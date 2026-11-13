Vietnam gana peso diplomático en un escenario regional cambiante, según experto malasio

Kuala Lumpur (VNA) - Vietnam ejerce una diplomacia estratégica que le permite proteger sus intereses nacionales y reducir las presiones derivadas de la competencia geopolítica regional, afirmó Collins Chong Yew Keat, analista de política exterior, seguridad y estrategia de la Universidad de Malaya.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Malasia antes de la 49ª Cumbre de la ASEAN, que se celebrará en Manila, Filipinas, el experto señaló que el enfoque multilateral de Vietnam demuestra la importancia de la autonomía estratégica y la cooperación práctica en un contexto de creciente fragmentación del orden regional y mundial.



Según Collins Chong, Vietnam ha combinado los principios de independencia, autonomía y no alineamiento con una participación más activa en las instituciones regionales, la integración económica y los compromisos internacionales. Su política de diversificar las relaciones con grandes potencias como Estados Unidos, China, Rusia y Japón, sin depender excesivamente de ninguna de ellas, le proporciona flexibilidad diplomática y margen para proteger sus intereses de seguridad y desarrollo.



Esta experiencia ofrece lecciones para la ASEAN, cuyos miembros afrontan crecientes presiones ante la competencia entre las principales potencias en ámbitos como el comercio, la tecnología y la seguridad. Preservar la autonomía estratégica, subrayó el analista, no significa aislarse, sino cooperar activamente con todos los actores sin renunciar a la independencia de decisión ni a los intereses nacionales.



Respecto al papel central de la ASEAN, consideró que su importancia no debe medirse sólo por la participación de las grandes potencias en sus reuniones, sino por su capacidad para influir en sus comportamientos, establecer normas regionales eficaces y evitar que las rivalidades externas condicionen el futuro del Sudeste Asiático.



En este sentido, Vietnam contribuye a fortalecer la eficacia y el valor diplomático de la Asociación mediante la construcción de consensos, el diálogo y la defensa del derecho internacional. Esta postura se refleja especialmente en el Mar del Este, donde mantiene su apoyo a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) de 1982, promueve la solución pacífica de las disputas y defiende sus derechos soberanos.



El experto también advirtió que la cohesión de la ASEAN no puede evaluarse únicamente por sus declaraciones conjuntas, ya que los miembros tienen distintos niveles de dependencia económica, prioridades de seguridad y percepciones de los riesgos. Una unidad efectiva requiere confianza política e intereses comunes que permitan mantener la capacidad de decisión y acción colectiva.



Collins Chong destacó además la creciente relevancia de Vietnam en sectores que definirán la próxima etapa de la competencia geopolítica y económica, como las tecnologías emergentes, las cadenas de suministro, la transformación digital, los recursos estratégicos, la transición energética y la seguridad alimentaria. El fortalecimiento de estas capacidades no sólo favorece el desarrollo económico, sino que amplía el margen diplomático y la influencia del país en la configuración regional.



A su juicio, Vietnam está adquiriendo un papel importante en el equilibrio de poder, especialmente por su capacidad para reducir las brechas estratégicas entre China y Estados Unidos. El mantenimiento de relaciones constructivas con ambas potencias, sin renunciar a su autonomía, contribuye a reducir los riesgos de polarización y preservar el espacio de independencia de la ASEAN.



Aunque Vietnam no puede resolver por sí solo las diferencias entre Washington y Beijing, su participación diplomática y su creciente peso estratégico pueden evitar que la competencia entre ambas potencias se convierta en una fuente de división regional.



El analista concluyó que la influencia internacional de Vietnam dependerá no sólo de su crecimiento económico y tecnológico y de su capacidad para mantener relaciones equilibradas con sus socios, sino también de que traduzca esos vínculos en resultados concretos para la región, especialmente en seguridad de las cadenas de suministro, estabilidad marítima, cooperación digital y desarrollo sostenible./.

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