Parlamento vietnamita aprueba enmiendas a la Ley de Valores

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam aprobó hoy las modificaciones a varios artículos de la Ley de Valores y la Resolución sobre la liquidación del presupuesto estatal de 2025, durante su segundo período de sesiones de la XVI Legislatura.



La Ley que modifica y completa algunos artículos de la Ley de Valores consta de tres artículos y entrará en vigor el 1 de marzo de 2027. Una de sus principales novedades es la incorporación del Artículo 6a, que establece un mecanismo de prueba controlada para el sector bursátil.



Antes de la votación, el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, presentó el informe sobre la revisión y modificación del proyecto de Ley, teniendo en cuenta las opiniones de los diputados.



Este mecanismo permitirá probar, de forma limitada en cuanto a alcance, participantes, espacio y duración, nuevas aplicaciones tecnológicas, productos, servicios y modelos de negocio que aún no estén regulados o que presenten diferencias respecto a las normas vigentes.



Las pruebas deberán garantizar la seguridad nacional y del mercado, y cumplir las disposiciones sobre ciencia, tecnología, innovación e industria digital.



Las organizaciones participantes tendrán que cumplir los criterios de selección, obtener un certificado y someterse a la supervisión de las autoridades competentes. También deberán garantizar la protección de los datos personales y la ciberseguridad.



Las autoridades podrán conceder, modificar o revocar los certificados, así como ampliar, suspender o finalizar las pruebas y evaluar sus resultados para decidir sobre su posible aplicación oficial.



En cuanto a la organización del mercado, el Gobierno acordó encomendar al primer ministro la decisión sobre el modelo de las bolsas de valores, con el fin de garantizar flexibilidad en cada etapa.



La Ley establece, además, políticas de desarrollo de los recursos humanos del sector bursátil y precisa los regímenes aplicables a los funcionarios de la Comisión Estatal de Valores, en consonancia con sus funciones y las normas sobre empleo público, salarios y presupuesto estatal.



También establece requisitos profesionales específicos para los directivos, representantes legales y profesionales del sector. En el caso de los representantes legales, bastará con que al menos uno cumpla los requisitos correspondientes, sin que todos deban poseer una licencia profesional.



Las empresas dispondrán de un período transitorio de dos años, o hasta que se produzcan cambios de personal, para adaptarse a las nuevas normas.



Asimismo, se modifica el artículo 97 para establecer tres tipos de licencias profesionales: intermediación de valores, análisis financiero y gestión de fondos.



En la misma jornada, la Asamblea Nacional aprobó la Resolución sobre la liquidación del presupuesto estatal de 2025, con 458 votos a favor de los 461 diputados participantes.



Según el informe presentado por el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, en 2026, el Gobierno presentó al Parlamento los informes de liquidación presupuestaria de 2024 y 2025. El primero fue aprobado durante el primer período de sesiones de la XVI Legislatura, mientras que el segundo se sometió a consideración en el presente período de sesiones.



No obstante, el ministro reconoció que persisten deficiencias en la elaboración y ejecución del presupuesto. Entre ellas figuran las estimaciones de ingresos y gastos que no se ajustan a la realidad y el crecimiento poco sostenible de los ingresos internos.



También se registraron retrasos en la ejecución de los gastos corrientes, la asignación de recursos y el desembolso de la inversión pública. Algunos ministerios y localidades avanzaron lentamente en la utilización de los fondos destinados a implementar la Resolución No. 57-NQ/TW y los programas nacionales. Además, siguen siendo elevados los anticipos pendientes de recuperación y los fondos trasladados al ejercicio siguiente.



Para corregir estas deficiencias, el Gobierno ha reforzado las normas sobre disciplina presupuestaria y control del gasto público. También exige una supervisión más estricta del traslado de fondos entre ejercicios y vincula la descentralización de la gestión con la responsabilidad de los máximos responsables de cada organismo.



El informe de liquidación del presupuesto estatal de 2025 fue fiscalizado por la Auditoría Estatal y examinado por la Comisión de Economía y Finanzas, que acordó presentarlo al Parlamento./.

VNA