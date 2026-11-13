Confianza política sienta las bases para profundizar la cooperación entre Vietnam y Japón

Hanoi (VNA)- La confianza política y el respeto mutuo constituyen una base sólida para ampliar la cooperación práctica entre Vietnam y Japón, afirmó Toshiro Nishizawa, investigador sénior de la Universidad de Tokio y del Instituto del Banco Asiático de Desarrollo (ADBI).

En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) tras la visita oficial a Japón del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, el experto opinó que el principal resultado de la visita fue la Declaración de Visión Conjunta Vietnam-Japón, que refleja la profunda confianza política entre ambos países. Sus líderes reafirmaron que son socios de primer nivel, mantienen vínculos a largo plazo y comparten intereses, por lo que el desarrollo de uno beneficia al otro.



El experto consideró que las relaciones bilaterales atraviesan su etapa más estrecha hasta la fecha, gracias a los avances registrados desde 2023 y al diálogo frecuente entre dirigentes de alto nivel.



También destacó el enfoque práctico de la cooperación, centrada en ámbitos de interés común y basada en el respeto a las diferencias de posición. Los memorandos de entendimiento y documentos intercambiados durante la visita reflejan la voluntad de alcanzar resultados concretos.



En el ámbito diplomático, Nishizawa valoró el apoyo de Vietnam a los esfuerzos de Japón para materializar su Visión de un Indo-Pacífico Libre y Abierto (FOIP), actualizada en consonancia con la Perspectiva de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico (AOIP). La declaración reafirma además el respeto al derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, y el compromiso con la paz, la estabilidad y la cooperación regional y mundial.



A su juicio, estos compromisos consolidan los principios de la Asociación Estratégica Integral por la paz y la prosperidad en Asia y el mundo. La confianza política permite a ambos países ampliar la cooperación en áreas de interés compartido, manteniendo sus respectivas orientaciones de política exterior.



Nishizawa afirmó que Vietnam se ha convertido en uno de los socios más importantes de Japón en Asia. La Declaración de Visión Conjunta confirma esta posición al identificar al país como socio prioritario tanto en la política exterior como en la nueva estrategia de crecimiento de Japón.



Este papel responde a factores económicos y estratégicos, en el marco de los esfuerzos de Tokio por profundizar y diversificar su red de socios en Asia. Según el experto, este proceso también puede contribuir a establecer cierto contrapeso frente a China.



En el plano regional, expresó su esperanza de que la visita impulse una mayor contribución japonesa a las prioridades compartidas. La cooperación en ciencia, tecnología, innovación y formación de recursos humanos cualificados podría ampliarse a los países vecinos mediante iniciativas como el programa de Cocreación de Inteligencia Artificial Japón-ASEAN.



Asimismo, consideró que la subregión del Mekong, especialmente la cooperación entre Camboya, Laos y Vietnam (CLV), ofrece oportunidades para mejorar la conectividad, reducir las brechas de desarrollo y reforzar la seguridad económica y la resiliencia regional. También valoró el compromiso de ambos líderes de promover la cooperación financiera en el marco de ASEAN+3.



De cara a los próximos años, Nishizawa estimó que la visita permitirá mantener el impulso hacia resultados concretos, pese a los cambios internos y externos que pueda afrontar Japón.



La Declaración de Visión Conjunta marca la orientación de las relaciones, mientras que su implementación determinará su alcance real. La convergencia de intereses facilitará la continuidad de los proyectos en curso y el desarrollo de nuevas iniciativas.



El experto señaló que la revisión y selección de proyectos, incluso si algunos no continúan, permitirá concentrar los recursos en ámbitos de cooperación con mayor potencial de generar beneficios tangibles.



En definitiva, el alto nivel de confianza política y el enfoque práctico de la cooperación ofrecen una base firme para profundizar los vínculos entre Vietnam y Japón y contribuir positivamente a la región./.