Política

Vietnam reafirma su compromiso de fortalecer la amistad especial y la cooperación integral con Cuba

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibió hoy a Bruno Rodríguez Parrilla, enviado especial del Partido y del Gobierno de Cuba, miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de la isla caribeña, quien se encuentra de visita de trabajo en Hanoi.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibe a Bruno Rodríguez Parrilla, enviado especial del Partido y del Gobierno de Cuba, miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. (Fuente: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibe a Bruno Rodríguez Parrilla, enviado especial del Partido y del Gobierno de Cuba, miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, recibió hoy a Bruno Rodríguez Parrilla, enviado especial del Partido y del Gobierno de Cuba, miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de la isla caribeña, quien se encuentra de visita de trabajo en Hanoi.

En el encuentro, el premier valoró el significado de la visita del enviado especial cubano y afirmó que Vietnam siempre concede gran importancia, preserva y está decidido a profundizar aún más las relaciones de amistad tradicional, solidaridad especial y cooperación integral entre los dos países.

Mientras Bruno Rodríguez Parrilla expresó su satisfacción por el rápido desarrollo de Vietnam y manifestó su confianza en que la nación indochina cumplirá el objetivo de convertirse en un estado desarrollado de altos ingresos en el centenario de su fundación, en 2045.

Además, subrayó que los éxitos de Vietnam constituyen un gran estímulo para Cuba en su proceso de construcción y desarrollo nacional.

Ambas partes expresaron su satisfacción por el desarrollo fructífero de los nexos bilaterales en todos los ámbitos de cooperación, especialmente en materia de economía, comercio e inversión.

Asimismo, acordaron seguir impulsando los intercambios de delegaciones a todos los niveles, potenciar el papel de los mecanismos de cooperación, intercambiar medidas adecuadas para promover los vínculos económicos, comerciales y de inversión bilaterales, e intensificar la coordinación en las organizaciones internacionales y los foros multilaterales.

El premier Le Minh Hung afirmó que Vietnam continuará intercambiando con Cuba experiencias sobre los 40 años del proceso de Doi moi (Renovación).

El jefe del Gobierno propuso que ambas naciones mantengan revisiones periódicas para impulsar la implementación de los acuerdos de alto nivel y coordinen oportunamente la solución de los asuntos que surjan, a fin de lograr resultados concretos; faciliten la participación de empresas vietnamitas en proyectos de cooperación con Cuba; y sigan desplegando eficazmente los planes conjuntos en los ámbitos de la agricultura, la salud y otros sectores en los que cada parte cuenta con potencial y fortalezas.

Ante las actuales dificultades que atraviesa Cuba, afirmó que Vietnam siempre acompañará, compartirá y brindará apoyo a Cuba dentro de sus posibilidades, al mismo tiempo, expresó su confianza en que el hermano pueblo cubano supere todos los desafíos y continúe cosechando nuevos logros en la causa de la construcción y defensa de la Patria.

El enviado especial de Cuba agradeció las opiniones del premier anfitrión sobre las medidas destinadas a impulsar las relaciones bilaterales en el futuro próximo.

También reafirmó que el Partido y el Estado cubanos siempre han valorado y preservado los vínculos especiales con Vietnam, y que continuarán coordinando la implementación eficaz de los mecanismos y acuerdos de cooperación entre los dos países.

Asimismo, promoverán las actividades de diplomacia popular, los vínculos entre localidades y los intercambios culturales, con vistas a profundizar aún más la cooperación integral entre Vietnam y Cuba, puntualizó./.

VNA
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