Vietnam propone reforzar cooperación en ciencia, tecnología y economía digital en espacio francófono

Phnom Penh (VNA) – El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, propuso reforzar la cooperación en ciencia, tecnología y economía digital para convertir estos ámbitos en motores del desarrollo de la comunidad francófona, al intervenir hoy en el Foro de Innovación de la Francofonía (FrancoTech) 2026, celebrado en Phnom Penh, Camboya.



El foro, organizado del 14 al 16 de noviembre bajo el lema “Una comunidad francófona, un futuro digital”, se desarrolla en el marco de la XX Cumbre de la Francofonía. A su inauguración asistieron el primer ministro camboyano, Hun Manet; el presidente francés, Emmanuel Macron; el primer ministro canadiense, Mark Carney; otros dirigentes, representantes de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF), empresas e instituciones de investigación.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam (primero a la izquierda), el primer ministro de Camboya, Hun Manet, el presidente francés, Emmanuel Macron, y otros delegados participan en la ceremonia inaugural de FrancoTech. (Foto: VNA)



Esta segunda edición, tras la celebrada en Francia en 2024, reúne a representantes de más de 90 gobiernos, cuenta con 200 espacios de exposición y prevé unos 5.000 visitantes, además de inversores y organizaciones de innovación. Vietnam participa con un pabellón nacional en el que están presentes empresas como Vietnam Airlines, Viettel Camboya (Metfone), el Banco Comercial Militar (MB), el Banco de Inversión y Desarrollo de Vietnam (BIDV), MekongNet y el Grupo de Correos y Telecomunicaciones de Vietnam (VNPT).



En su intervención, el secretario general y presidente To Lam señaló que la ciencia, la tecnología y la innovación están transformando la economía mundial y los modelos de gestión, con avances como los macrodatos y la inteligencia artificial (IA). El reto, afirmó, consiste en convertir estos avances en oportunidades de desarrollo para los países y las empresas, así como en beneficios concretos para la población.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, pronuncia un discurso en el FrancoTech. (Foto: VNA)



Recordó que, desde el establecimiento de las bases del espacio económico francófono en la VII Cumbre de la Francofonía, celebrada en Hanoi en 1997, la cooperación económica ha avanzado, aunque todavía no aprovecha plenamente su potencial. En este contexto, la ciencia, la tecnología y la economía digital ofrecen nuevas oportunidades para superar las distancias geográficas, ampliar los mercados y facilitar la participación empresarial en las cadenas de valor transfronterizas.



El dirigente vietnamita propuso definir prioridades y medidas concretas para impulsar esta cooperación. Entre ellas, sugirió estudiar la organización de una Conferencia de Ministros sobre Economía Digital de la Francofonía, con el fin de coordinar políticas y establecer un marco jurídico que facilite el comercio y las inversiones en el entorno digital.



También instó a intensificar el intercambio de conocimientos, la investigación conjunta, la transferencia de tecnología y la comercialización de resultados científicos, así como a promover el modelo de “triple hélice”, que vincula al Estado, los investigadores y las empresas en la investigación, el desarrollo y la aplicación tecnológica.



En este sentido, valoró la firma de un memorando de entendimiento entre Metfone, la Agencia Universitaria de la Francofonía (AUF) y el Ministerio de Educación, Juventud y Deportes de Camboya para promover la transformación digital de la educación superior, como ejemplo concreto de cooperación.



Destacó además la necesidad de formar recursos humanos adaptados a la era digital, especialmente jóvenes y mujeres, y vincular la capacitación con las necesidades empresariales. Propuso priorizar ámbitos con potencial y ventajas complementarias entre los países miembros, como las infraestructuras digitales, el comercio electrónico, los pagos digitales y las soluciones de gestión empresarial.



Asimismo, abogó por ampliar la cooperación en el desarrollo y la aplicación de una IA responsable, inclusiva y centrada en las personas, con vistas a construir un ecosistema francófono seguro y fiable, reducir la brecha digital y contribuir al desarrollo sostenible.



Al reafirmar que Vietnam considera la ciencia y la tecnología motores de su nueva etapa de desarrollo, destacó el papel pionero de las empresas, la función de los científicos y el papel facilitador del Estado. Vietnam está dispuesto a cooperar en ámbitos como la IA, las tecnologías digitales, los semiconductores y la transición verde, así como a recibir proyectos de inversión que incorporen tecnologías avanzadas, impulsen la investigación y el desarrollo y contribuyan a formar recursos humanos. Las empresas vietnamitas también están preparadas para ampliar la cooperación comercial y las inversiones digitales en los mercados francófonos.



En la ceremonia inaugural, Hun Manet, Emmanuel Macron y Mark Carney, entre otros dirigentes, destacaron la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación ante las transformaciones mundiales. Coincidieron en la necesidad de construir un espacio económico francófono más sólido e innovador, fortalecer los vínculos empresariales y aprovechar el idioma francés como instrumento para conectar el emprendimiento, el comercio, las inversiones y la innovación.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y el presidente francés, Emmanuel Macron, visitan el pabellón de Vietnam en FrancoTech. (Foto: VNA)



Al margen del acto, el secretario general y presidente To Lam y otros dirigentes francófonos visitaron los pabellones del foro, donde conocieron soluciones digitales, aplicaciones de IA y proyectos de investigación. En el espacio vietnamita, examinaron productos e iniciativas empresariales de los sectores de aviación, telecomunicaciones, banca digital y plataformas de conectividad regional./.