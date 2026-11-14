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VNA organiza exposición fotográfica “Desde patrimonio hasta diplomacia cultural”

Para conmemorar el aniversario 950 de la fundación de Quoc Tu Giam (1076-2026), la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), en colaboración con el Centro de Actividades Culturales y Científicas del Templo de Literatura, organizó la exposición fotográfica "Del patrimonio a la diplomacia cultural" en el patio Bai Duong, en la reliquia del Templo de Literatura.

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