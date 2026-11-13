Economía

Ciudad Ho Chi Minh planifica cinco zonas urbanas junto al metro

Ciudad Ho Chi Minh proyecta cinco zonas de desarrollo urbano TOD de 939 hectáreas alrededor de la línea 2 del metro para impulsar el transporte público.

Sitio de construcción del proyecto de metro Ben Thanh - Tham Luong en la calle Cach Mang Thang Tam. Foto: VNA
Sitio de construcción del proyecto de metro Ben Thanh - Tham Luong en la calle Cach Mang Thang Tam. Foto: VNA

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Ciudad Ho Chi Minh está elaborando planes para cinco zonas de desarrollo urbano orientado al transporte público (TOD) a lo largo del tramo Ben Thanh – Tham Luong de la línea 2 del metro, con una superficie total de aproximadamente 939 hectáreas.

El Departamento municipal de Planificación y Arquitectura subrayó que los límites de estas zonas definen el ámbito de planificación y no implican la expropiación de terrenos.

Las cinco zonas comprenden: las estaciones Ben Thanh y Tao Dan (188 hectáreas); el conjunto de estaciones Dan Chu, Hoa Hung, Le Thi Rieng, Pham Van Hai y Bay Hien (265 hectáreas); la estación Nguyen Hong Dao (43,8 hectáreas); las estaciones Ba Queo, Pham Van Bach y Tay Thanh (148,9 hectáreas) y la estación y el depósito de Tham Luong (292,8 hectáreas).

En cuanto a la línea 1 del metro (Ben Thanh – Suoi Tien), la ciudad está tramitando la aprobación de los límites de ocho zonas TOD vinculadas a 12 estaciones. Otras áreas prioritarias ya aprobadas incluyen el complejo de la estación Thu Thiem (246,44 hectáreas) y dos zonas vinculadas a la estación Hoa Binh Park de la línea 3 del metro (106,2 hectáreas) y a la estación Thiec Dua del ferrocarril Thu Thiem – Long Thanh (115,1 hectáreas).

Según Duong Thao Hien, subdirectora del Departamento municipal de Planificación y Arquitectura, la urbe prevé presentar para su aprobación el plan TOD de la estación Thu Thiem en diciembre de 2026, el de las cinco zonas de la línea 2 en abril de 2027 y el de las zonas TOD de la línea 1 durante 2027. Las demás áreas se revisarán conforme al calendario de inversión y una vez aprobados los trazados correspondientes.

La ciudad prevé preservar los sitios históricos y religiosos, mejorar las zonas residenciales y dará prioridad a los espacios públicos, las zonas peatonales y la conexión con las estaciones.

Entre las dificultades figuran la falta de actualización de los planes de zonificación respecto a la ubicación de las estaciones, la inestabilidad de los trazados de algunos proyectos, la presión sobre las infraestructuras urbanas, la escasez de terrenos disponibles y los elevados costos de indemnización.

La ciudad priorizará el aprovechamiento de terrenos públicos, almacenes y fábricas cuyos contratos de arrendamiento hayan vencido, así como de proyectos retrasados, y perfeccionará los mecanismos financieros y de valoración y asignación de terrenos.

Según el plan general de la ciudad para el período 2025-2050, con visión a 100 años, el ferrocarril urbano y el transporte público de gran capacidad constituirán la estructura principal para orientar el desarrollo urbano.

Para 2050, la ciudad prevé completar 18 líneas ferroviarias urbanas, con una longitud total aproximada de 960 kilómetros, y una red de ferrocarriles ligeros y tranvías de unos 450 kilómetros.

Se espera que el transporte público represente entre el 35 y el 50% de los desplazamientos en 2030, entre el 50 y el 60% en 2035 y el 65% en el período 2045-2050./.

VNA
#Nueva era #Ciudad Ho Chi Minh #metro #zonas TOD
Seguir VietnamPlus

Vietnam - Nueva era

Noticias relacionadas

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh acelera expansión de su red de metro

Ciudad Ho Chi Minh acelera los preparativos para invertir en nuevas líneas ferroviarias urbanas, con el objetivo de desarrollar una red de transporte público de gran capacidad y mejorar la conexión entre las distintas zonas urbanas y los principales nodos de tráfico.

Ver más

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Empresas canadienses exploran oportunidades de cooperación con Vietnam

Las empresas canadienses muestran un interés creciente por explorar oportunidades de cooperación en la región del Indo-Pacífico, incluido Vietnam, como parte de sus esfuerzos por diversificar los mercados internacionales, aunque para materializar ese potencial necesitan conocer mejor los mercados locales, encontrar socios adecuados y fortalecer las conexiones empresariales.

Panorama de la reunión. (Fuente: VNA)

Vietnam busca ampliar sus exportaciones alimentarias al mercado mundial

La abundancia de materias primas agrícolas, la creciente capacidad de procesamiento y la mayor participación de las empresas en las cadenas de suministro internacionales ofrecen a Vietnam oportunidades para ampliar sus mercados de exportación de alimentos, aumentar el valor de sus productos y reforzar su posición internacional.

El ministro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan, se reúne con su homóloga japonesa, Katayama Katsuki. (Fuente: MOF)

Vietnam y Japón promueven la cooperación financiera

El ministro de Finanzas de Vietnam, Ngo Van Tuan, se reunió con su homóloga japonesa, Katayama Katsuki, para intercambiar opiniones sobre medidas destinadas a impulsar la cooperación entre ambos países, en general, y entre las dos agencias, en particular.

Vehículos procedentes de China realizan los trámites reglamentarios y transitan por el paso fronterizo de forma segura y fluida. Foto: Quy Trung – VNA.

Vietnam y China elevan paso fronterizo a categoría internacional

Las provincias vietnamita de Lai Chau y china de Yunnan celebraron una ceremonia para anunciar la elevación del paso fronterizo Ma Lu Thang-Kim Thuy Ha a categoría internacional, con el objetivo de impulsar el comercio, la inversión y los intercambios entre ambas localidades.