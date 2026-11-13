Vietnam cada vez más atractivo para turistas rusos

Moscú (VNA) - Durante los primeros nueve meses de este año, Vietnam registró el mayor crecimiento entre los mercados receptores de turistas rusos, según estadísticas de la Asociación de operadores turísticos de Rusia (ATOR) y el Servicio Federal de Fronteras (FSB).



Específicamente, el número de turistas rusos creció 2,6 veces en comparación con 2025 tras totalizar 1,13 millones de visitantes. Mientras tanto, la demanda de paquetes turísticos a través de la plataforma Onlinetours se multiplicó por casi 4,5 y las solicitudes de reserva de servicios en Sletat.ru se cuadruplicaron.



Representantes de ATOR atribuyeron este crecimiento a la ampliación de la red de vuelos directos entre Rusia y Vietnam, así como a la comodidad de las conexiones aéreas a través de China.



Además, Yuri Barzykin, presidente del Comité de Empresas del Sector Turístico de la Cámara de Comercio e Industria de Rusia (TPP), señaló que el creciente atractivo de Vietnam y China está generando una competencia considerable para otros destinos de Asia.



El crecimiento fuerte del número de turistas rusos a Vietnam, junto con el crecimiento registrado en China (60%, hasta 2,76 millones de viajeros), Egipto (27,4%, hasta 1,81 millones) y Turquía (3,1%, hasta 5,7 millones), generó alrededor de 2,3 millones de viajes adicionales. Este incremento compensó por completo la caída del 43,1% de los viajes rusos a Emiratos Árabes Unidos (EAU), debido al conflicto en Oriente Medio.



En los primeros nueve meses del 2026, ciudadanos rusos realizaron 15,13 millones de viajes a 32 destinos populares fuera de los países vecinos, un aumento del 12,6% interanual./.

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