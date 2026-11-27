Hanoi (VNA) – El cantante canadiense Michael Bublé, ganador de cinco premios Grammy y autor de varios álbumes multiplatino, ofrecerá una actuación especial en la ceremonia de entrega de los Premios VinFuture 2026, prevista para la noche del 4 de diciembre en el Teatro Ho Guom de Hanoi, informó hoy la Fundación VinFuture.

Reconocido por su potente voz y su estilo que combina pop, swing, jazz y R&B, Bublé ha conquistado al público internacional con interpretaciones de clásicos del “Great American Songbook” y éxitos propios. Su trabajo ha contribuido a acercar este legado musical a nuevas generaciones.

Según los organizadores, su trayectoria refleja el espíritu del progreso científico, en el que cada avance se apoya en los conocimientos acumulados y abre nuevas posibilidades para la humanidad.

Bajo el lema “La ciencia impulsa, la prosperidad avanza” (Science Drives - Prosperity Rises), los Premios VinFuture 2026 reconocerán innovaciones científicas con potencial para mejorar la vida de miles de millones de personas y contribuir a un futuro sostenible. Los galardonados fueron seleccionados entre 1.819 nominaciones de los cinco continentes.

La actuación de Bublé aportará un componente artístico a la ceremonia y rendirá homenaje a los científicos cuya labor contribuye al progreso de la humanidad.

La gala será el evento central de la Semana de Ciencia y Tecnología VinFuture 2026, que tendrá lugar en Hanoi del 2 al 8 de diciembre. Se transmitirá en directo a las 20:00 horas por VTV1 y las cuentas oficiales de los premios en Facebook y YouTube.

La Fundación VinFuture, organización sin fines de lucro cofundada el 20 de diciembre de 2020 por Pham Nhat Vuong, fundador de Vingroup, y su esposa, Pham Thu Huong, concede anualmente premios a investigaciones e innovaciones tecnológicas de gran impacto.

El Premio Principal está dotado con 3 millones de dólares. Las otras tres distinciones especiales, de 500.000 dólares cada una, reconocen a científicas, investigadores de países en desarrollo y científicos que trabajan en nuevos campos de investigación. La Fundación también promueve iniciativas de financiación, redes de conocimiento y cooperación científica y tecnológica./.