para detectar y abordar rápidamente las infracciones./.