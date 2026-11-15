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Vietnam ocupa el puesto 37 a nivel mundial en competitividad digital e inteligencia artificial

El 11 de noviembre de 2026, en Hanoi, el Ministerio de Ciencia y Tecnología anunció los resultados de Vietnam en el Ranking Mundial de Competitividad Digital e Inteligencia Artificial 2026 (WDAIR 2026), elaborado por el Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial (IMD) en Suiza. En su primera participación, Vietnam obtuvo el puesto 37 entre 70 economías, ocupando el tercer lugar entre las seis economías del Sudeste Asiático evaluadas. Este es un resultado positivo que reconoce los esfuerzos en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, y demuestra el progreso en la implementación de la Resolución N.° 57-NQ/TW del Buró Político.

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VNA
#Vietnam #Resolución N.° 57 #Ranking Mundial de Competitividad Digital e Inteligencia Artificial 2026
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