Durante el programa cultural “Dao hoc”, organizado por Vietnam en la sede de la UNESCO en París el 17 de junio de 2026, los asistentes recorrieron la exposición de las 82 estelas de los doctores laureados, admirar los trajes tradicionales (ao dai) inspirados en la tradición académica y participar en la impresión artesanal de patrones en estelas de piedra mediante xilografías. Más de 200 delegados, entre ellos ministros, embajadores y representantes de más de 100 Estados miembros, quedaron impresionados al descubrir que Vietnam cuenta con una institución de educación superior con casi mil años de historia. Se trata de Quoc Tu Giam, fundado en 1076, que en 2026 cumple 950 años.