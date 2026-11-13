Siete startups reciben 770 mil dólares para desarrollar soluciones climáticas en Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Siete startups de Vietnam, Suiza, India y Tailandia recibieron un total de 770.000 dólares en el marco del concurso Net Zero Challenge 2026, mediante subvenciones y premios de inversión destinados a probar soluciones innovadoras de tecnología climática en Vietnam.



El certamen fue organizado por la Autoridad Ejecutiva del Centro Financiero Internacional de Vietnam en Ciudad Ho Chi Minh (VIFC-HCMC), en coordinación con Touchstone Partners, Temasek Foundation, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Alianza para el Crecimiento Verde y los Objetivos Mundiales 2030 (P4G) y el Instituto Global de Crecimiento Verde (GGGI).



En su cuarta edición, el concurso recibió más de 1.100 candidaturas de 80 países y territorios. Nueve equipos finalistas compitieron en tres categorías: energías renovables y eliminación de carbono, sistemas alimentarios y agricultura sostenible, y economía circular y gestión de residuos.



Los tres primeros premios recayeron en Recoal, de Suiza; String Bio, de India, y la empresa vietnamita Phuc Sang Minh Gas, con su plataforma BioCNG.



Recoal desarrolla una tecnología para transformar residuos húmedos de biomasa en hidrocarbón y almacenarlo permanentemente bajo tierra, sin necesidad de energía para el secado previo de las materias primas.



String Bio presentó CleanRise, un producto biológico que ayuda a aumentar la productividad de los cultivos de arroz y reducir el uso de fertilizantes. Según la startup, puede disminuir hasta un 50% las emisiones de metano y óxido nitroso procedentes de los cultivos.



Por su parte, Phuc Sang Minh Gas desarrolla una solución para convertir el biogás procedente de residuos en BioCNG de alta calidad, capaz de sustituir a los combustibles fósiles en los procesos de calentamiento industrial.



Otras cuatro startups recibieron premios de inversión de 50.000 dólares cada una: TriNANO Technologies, de India, financiada por Sembcorp Industries; Zenwood, de Vietnam, por LOTTE Ventures; Living Roots, de Tailandia, por Monsoon Ventures; y Phuc Sang Minh Gas, por Touchstone Partners.



Ngo Thuy Ngoc Tu, directora ejecutiva de Touchstone Partners, señaló que los resultados del concurso muestran que Vietnam se está convirtiendo en un destino donde los innovadores internacionales pueden desarrollar soluciones de tecnología climática.



Heng Li Lang, subdirectora general de Temasek Foundation, destacó que el certamen contribuye a conectar a innovadores, inversores, empresas y gobiernos, facilitando el desarrollo de soluciones climáticas en Vietnam y su expansión a otros mercados de la región.



Como socio estratégico del concurso desde 2026, VIFC-HCMC busca vincular las tecnologías verdes con el ecosistema financiero, los inversores y las empresas.



Actualmente, Ciudad Ho Chi Minh elabora un proyecto de programa para el desarrollo de tecnologías estratégicas, centrado en la biotecnología y estructurado en cinco pilares: instituciones, inversión y financiación, recursos humanos, infraestructura y comercialización.



En el marco del evento, VIFC-HCMC, la Sociedad Anónima del Fondo de Capital Riesgo de Ciudad Ho Chi Minh y Touchstone Capital Partners firmaron un Marco de Cooperación para un Programa de Coordinación de Inversiones y Coinversiones.



Las partes prevén coordinar la identificación y conexión de oportunidades de inversión en ambas direcciones, así como estudiar mecanismos de coinversión con una participación que podría alcanzar una proporción de 1:1. Las áreas prioritarias comprenden la innovación, la tecnología, la transformación digital, la transición verde y el desarrollo sostenible./.

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