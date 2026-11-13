Visita del máximo dirigente vietnamita a China tendrá importancia bilateral y multilateral

Beijing (VNA) - La visita de trabajo del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, a China del 17 al 20 de noviembre, para asistir a la 33ª Semana de Líderes Económicos del APEC y realizar actividades bilaterales en Guangdong y Yunnan, tendrá una importancia significativa tanto bilateral como multilateral, según el embajador vietnamita en Beijing, Pham Thanh Binh.



En una entrevista con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Beijing antes de la visita, el diplomático señaló que, en el plano multilateral, la participación de Vietnam refleja la importancia que concede a la cooperación e integración económica regional, especialmente ante la incertidumbre de la economía mundial, el proteccionismo y los cambios en el comercio y las cadenas de suministro.



La Semana de Líderes ofrecerá una oportunidad para intercambiar con las economías miembros sobre orientaciones de cooperación, promover el diálogo y reforzar la confianza, con miras a construir una región de Asia-Pacífico en paz, estable, abierta, dinámica y próspera.



El encuentro marcará además el traspaso de China a Vietnam de la responsabilidad de albergar el APEC 2027. Según el embajador, se trata de un hito en los 30 años de participación de Vietnam en el mecanismo y de una ocasión para reafirmar su posición, responsabilidad y capacidad de coordinación en la cooperación regional.



Nuevos impulsos para la cooperación regional



Bajo el tema “Construir juntos una Comunidad de Asia-Pacífico próspera”, el APEC 2026 busca resultados concretos en torno a las tres prioridades de “apertura, innovación y cooperación”.



Pham Thanh Binh señaló que una de las tareas será fortalecer el consenso para construir una región pacífica, abierta, integrada y desarrollada, avanzar hacia el Área de Libre Comercio de Asia-Pacífico (FTAAP) y crear un entorno favorable para las inversiones y la cooperación empresarial a largo plazo.



Otra prioridad será generar nuevos motores de crecimiento mediante la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y la transición verde. El embajador destacó especialmente la necesidad de facilitar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a la tecnología y su participación en las cadenas de valor regionales.



Asimismo, se buscará convertir las orientaciones e iniciativas en resultados concretos mediante una mayor cooperación público-privada y la movilización de recursos para infraestructura, tecnología, energía limpia y formación de recursos humanos.



Vietnam considera al APEC uno de los principales mecanismos de cooperación económica regional y continuará trabajando con China y las demás economías para promover el diálogo, construir consensos y compartir experiencias en innovación, transformación digital, crecimiento verde y fortalecimiento de las capacidades empresariales.



Como anfitrión del APEC 2027, Vietnam coordinará estrechamente con China y los demás miembros para garantizar la continuidad del proceso de cooperación, aprovechar los resultados de 2026 y avanzar en la implementación de la Visión Putrajaya del APEC hasta 2040.



Profundizar las relaciones Vietnam-China



En el plano bilateral, Pham Thanh Binh destacó la evolución positiva de las relaciones Vietnam-China y señaló que esta será la segunda visita de To Lam a China en 2026. La visita reafirma la posición de Vietnam de considerar el desarrollo de los vínculos con China una necesidad objetiva, una opción estratégica y una prioridad de su política exterior, mientras que China también considera a Vietnam una prioridad en su política de vecindad.



Se espera que contribuya a consolidar la confianza política, fortalecer la conectividad estratégica y elevar la cooperación sustancial, así como a promover la construcción de una Comunidad Vietnam-China de futuro compartido con importancia estratégica a un nivel más elevado, conforme al espíritu de “6 más”.



En el ámbito económico y comercial, ambas partes buscarán avanzar en el desarrollo equilibrado y sostenible del intercambio, facilitar el acceso de productos vietnamitas, especialmente agrícolas, al mercado chino, atraer inversiones chinas de alta calidad y reforzar la conectividad en infraestructura, ferrocarriles, logística y pasos fronterizos inteligentes.



También se prevé impulsar la cooperación en ciencia, tecnología e innovación, transición verde, transformación digital y formación de recursos humanos de alta calidad.



Las actividades bilaterales en Guangdong y Yunnan contribuirán a fortalecer los vínculos con importantes centros económicos y tecnológicos y con las zonas fronterizas, aprovechando las ventajas complementarias de las localidades de ambos países.



Paralelamente, ambas partes promoverán los intercambios entre los pueblos, especialmente entre los jóvenes, y aplicarán eficazmente el Año de Cooperación Turística Vietnam-China 2026-2027.



Pham Thanh Binh expresó su confianza en que, bajo la orientación de los máximos dirigentes de ambos Partidos y países, la visita genere nuevos avances en las relaciones Vietnam-China, aportando beneficios concretos a los pueblos y contribuyendo a la paz, estabilidad y desarrollo de la región y del mundo./.

VNA