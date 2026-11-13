Embajador de Vietnam en Chile destaca potencial de cooperación bilateral

Buenos Aires (VNA) - El embajador de Vietnam en Chile, Nguyen Viet Cuong, destacó el carácter estratégico de las relaciones entre ambos países y el amplio potencial para profundizar la cooperación bilateral en ámbitos como el comercio, las energías renovables, los minerales estratégicos, la transformación digital y la ciencia y la tecnología.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en ocasión de la visita oficial a Vietnam del presidente chileno, José Antonio Kast, del 15 al 17 de noviembre, el diplomático señaló que las relaciones entre Hanoi y Santiago, establecidas oficialmente en 1971 sobre la base de una amistad tradicional, han experimentado un desarrollo integral y que Chile se ha consolidado como uno de los socios más importantes de Vietnam en América Latina.



En el ámbito político y diplomático, indicó que la confianza mutua se ha fortalecido mediante sucesivas visitas de alto nivel y ministeriales. En apenas dos años, el presidente vietnamita, Luong Cuong, realizó una visita oficial a Chile en noviembre de 2024; posteriormente, en agosto de 2026, el ministro chileno de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, visitó Vietnam, y ahora tendrá lugar la visita del presidente Kast.



Ambos países cuentan con mecanismos de cooperación, entre ellos las Consultas Políticas entre sus respectivos ministerios de Relaciones Exteriores y el Consejo de Libre Comercio.



Según el embajador, las dos partes coinciden en la necesidad de celebrar reuniones periódicas con mayor frecuencia, y sus cancilleres han acordado organizar próximamente nuevas sesiones de estos mecanismos.



Asimismo, destacó el fortalecimiento de los vínculos parlamentarios. En 2026, la Asamblea Nacional de Vietnam y la Cámara de Diputados y el Senado de Chile constituyeron grupos parlamentarios de amistad, dando continuidad a una tradición de cooperación entre ambas legislaturas.



Los dos países también mantienen una estrecha coordinación en Naciones Unidas, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y otros mecanismos multilaterales, agregó.



En materia económica y comercial, el diplomático calificó este ámbito como uno de los principales puntos fuertes de la relación bilateral. El Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Vietnam y Chile, el primero de este tipo suscrito por Vietnam con un país latinoamericano, lleva más de una década en vigor y, junto con el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), proporciona un marco jurídico favorable para impulsar los intercambios empresariales.



Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, el comercio bilateral superó los 2,1 mil millones de dólares en 2025, lo que representa un incremento del 39% respecto a 2024. Las importaciones chilenas procedentes de Vietnam aumentaron cerca de un 47%.



Chile considera a Vietnam su principal socio comercial dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), mientras que, para Vietnam, Chile ocupa el cuarto lugar entre sus socios comerciales y el tercero como mercado de exportación en América Latina.



En otros ámbitos, el embajador recordó que noviembre de 2024 marcó un nuevo hito en la cooperación en defensa, con la firma de documentos de colaboración que incluyen el intercambio de experiencias en operaciones de mantenimiento de la paz. Asimismo, la Oficina del Agregado de Defensa de Vietnam en Chile inició oficialmente sus actividades.



Los intercambios culturales y entre pueblos también se han intensificado mediante el Programa de Cooperación Cultural 2024-2026, la exención de visados para los titulares de pasaportes ordinarios, vigente desde 2017, y las actividades de las organizaciones de amistad de ambos países. Durante 2026 se han celebrado numerosas actividades conmemorativas del 55 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, tanto en Santiago como en Hanoi.



No obstante, Nguyen Viet Cuong consideró que el volumen de la cooperación económica sigue siendo modesto en comparación con su potencial. La participación de los productos vietnamitas en las importaciones totales de Chile todavía representa menos del 2%, mientras que las exportaciones chilenas a Vietnam apenas superaron los 300 millones de dólares en 2025. Además, las ventajas arancelarias de ambos acuerdos comerciales aún no son aprovechadas plenamente, sobre todo por parte de las pequeñas y medianas empresas.



En este contexto, los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países han coincidido en ampliar la cooperación en sectores con importantes perspectivas, como la minería, la transición ecológica, la economía digital, los servicios financieros y bancarios, la cultura, la educación y la ciencia y la tecnología.



