Vietnam promoverá solidaridad, resiliencia y cooperación sustantiva en la ASEAN

Hanoi (VNA) - Vietnam transmitirá, a través de sus actividades en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y la Asamblea Interparlamentaria de la ASEAN (AIPA), un mensaje coherente de iniciativa en las propuestas, responsabilidad en los compromisos y acciones concretas, con el objetivo de contribuir a construir una región solidaria, resiliente y desarrollada en beneficio de sus pueblos.



Así lo afirmó el viceministro vietnamita de Relaciones Exteriores Dang Hoang Giang en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) con motivo de la participación del primer ministro Le Minh Hung en la 49.ª Cumbre de la ASEAN y sus reuniones anexas, que se celebrarán en Manila, Filipinas, del 14 al 17 de noviembre.



Según el vicecanciller, estos encuentros brindarán a los líderes la oportunidad de hacer balance del año de presidencia filipina de la ASEAN, evaluar el primer año de implementación de la Visión 2045 de la Comunidad de la ASEAN y definir las prioridades de cooperación para el próximo período.



Las reuniones tendrán lugar en un contexto de rápidos y complejos cambios en el mundo y la región, marcado por la competencia estratégica, la inestabilidad económica y los desafíos transfronterizos. Ante esta situación, la ASEAN debe reforzar su capacidad de respuesta inmediata y, al mismo tiempo, consolidar las bases para el desarrollo a largo plazo.



En el primer año de implementación de la Visión 2045, la agrupación ha seguido promoviendo la integración intrarregional, desarrollando nuevos marcos de cooperación económica y estrechando sus relaciones con los socios. No obstante, aún necesita mejorar la eficacia de la coordinación y superar los obstáculos en la ejecución de los compromisos, a fin de traducir los resultados de la cooperación en beneficios concretos.



En continuidad con los resultados de la 48.ª Cumbre de la ASEAN, celebrada en Cebú, Filipinas, se prevé que los encuentros de este año se centren en tres grandes orientaciones: consolidar la solidaridad y reforzar la resiliencia y la autonomía estratégica del bloque; acelerar la implementación de la Visión 2045 mediante el fortalecimiento de la conectividad económica y el aprovechamiento de nuevos motores de crecimiento; y reafirmar la centralidad de la ASEAN en la arquitectura regional, ampliando sus relaciones con los socios y promoviendo una voz común en favor del diálogo, la cooperación y el respeto al derecho internacional.



Paralelamente, el 15.º Diálogo entre los Líderes de la ASEAN y la AIPA, junto con la 47.ª Asamblea General de esta última (AIPA-47), ofrecerán una oportunidad para estrechar la complementariedad entre la cooperación intergubernamental y la interparlamentaria, vinculando las orientaciones de colaboración con acciones concretas en cada país.



Hoang Giang subrayó que la participación del primer ministro Le Minh Hung en estos encuentros constituye una expresión de la política exterior de independencia, autodeterminación, resiliencia, multilateralización y diversificación de Vietnam, en consonancia con el espíritu del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista del país. Asimismo, reafirma que la ASEAN ocupa una posición de máxima prioridad en la política exterior vietnamita.



En las reuniones, Vietnam prestará especial atención al cumplimiento de los compromisos, la eliminación de obstáculos y la mejora de la eficacia de la cooperación. El país buscará consolidar la solidaridad para fortalecer la capacidad colectiva, promover la integración para aumentar la resiliencia y tomar los beneficios de la población y las empresas como medida de los resultados.



Asimismo, trabajará junto con los demás países para mantener un entorno de paz, seguridad y estabilidad, y consolidar el consenso, la centralidad y los principios fundamentales de la ASEAN.



Vietnam también se centrará en promover avances concretos en la integración y elevar la competitividad y la resiliencia, prestando especial atención a la conectividad económica, comercial y de infraestructuras, las cadenas de suministro, la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y la transición verde. Además, buscará profundizar la cooperación con los socios para movilizar recursos destinados a las prioridades de desarrollo de la ASEAN.



En el marco de su participación, el primer ministro Le Minh Hung copresidirá la Cumbre Mekong-Japón junto con su homóloga japonesa, con el objetivo de promover la conectividad, el desarrollo sostenible y la reducción de la brecha de desarrollo. Asimismo, los encuentros bilaterales con dirigentes de diversos países y organizaciones internacionales contribuirán a fortalecer la confianza política, acelerar la implementación de los acuerdos y ampliar las oportunidades de cooperación.



También tendrá especial relevancia la participación del presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, al frente de una delegación de alto nivel del Parlamento vietnamita en la AIPA-47. Esta actividad permitirá reforzar la complementariedad entre la diplomacia estatal y la parlamentaria, vinculando las orientaciones de cooperación con el perfeccionamiento legislativo, la supervisión y el cumplimiento de los compromisos./.

VNA