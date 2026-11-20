Hanoi (VNA) - Ante los efectos cada vez más complejos del cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos, Vietnam apuesta por la ciencia y la tecnología y la cooperación internacional para mejorar la predicción marítima, reducir los riesgos de desastres y proteger los medios de vida de las comunidades costeras.



Las zonas marítimas y costeras, que sustentan a numerosas comunidades, están cada vez más expuestas a tifones, aumento del nivel del mar, mareas altas, oleaje intenso e intrusión salina. Estos riesgos se agravan por la urbanización y los efectos del cambio climático.



Según Nguyen Ba Thuy, subdirector del Centro Nacional de Pronóstico Hidrometeorológico, Vietnam realiza predicciones operativas sobre mareas, oleaje, corrientes marinas y marejadas provocadas por tifones y monzones.



El uso de modelos, satélites, radares, sistemas de observación y la plataforma OpenGeoWeb ha mejorado la calidad de los pronósticos. Actualmente, el oleaje y las corrientes marinas pueden predecirse hasta con 10 días de antelación, mientras que las marejadas asociadas a tifones y monzones pueden anticiparse tres días. También se emiten alertas detalladas sobre mareas altas en estaciones costeras e insulares y puntos clave como desembocaduras de ríos y puertos.



La predicción de tifones y depresiones tropicales en el mar es prioritaria. Hoang Duc Cuong, subdirector interino del Departamento de Meteorología e Hidrología, señaló que estos pronósticos deben emitirse con la mayor rapidez posible y ofrecer información fiable sobre la posición, intensidad, trayectoria y zonas afectadas por fuertes vientos y oleaje, para que las embarcaciones puedan abandonar las áreas peligrosas o buscar refugio a tiempo.



Cooperación internacional, un factor clave



Dang Thanh Mai, subdirectora del Departamento de Meteorología e Hidrología, destacó que durante más de una década, los organismos de Vietnam y Noruega han colaborado mediante intercambios técnicos, investigaciones conjuntas y cursos de formación. Esta cooperación ha facilitado el acceso de los especialistas vietnamitas a tecnologías y experiencias profesionales, fortaleciendo las capacidades de predicción tanto a nivel central como local.



Vietnam sufre con frecuencia tifones, fuertes vientos, oleaje intenso y marejadas que amenazan a las comunidades costeras, la navegación y las infraestructuras. Por ello, los boletines deben ser precisos, oportunos y específicos para cada zona, a fin de apoyar la prevención de riesgos y el desarrollo de la economía marina.



El Departamento considera prioritario acelerar la transformación digital, modernizar las redes de observación y predicción y ampliar la cooperación internacional. Para ello, prevé aplicar modelos avanzados, tecnologías de código abierto, inteligencia artificial y aprendizaje automático, así como productos del Copernicus Marine Service, la herramienta DNORA para simular campos de oleaje y MetOcean Stats.



Marianne Rabe Knævelsrud, primera secretaria de la Embajada de Noruega en Vietnam, subrayó que el desarrollo seguro y sostenible de las actividades económicas marítimas requiere un mejor conocimiento de las condiciones del mar y una mayor cooperación en materia de predicción.



Las alertas tempranas permiten a las comunidades prepararse con mayor antelación y ayudan a los pescadores a decidir cuándo salir a faenar o regresar a tierra. Hoang Cau, propietario de un pesquero de alta mar en la comuna de Dien Chau, provincia de Nghe An, señaló que la información sobre tifones y depresiones tropicales es indispensable para garantizar la seguridad de las tripulaciones, que actualizan y comparten datos meteorológicos mediante los equipos de los barcos y los teléfonos móviles.



Ampliar las redes de observación y la capacidad de cálculo



Pese a los avances, los expertos consideran que la predicción marítima aún enfrenta limitaciones debido a la baja densidad de los sistemas de observación en el mar y a la insuficiente capacidad de cálculo para ofrecer pronósticos detallados en rutas marítimas, zonas turísticas, puertos y áreas costeras expuestas a inundaciones.



Según Hoang Duc Cuong, es necesario ampliar las redes de observación, modernizar los equipos y sistemas de transmisión de datos, invertir en tecnologías de predicción y aumentar la capacidad de cálculo. También se requiere fortalecer la formación de los pronosticadores y profundizar la cooperación internacional para intercambiar tecnologías, equipos y experiencias, contribuyendo a la prevención de desastres y al desarrollo sostenible de la economía marina./.

VNA