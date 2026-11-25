Hanoi (VNA) - Vietnam ocupa el octavo lugar mundial en velocidad de Internet móvil, con una velocidad mediana de descarga de 230,31 Mbps, por delante de Estados Unidos (190,59 Mbps) y China (170,11 Mbps), según el índice Speedtest Global Index de septiembre de 2026, elaborado por Ookla.

En cuanto a la banda ancha fija, el país se sitúa en el décimo puesto, con 297,64 Mbps, por encima de Corea del Sur (253,97 Mbps).

Este resultado es fruto del proceso de desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones, especialmente de la implementación de la tecnología 5G.

A finales de 2015, la velocidad media de Internet en Vietnam era de apenas 3,8 Mbps, lo que situaba al país en el puesto 95 a nivel mundial. Durante la etapa de explotación de las redes 3G y 4G, la velocidad de descarga móvil oscilaba entre 35 y 50 Mbps, mientras que la posición del país apenas experimentaba cambios.

El punto de inflexión llegó a finales de 2024, cuando se comercializó la tecnología 5G, lo que permitió a Vietnam ascender al puesto 37 mundial. En marzo de 2025, el país entró por primera vez en el Top 20 y, en julio de 2026, alcanzó la décima posición, con una velocidad mediana de descarga móvil de 205,58 Mbps. En menos de dos años desde la implementación de la tecnología 5G, Vietnam logró un notable avance en las clasificaciones internacionales.

Según el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la cobertura 5G aumentó del 0,93% de la población en 2023 al 90,2% en 2025, mientras que el número de estaciones base pasó de 184 a más de 30.000. En marzo de 2026, la red 4G cubría el 99,48% de la población, proporcionando una base para el proceso de modernización. El país contaba entonces con 22,41 millones de abonados 5G.

El Grupo Militar de Industria y Telecomunicaciones de Vietnam (Viettel) es la principal fuerza impulsora de la implementación de esta tecnología. El 15 de octubre de 2024, la empresa inauguró la primera red comercial 5G de Vietnam, con 6.500 estaciones base.

Solo en 2025, instaló otras 23.500 estaciones, elevando el total a 30.000, con una cobertura del 90% en exteriores y del 70% en interiores a escala nacional. Con esta infraestructura, Viettel figura entre los 15 operadores con mayor número de estaciones 5G del mundo.

El 15 de septiembre de 2026, las empresas de telecomunicaciones vietnamitas apagaron las redes 2G en todo el país y reasignaron las bandas de frecuencia correspondientes para los servicios 4G y 5G.

Viettel prevé aumentar la velocidad de Internet un 10% y ampliar la cobertura en zonas rurales, montañosas e insulares, con el objetivo de alcanzar unas 50.000 estaciones 5G y cubrir al 97% de la población en 2026.

Según el Departamento de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el sector se ha fijado para 2026 los objetivos de alcanzar velocidades de 170 Mbps en redes móviles y 300 Mbps en redes fijas, proporcionar cobertura 5G al 99% de la población y permitir que el 40% de los habitantes acceda a servicios de banda ancha de 1 Gbps.

A más largo plazo, la Resolución No. 57 del Buró Político establece como objetivo que, para 2030, la cobertura 5G abarque todo el territorio nacional sobre una infraestructura de banda ancha ultrarrápida./.