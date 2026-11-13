Dirigente rusa confía en nuevos avances en las relaciones con Vietnam

Hanoi (VNA) - La presidenta del Consejo de la Federación de Rusia, Valentina Matviyenko, expresó su confianza en que la amistad entre su país y Vietnam seguirá fortaleciéndose y contribuirá a la prosperidad de sus pueblos, al pronunciar hoy un discurso en una sesión de la Asamblea Nacional de Vietnam, en el marco de su visita oficial.



Al inicio de su intervención, Matviyenko expresó su satisfacción por volver a visitar Vietnam y felicitó a su pueblo con motivo del Día de la Gran Unidad Nacional, que se celebrará el próximo 18 de noviembre.



La dirigente rusa señaló que su país también celebra una festividad similar, el Día de la Unidad Nacional, conmemorado recientemente, el 4 de noviembre. Al igual que en Vietnam, el origen histórico de estas celebraciones está vinculado a la consolidación de la unidad social en la lucha contra las invasiones extranjeras. A su juicio, esto constituye una muestra elocuente de los destinos históricos entrelazados de ambos países, cuyos pueblos están unidos por tradiciones y un espíritu de camaradería puesto a prueba a lo largo del tiempo.



Tras destacar que el Presidente Ho Chi Minh fue quien sentó las bases de esta amistad de larga data, recordó que en 2023 se inauguró un monumento dedicado al líder vietnamita en San Petersburgo, su ciudad natal. Al citar los versos de Ho Chi Minh sobre la firmeza y la perseverancia del ser humano ante las dificultades –“ No hay nada que sea difícil; solo se teme que falte constancia. Con voluntad firme, se pueden escalar montañas y llenar mares”–, consideró que estas palabras describen con mayor precisión el espíritu indomable del heroico pueblo vietnamita.



La dirigente rusa valoró altamente que Vietnam siempre recuerde la ayuda que Rusia, y anteriormente la Unión Soviética, brindó al país durante los años de lucha contra la agresión extranjera. Tras la liberación total de Vietnam, miles de ingenieros, trabajadores de la construcción, médicos y científicos soviéticos contribuyeron a la recuperación de la economía y los sectores sociales del país.



Señaló que, bajo el liderazgo del Partido Comunista de Vietnam, el país está llevando adelante una política de independencia y autodeterminación, basada en los intereses del pueblo.



Al citar al presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó que los impresionantes logros alcanzados por Vietnam demuestran que quienes lucharon por la independencia nacional no lo hicieron en vano y que sus sacrificios no fueron inútiles.



Al repasar las relaciones bilaterales, Matviyenko recordó que, hace 25 años, en 2001, el presidente Putin realizó su primera visita oficial a Vietnam, durante la cual ambos países firmaron una Declaración Conjunta sobre el establecimiento de la Asociación Estratégica. En 2012, los vínculos bilaterales se elevaron al nivel de Asociación Estratégica Integral.



Ambos países mantienen un diálogo político regular al más alto nivel. El acontecimiento más destacado de este año fue la visita de Estado a Rusia del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en septiembre de 2026. Durante esta visita, el dirigente vietnamita sostuvo conversaciones con el presidente ruso y se firmaron importantes documentos de cooperación en los ámbitos de la energía, la educación y la ciencia.



La titular señaló que el pueblo ruso aprecia la firme postura del secretario general y presidente, To Lam, en la promoción de los ideales de justicia y diálogo en la escena internacional. Asimismo, consideró que la concesión del Premio de la Paz Lev Tolstói al dirigente vietnamita durante su visita constituye un reconocimiento a sus importantes contribuciones al fortalecimiento de la paz y la cooperación entre los pueblos.



En cuanto a la cooperación parlamentaria, Valentina Matviyenko recordó que la primera visita de una delegación de diputados vietnamitas a la Unión Soviética tuvo lugar hace 70 años. Actualmente, las relaciones interparlamentarias se amplían activamente y avanzan hacia una mayor profundidad. Tras su encuentro con el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, en Moscú en 2024, se firmó un nuevo acuerdo de cooperación entre el Consejo de la Federación y el Parlamento vietnamita.



El Grupo de Cooperación con la Asamblea Nacional de Vietnam de la parte rusa desarrolla una intensa actividad, mientras que los legisladores de ambos países mantienen una interacción eficaz en los principales foros interparlamentarios, dijo.



