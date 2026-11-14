VNA organiza exposición fotográfica “Desde patrimonio hasta diplomacia cultural”

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Pagoda Bo Da, un encanto ancestral entre montañas verdes de Bac Ninh
La pagoda Bo Da, que conserva la arquitectura tradicional vietnamita antigua y numerosos documentos de gran valor histórico, es uno de los monumentos que integran el Complejo de Patrimonio Cultural Mundial Yen Tu-Vinh Nghiem-Con Son-Kiep Bac.
Phu Quoc reúne a miles de atletas en competición de triatlón
La cuarta edición del IRONMAN 70.3 Phu Quoc reúne a 2.600 atletas de 60 países, un 20% más que en 2025, del 13 al 15 de noviembre.
La tradición de estudio y la valoración del talento, claves para que Vietnam avance con firmeza hacia una nueva era
Durante el programa cultural “Dao hoc”, organizado por Vietnam en la sede de la UNESCO en París el 17 de junio de 2026, los asistentes recorrieron la exposición de las 82 estelas de los doctores laureados, admirar los trajes tradicionales (ao dai) inspirados en la tradición académica y participar en la impresión artesanal de patrones en estelas de piedra mediante xilografías. Más de 200 delegados, entre ellos ministros, embajadores y representantes de más de 100 Estados miembros, quedaron impresionados al descubrir que Vietnam cuenta con una institución de educación superior con casi mil años de historia. Se trata de Quoc Tu Giam, fundado en 1076, que en 2026 cumple 950 años.
Templo de la Literatura inspira a artistas a lo largo de los siglos
El Templo de la Literatura de Hanoi, primera universidad nacional de Vietnam, celebra en 2026 su 950.º aniversario como símbolo del respeto por el conocimiento y la educación, y continúa inspirando a artistas y acercando el patrimonio cultural a las nuevas generaciones.
Vietnam promueve su cultura tradicional entre amigos internacionales en Egipto
La Embajada de Vietnam en Egipto organizó el 11 de noviembre, por primera vez, una Jornada de la Cultura Vietnamita, en vísperas del Día de la Cultura Vietnamita, que se celebra el 24 de noviembre, y en consonancia con el espíritu de la Resolución No. 80 del Buró Político del Partido Comunista de la nación indochina.
Comuna Xeo capacita a productores de fideos de arrurruz sobre ventas en línea
Los cursos de capacitación organizados por las autoridades locales ayudan a los productores de vermicelli de arrurruz o fideos de arrurruz (Maranta arundinacea) de la comuna de Xeo a ampliar sus conocimientos sobre los negocios, la promoción y venta en línea, así como adquirir habilidades para captar clientes y comercializar sus productos.
Vietnam busca potenciar recursos de la comunidad de connacionales en Australia
Vietnam apuesta por los recursos de su comunidad en Australia y la cultura para impulsar el desarrollo nacional y fortalecer los vínculos bilaterales.
950 años de Quoc Tu Giam: continuidad de la tradición educativa de Vietnam
950 alumnos participan en un espectáculo que celebra los 950 años de Quoc Tu Giam y ensalza la tradición educativa de Vietnam.
Templo de la Literatura, destino de la diplomacia cultural de la capital
Con una larga historia vinculada a la tradición de valorar el aprendizaje y respetar a los maestros del pueblo vietnamita, el Templo de la Literatura (Van Mieu-Quoc Tu Giam) no solo es un monumento emblemático de Thang Long-Hanoi, sino también un espacio de intercambio y promoción de los valores culturales de Vietnam entre los amigos internacionales.
Concierto de amistad impulsa lazos culturales entre Vietnam y Japón
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, y su esposa, junto con la delegación de alto nivel de Vietnam, participan en el Concierto Especial de Amistad Vietnam-Japón.
Esposa del máximo dirigente de Vietnam conoce la cultura tradicional japonesa
La esposa del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, participó en una experiencia cultural que destacó los valores compartidos de hospitalidad y respeto entre Vietnam y Japón.
Máximo dirigente vietnamita visita exposición de escultura Vietnam-Japón
La muestra “Diálogos” reúne más de 30 obras de artistas vietnamitas y japoneses para promover el intercambio cultural y la amistad bilateral.
Mujeres vietnamitas en Europa promueven la identidad cultural nacional
Un encuentro en Bruselas destaca el papel de las mujeres vietnamitas en la integración, la preservación cultural y la conexión entre generaciones en Europa.
Esposa del líder vietnamita participa en actividades de intercambio cultural y artístico en Japón
En el marco de la visita oficial a este país junto al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, los días 8 y 9 de noviembre, su esposa, Ngo Phuong Ly, participó en un programa de intercambio de moda en Tokio, y en la inauguración de la Exposición de Pequeña Escultura Vietnam-Japón en la prefectura de Kanagawa.
Homenajean a eruditos con contribuciones al desarrollo de oficios tradicionales
La exposición “Los fundadores de los oficios y los grandes eruditos de Vietnam” se inauguró en el Templo de la Literatura, con motivo del 950.º aniversario de la fundación del lugar (1076-2026).
Festival Internacional de Cine de Hanoi conectará el séptimo arte con el patrimonio y el turismo
HANIFF VIII se celebrará del 28 de noviembre al 2 de diciembre con proyecciones públicas, encuentros profesionales y un mercado cinematográfico para promover el cine vietnamita y la cultura de Hanoi.
Vietnam e India estrechan sus lazos culturales y espirituales
El embajador indio entrega y planta un árbol Bodhi en la pagoda de Bo Da para promover los intercambios culturales y espirituales entre ambos países.
Hanoi combina patrimonio milenario con innovación en el Festival de Diseño Creativo
Del 13 al 29 de noviembre, Hanoi reunirá a cerca de mil creadores de 21 países en un festival con 150 actividades para vincular el patrimonio cultural con la innovación y la economía creativa.
La riqueza de los trajes tradicionales de la comunidad cham islámica de Vietnam
Entre las 54 etnias de Vietnam, el pueblo cham destaca por su larga historia y riqueza cultural. La comunidad cham que profesa el Islam se concentra principalmente en An Giang y otras localidades del sur del país, donde mantiene una vida cultural marcada por la fe musulmana y las tradiciones de la región fluvial. Sus vestimentas, variadas en diseños, colores y materiales, reflejan el sentido estético, la modestia y la identidad cultural transmitida de generación en generación.
Vietnam fija los principales objetivos sociales y culturales para 2027
El IV Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, XIV mandato, emitió la Conclusión n.º 106-KL/TW, que establece los principales indicadores previstos para 2027 en materia de desarrollo socioeconómico, con especial atención a los ámbitos cultural y social.