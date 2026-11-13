Vietnam y China promueven cooperación para construir una Comunidad de Asia-Pacífico

Zhejiang, China (VNA) - Las relaciones entre Vietnam y China no se limitan a la cooperación bilateral, sino que también contribuyen a promover la cooperación regional, afirmó Duong Van Huy, investigador principal del Instituto de Estudios de Asia-Pacífico, perteneciente a la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam.



Durante el Diálogo Vietnam-China, celebrado hoy en la provincia china de Zhejiang bajo el lema “Debatir juntos el futuro: oportunidades para China y Vietnam en la construcción de una Comunidad de Asia-Pacífico”, Van Huy señaló que ambos países son miembros activos de diversos mecanismos multilaterales y que, a través de su participación, contribuyen a la construcción de dicha comunidad.



Subrayó que este objetivo es compartido por los países de la región, especialmente en un contexto internacional marcado por la inestabilidad y las divisiones. En este sentido, destacó el importante papel del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en su promoción.



Por su parte, Chen Yao, vicerrector y director del Instituto de Estudios Regionales y Nacionales de la Universidad Tecnológica de Zhejiang, señaló que China, como anfitriona de APEC 2026, ha elegido el lema “Construir una Comunidad de Asia-Pacífico para la prosperidad compartida”, con tres ámbitos prioritarios: apertura, innovación y cooperación.



En 2027, Vietnam asumirá la presidencia y acogerá las actividades de APEC, lo que dará continuidad a las responsabilidades y oportunidades de ambos países para promover la cooperación regional.



Chen Yao destacó que los vínculos económicos entre Vietnam y China cuentan con una sólida base y que el comercio bilateral sigue creciendo. Asimismo, indicó que las inversiones de las empresas chinas en Vietnam están pasando de los sectores intensivos en mano de obra a ámbitos como la electrónica, los semiconductores, la inteligencia artificial y las energías verdes.



Según el académico, la cooperación bilateral está evolucionando de la expansión en escala hacia una mayor integración de las cadenas industriales, lo que contribuye al desarrollo regional.



El Diálogo Vietnam-China se celebró antes de la 33.ª Reunión Informal de Líderes Económicos del APEC, prevista para los días 18 y 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen.



El encuentro brindó un espacio para que expertos, representantes de los medios de comunicación y empresas de ambos países intercambiaran opiniones sobre la cooperación bilateral y las perspectivas de construcción de una Comunidad de Asia-Pacífico.



Los participantes debatieron sobre la modernización al estilo chino, el desarrollo interconectado entre ambos países, el fortalecimiento de la Asociación de Cooperación Estratégica Integral en la nueva era, la conexión de los corredores económicos y la cooperación transfronteriza en las cadenas industriales./.

VNA