Ciudad Ho Chi Minh planifica cinco zonas urbanas junto al metro

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Ciudad Ho Chi Minh está elaborando planes para cinco zonas de desarrollo urbano orientado al transporte público (TOD) a lo largo del tramo Ben Thanh – Tham Luong de la línea 2 del metro, con una superficie total de aproximadamente 939 hectáreas.

El Departamento municipal de Planificación y Arquitectura subrayó que los límites de estas zonas definen el ámbito de planificación y no implican la expropiación de terrenos.

Las cinco zonas comprenden: las estaciones Ben Thanh y Tao Dan (188 hectáreas); el conjunto de estaciones Dan Chu, Hoa Hung, Le Thi Rieng, Pham Van Hai y Bay Hien (265 hectáreas); la estación Nguyen Hong Dao (43,8 hectáreas); las estaciones Ba Queo, Pham Van Bach y Tay Thanh (148,9 hectáreas) y la estación y el depósito de Tham Luong (292,8 hectáreas).

En cuanto a la línea 1 del metro (Ben Thanh – Suoi Tien), la ciudad está tramitando la aprobación de los límites de ocho zonas TOD vinculadas a 12 estaciones. Otras áreas prioritarias ya aprobadas incluyen el complejo de la estación Thu Thiem (246,44 hectáreas) y dos zonas vinculadas a la estación Hoa Binh Park de la línea 3 del metro (106,2 hectáreas) y a la estación Thiec Dua del ferrocarril Thu Thiem – Long Thanh (115,1 hectáreas).

Según Duong Thao Hien, subdirectora del Departamento municipal de Planificación y Arquitectura, la urbe prevé presentar para su aprobación el plan TOD de la estación Thu Thiem en diciembre de 2026, el de las cinco zonas de la línea 2 en abril de 2027 y el de las zonas TOD de la línea 1 durante 2027. Las demás áreas se revisarán conforme al calendario de inversión y una vez aprobados los trazados correspondientes.

La ciudad prevé preservar los sitios históricos y religiosos, mejorar las zonas residenciales y dará prioridad a los espacios públicos, las zonas peatonales y la conexión con las estaciones.

Entre las dificultades figuran la falta de actualización de los planes de zonificación respecto a la ubicación de las estaciones, la inestabilidad de los trazados de algunos proyectos, la presión sobre las infraestructuras urbanas, la escasez de terrenos disponibles y los elevados costos de indemnización.

La ciudad priorizará el aprovechamiento de terrenos públicos, almacenes y fábricas cuyos contratos de arrendamiento hayan vencido, así como de proyectos retrasados, y perfeccionará los mecanismos financieros y de valoración y asignación de terrenos.

Según el plan general de la ciudad para el período 2025-2050, con visión a 100 años, el ferrocarril urbano y el transporte público de gran capacidad constituirán la estructura principal para orientar el desarrollo urbano.

Para 2050, la ciudad prevé completar 18 líneas ferroviarias urbanas, con una longitud total aproximada de 960 kilómetros, y una red de ferrocarriles ligeros y tranvías de unos 450 kilómetros.

Se espera que el transporte público represente entre el 35 y el 50% de los desplazamientos en 2030, entre el 50 y el 60% en 2035 y el 65% en el período 2045-2050./.