El embajador identificó tres ámbitos prioritarios para impulsar los vínculos económicos. El primero consiste en ampliar el acceso recíproco a los mercados agroalimentarios, una cuestión que también interesa a Chile. Vietnam espera que una mayor presencia de productos chilenos en su mercado contribuya a equilibrar los intercambios comerciales.



El segundo ámbito es la cooperación en inversiones en energías renovables y minerales estratégicos. El diplomático recordó su visita a la región chilena de Antofagasta, en el norte del país, donde pudo observar extensos parques solares en el desierto de Atacama.



A su juicio, el enorme potencial de Chile en energías limpias, unido a sus importantes reservas de cobre y litio, podría complementarse con las crecientes capacidades manufactureras de Vietnam para desarrollar cadenas de valor vinculadas a la transición verde.



El tercer ámbito prioritario comprende la ciencia, la tecnología, la economía digital y la formación de recursos humanos, sectores que desempeñan un papel cada vez más importante en la competitividad de ambas economías.



Respecto a la visita oficial del presidente José Antonio Kast, Nguyen Viet Cuong la calificó como el acontecimiento diplomático más destacado en el año del 55 aniversario de las relaciones bilaterales.



El embajador subrayó que Chile, con más de 4.000 kilómetros de costa a lo largo del Pacífico, considera desde hace tiempo a Asia-Pacífico una prioridad estratégica en su proceso de integración económica. En 2024, las economías miembros de APEC representaron aproximadamente dos tercios del comercio exterior chileno, lo que, a su juicio, confirma la importancia de Vietnam como socio dentro de esa orientación estratégica.



El embajador Nguyen Viet Cuong y el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, José Francisco Pérez Mackenna. (Foto: VNA)



En el plano político, la visita ofrecerá a los dirigentes de ambos países la oportunidad de hacer balance de vínculos diplomáticos, definir las orientaciones para la próxima etapa de la Asociación Integral y reforzar la eficacia de los mecanismos de cooperación existentes.



En el ámbito económico, el diplomático recordó que, durante su visita a Vietnam en agosto de 2026, el canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, afirmó que, tras más de cinco décadas de relaciones, ambos países estaban diseñando conjuntamente la próxima década de crecimiento.



Nguyen Viet Cuong manifestó que comparte esa visión y expresó su confianza en que la visita presidencial genere un nuevo impulso para aprovechar mejor las oportunidades que ofrecen el TLC bilateral y el CPTPP, así como para materializar gradualmente las posibilidades de cooperación todavía pendientes de desarrollar.



El embajador destacó también que la visita trasciende el marco estrictamente bilateral. Chile, miembro fundador de la Alianza del Pacífico, ha desempeñado un papel destacado en la conexión entre América Latina y Asia-Pacífico. Santiago fue la sede en 2001 de la consolidación del Foro de Cooperación América Latina-Asia del Este (FOCALAE), mientras que en 2018 se firmó allí el CPTPP.



Vietnam y Chile comparten su pertenencia a APEC y al CPTPP, junto con otros países latinoamericanos como México y Perú, así como al FOCALAE, integrado por 16 países de Asia Oriental y 20 de América Latina y el Caribe.



En este sentido, el hecho de que Vietnam ejerza la presidencia del CPTPP en 2026 y acoja la cumbre de APEC en 2027 constituye, según el diplomático, una oportunidad para reforzar la coordinación con los miembros latinoamericanos, entre los que Chile es un socio especialmente cercano.



Asimismo, señaló que el proceso de adhesión de Chile al Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP), respaldado por Vietnam, podría generar, una vez culminado, un nuevo vínculo entre América Latina, la ASEAN y Asia Oriental.

El embajador recordó que, hace más de medio siglo, cuando Vietnam aún no había logrado su reunificación, Chile fue el primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con el país asiático. Actualmente, añadió, Chile continúa siendo un socio que contribuye a acercar Vietnam a América Latina.



Finalmente, expresó su convicción de que, sobre la base de la amistad tradicional, la confianza política y la voluntad de los dirigentes de ambos países, la visita del presidente Kast abrirá una nueva etapa de desarrollo más profundo, sustancial y eficaz de las relaciones Vietnam-Chile, al tiempo que contribuirá a fortalecer los vínculos de Vietnam con América Latina y el Caribe./.