Sovico y MUFG forjan una alianza estratégica

Tokio (VNA) - El grupo vietnamita Sovico y Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), de Japón intercambiaron un Memorando de Entendimiento (MOU) en el Foro Público-Privado sobre Cooperación Económica, Científica y Tecnológica Vietnam-Japón.

El evento se efectuó en el marco de la visita oficial a Japón del secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam.

El MOU tiene como objetivo ampliar la cooperación financiera, facilitar la conexión para la inversión y movilizar recursos internacionales para sectores estratégicos de desarrollo, contribuyendo así a la consolidación de la Alianza Estratégica Integral Vietnam-Japón mediante oportunidades comerciales concretas entre ambos países.

En virtud del acuerdo, Sovico y MUFG impulsarán la cooperación en los mercados internacionales de capitales, finanzas corporativas y financiación de proyectos, conectando a inversores japoneses con el ecosistema multisectorial de Sovico Group, que abarca finanzas y banca, aviación, infraestructura, transformación digital e inmobiliario.

Ambas partes también fortalecerán el intercambio profesional y la promoción de inversiones en finanzas sostenibles, desarrollo de infraestructura e innovación financiera.

Al combinar la capacidad de inversión, la experiencia en ejecución de proyectos y el profundo conocimiento del mercado vietnamita de Sovico con la solidez financiera, la amplia experiencia y la red global de MUFG, esta alianza sentará las bases para movilizar recursos a largo plazo y convertir las oportunidades de inversión en proyectos concretos.

Nozaki Takao, director regional de MUFG en Vietnam, declaró: “Esperamos forjar una alianza estratégica a largo plazo con Sovico, aprovechando nuestra red de inversores, instituciones financieras y empresas japonesas para conectar capital, conocimiento y experiencia. Mediante esta colaboración, MUFG busca apoyar a Sovico en el logro de sus objetivos de crecimiento sostenible, al tiempo que crea mayores oportunidades de cooperación entre empresas de ambos países”.

Pham Khac Dung, vicepresidente de Sovico, expresó su confianza en que cada proyecto de colaboración exitoso fortalecerá aún más la confianza y la amistad entre Vietnam y Japón.

Junto con MUFG, Sovico aspira a conectar recursos financieros con tecnología, conocimiento y una ambición compartida por el desarrollo, creando valor duradero a través de proyectos y servicios que beneficien a las personas, las empresas y ambas economías, dijo.

Con su ecosistema empresarial diversificado, Sovico expande proactivamente sus alianzas internacionales para aportar capital, tecnología y experiencia en gestión a sectores con un importante potencial para generar un impacto económico positivo. MUFG, uno de los grupos financieros líderes de Japón y del mundo, cuenta con una sólida experiencia en redes globales, finanzas corporativas y conectividad de inversiones.

El Memorando de Entendimiento (MOU) entre el Grupo y MUFG establece un vínculo adicional entre los recursos japoneses y las oportunidades de desarrollo en Vietnam, impulsando la cooperación en la transformación verde, la transformación digital y la infraestructura moderna./.