Destacó que Vietnam, como Estado verdaderamente soberano, defiende la igualdad en las relaciones internacionales. Ambos países también comparten enfoques sobre la construcción de un entorno digital seguro y soberano.



La parte rusa valora asimismo que Vietnam se haya convertido en país socio de los BRICS (grupo de las principales economías emergentes) en 2025 y reconoce sus contribuciones en el marco de la ASEAN, incluido el impulso al diálogo entre Rusia y esta organización regional.



En materia económica y comercial, la presidenta del Consejo de la Federación expresó su expectativa de que el intercambio comercial bilateral registre un crecimiento durante todo 2026. Uno de los principales motores de este avance es el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Económica Euroasiática, de la cual Rusia es miembro, y Vietnam, en vigor desde 2016 y el primero suscrito por dicha unión con un país ajeno al bloque.



En cuanto a las inversiones, señaló que las empresas conjuntas en los sectores del petróleo y el gas, la agroindustria y otras ramas están operando eficazmente. Entre los ejemplos mencionó la producción de lácteos en la provincia rusa de Kaluga, con participación de empresas vietnamitas, así como las actividades de extracción petrolera de la empresa conjunta Rusvietpetro en Nenets.



En el sector energético, destacó como acontecimiento prinicipal el acuerdo suscrito en marzo de este año por los jefes de Gobierno de ambos países para construir la central nuclear Ninh Thuan 1, según el diseño ruso. Señaló que el Centro de Investigación Científica y Tecnológica Nuclear que se construye en Vietnam constituye otro importante proyecto de cooperación en el uso de la energía atómica con fines pacíficos.



Según Valentina Matviyenko, Vietnam no solo tendrá acceso a una fuente de energía limpia, sino también a nuevas tecnologías.



En los ámbitos de la educación, la cultura, el turismo y la cooperación entre localidades, la dirigente rusa informó que decenas de miles de vietnamitas han recibido formación en instituciones educativas de Rusia, y muchos de ellos ocupan actualmente altos cargos en Vietnam. En la actualidad, más de 3.000 estudiantes e investigadores vietnamitas cursan estudios en Rusia, mientras que más de 500 acuerdos de cooperación están vigentes entre instituciones científicas y educativas de ambos países.



Consideró que la declaración de 2026 como Año de Cooperación Vietnam-Rusia en Ciencia y Educación constituye un hito significativo. En materia de seguridad sanitaria, epidemiológica y biológica, los máximos dirigentes de ambos países inauguraron un laboratorio de investigación y prevención de enfermedades infecciosas en Hanoi. En el ámbito cultural, Vietnam acogerá el próximo año un importante proyecto cultural denominado “Las estaciones rusas”.



En cuanto al turismo, Vietnam recibió cerca de 700.000 visitantes rusos en 2025, mientras que solo en los primeros seis meses de 2026 la cifra superó los 800.000. Según Valentina Matviyenko, el desarrollo de rutas aéreas directas y la simplificación de los procedimientos de visado siguen siendo factores importantes para impulsar los intercambios turísticos.



Detalló que el presidente de Rusia firmó un decreto que exime de visado a los ciudadanos vietnamitas que viajen a Rusia durante un año, hasta el 15 de octubre de 2027, con una estancia máxima de 30 días. Consideró que esta medida representa una buena oportunidad para promover los intercambios culturales y fortalecer la amistad entre los pueblos de ambos países.



Subrayó que una base sólida de la cooperación entre Rusia y Vietnam es la activa interacción entre las localidades de ambos países, como los consejos de cooperación entre Moscú y Hanoi, así como entre San Petersburgo y Ciudad Ho Chi Minh.



En el marco de la visita, se firmaron cuatro acuerdos de cooperación entre localidades. Asimismo, el Museo de Historia Militar de Vietnam y el Museo de la Victoria de Moscú suscribieron un acuerdo de cooperación destinado a contribuir a la preservación del patrimonio y la memoria histórica compartida de ambos países.



Al citar el proverbio vietnamita “Viajando se aprende y se adquiere sabiduría”, manifestó su convicción de que ambos países continuarán avanzando por el camino correcto y cosecharán juntos nuevos logros./.





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