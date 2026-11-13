Vietnam reafirma su compromiso con una Comunidad Francófona dinámica y cohesionada

Phnom Penh (VNA) - Vietnam contribuirá activamente a construir una Comunidad Francófona dinámica, cohesionada y con mayor influencia en la escena internacional, afirmó el embajador vietnamita en Phnom Penh, Nguyen Minh Vu, con motivo de la próxima participación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, en la XX Cumbre de la Francofonía, que se celebrará en Camboya.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias, Nguyen Minh Vu recordó que, desde su adhesión en 1979 a la Agencia de Cooperación Cultural y Técnica (ACCT), predecesora de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), Vietnam ha participado activamente en las iniciativas de cooperación entre los países miembros y en los esfuerzos por resolver pacíficamente los asuntos regionales y globales, sobre la base del respeto al derecho internacional.



Un hito destacado fue la celebración en Hanoi, en noviembre de 1997, de la VII Cumbre de la Francofonía, la primera organizada por un país de Asia-Pacífico. Este acontecimiento marcó un punto de inflexión en la cooperación francófona, que amplió su alcance más allá del ámbito cultural para abarcar también los campos político y económico.



La participación del secretario general y presidente To Lam al frente de una delegación de alto nivel reafirma el compromiso de Vietnam, al más alto nivel, con el desarrollo de la Comunidad Francófona y expresa su apoyo a los esfuerzos organizativos de Camboya. Durante la cumbre, Vietnam prevé presentar propuestas para ampliar la cooperación entre los Estados miembros y fortalecer las asociaciones público-privadas a través de FrancoTech, el foro empresarial francófono sobre innovación.



Según el embajador, la cita permitirá a la Comunidad Francófona consolidar su solidaridad y definir prioridades de cooperación en ámbitos como la paz, el desarrollo sostenible, el multilateralismo, la economía, la educación, la lengua, la cultura, la transformación digital y la respuesta a los desafíos globales.



En el marco de FrancoTech 2026, Vietnam promoverá el intercambio de experiencias y propuestas de cooperación en ciencia, tecnología y transformación digital, con especial atención a siete ámbitos: inteligencia artificial, gobierno digital, tecnología financiera, tecnología agrícola, tecnología educativa, participación de las mujeres en la innovación y turismo cultural.



El país contará también con un pabellón nacional para presentar productos tecnológicos, en el que participarán numerosas empresas vietnamitas que invierten en Camboya. Asimismo, está prevista la firma de un memorando de entendimiento para promover la cooperación en innovación entre empresas vietnamitas y organismos estatales e institutos de investigación camboyanos.



Paralelamente, Vietnam participará en la Aldea Cultural de la Francofonía con un pabellón nacional y actuaciones de artistas que interpretarán instrumentos musicales tradicionales. Estas actividades contribuirán a difundir la cultura vietnamita, estrechar los intercambios entre los pueblos y abrir nuevas oportunidades para el turismo.



En cuanto a la cooperación económica, el embajador destacó que el espacio francófono reúne a alrededor de 1,2 mil millones de habitantes y representa el 16% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 20% del comercio mundial, por lo que constituye un mercado de gran potencial.



Vietnam y Camboya pueden cooperar con los países francófonos de África mediante modalidades de cooperación Sur-Sur y triangular en el sector agrícola, contribuyendo a combatir el hambre, reducir la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria. Ambos países también pueden aprovechar sus ventajas complementarias en las cadenas de suministro, al conectar las fuentes de materias primas agrícolas de Camboya con la capacidad de procesamiento avanzado, el sistema portuario y la red de acuerdos de libre comercio de Vietnam.



En el ámbito turístico, ambas partes pueden desarrollar el modelo “Un viaje, múltiples destinos”, mediante la conexión de vuelos directos, rutas de cruceros transfronterizos por el río Mekong y los sitios vietnamitas declarados Patrimonio de la Humanidad con el complejo de Angkor, en Camboya.



En materia educativa, los dos países pueden dar continuidad a los programas de cooperación francófona mediante una mayor movilidad de alumnos, estudiantes universitarios y docentes, la formación conjunta y la ejecución de proyectos de investigación compartidos.



Nguyen Minh Vu subrayó que Vietnam y Camboya pueden ampliar tanto la cooperación bilateral como la colaboración con terceros países, promoviendo los vínculos entre la OIF y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y facilitando el acceso de las empresas francófonas a los mercados del Sudeste Asiático y Asia Oriental./.

VNA