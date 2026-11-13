Hanoi inaugura Festival de Diseño Creativo 2026 para impulsar la economía creativa

Hanoi (VNA) – El Festival de Diseño Creativo de Hanoi 2026 quedó inaugurado oficialmente hoy en la plaza situada al este del lago Hoan Kiem (Espada Restituida), dando comienzo a 16 días de actividades culturales, artísticas y creativas en la capital.



A la ceremonia asistieron representantes de ministerios y organismos centrales, autoridades de Hanoi, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en Vietnam, misiones diplomáticas y organizaciones internacionales, así como numerosos artistas, artesanos, empresarios y ciudadanos.



En su intervención, la vicepresidenta del Comité Popular de Hanoi, Vu Thu Ha, destacó que el festival forma parte de una serie de iniciativas creativas que se desarrollarán a lo largo de 2026 y que buscan pasar de la organización de eventos puntuales a la construcción de un ecosistema creativo urbano.



Según señaló, los protagonistas de este proceso ya no son únicamente los artesanos y trabajadores de oficios tradicionales, sino también diseñadores, arquitectos, artistas, expertos en tecnología y jóvenes.



A través del eje de conexión “Mercado – Barrio – Oficio” y de tres líneas principales -economía creativa, artes interdisciplinarias y cocreación-, el festival busca movilizar los recursos culturales y patrimoniales de la ciudad, generando al mismo tiempo nuevos valores para el desarrollo urbano.



Según Vu Thu Ha, el lema “Unir el talento, tejer activos” expresa la voluntad de convertir los valores culturales, el patrimonio, el conocimiento y la capacidad creativa en activos duraderos, capaces de generar empleo y medios de vida, fomentar la cooperación y convertir las industrias culturales en un motor del crecimiento de la capital.

Visitantes nacionales e internacionales en el Festival de Diseño Creativo de Hanoi 2026. (Foto: VNA)





Uno de los aspectos más destacados de esta orientación es que el patrimonio no solo debe preservarse, sino también integrarse en la vida contemporánea para generar nuevos productos, servicios y valor económico. La conexión entre artesanos, artistas, empresas, diseñadores y comunidades permitirá crear una cadena de valor creativo y ampliar las oportunidades de empleo y generación de ingresos.



Del 13 al 28 de noviembre, el festival ofrecerá 150 actividades en cinco espacios culturales, patrimoniales y creativos, con la participación de cerca de 1.000 artesanos, artistas, diseñadores y expertos nacionales e internacionales. Entre ellos figuran alrededor de 100 artistas extranjeros y vietnamitas residentes en el exterior, procedentes de 21 países. Por primera vez, artistas internacionales participarán en proyectos de cocreación junto a sus homólogos vietnamitas.



Numerosos espacios emblemáticos de Hanoi se transformarán en escenarios de experimentación creativa. En el mercado de Dong Xuan, una exposición multisensorial combina el comercio tradicional con el arte contemporáneo e incorpora a los propios comerciantes al proceso creativo. Asimismo, en 12 casas comunales, salones de asambleas y espacios patrimoniales del Barrio Antiguo, el programa “Chuyen Dinh Trong Pho“ (Historias de las casas comunales en la ciudad) acercará las artes y los oficios tradicionales al público, especialmente a los jóvenes.



La zona del lago Hoan Kiem se convertirá en un punto de encuentro entre artistas, diseñadores, empresas y público mediante exposiciones y ferias creativas. Por su parte, el parque Thong Nhat acogerá el programa “Uom mam sang tao” (Cultivar la creatividad), destinado a ofrecer a los jóvenes un espacio para experimentar y desarrollar nuevas ideas. La serie de actividades “Ha Noi Sang Den” (Hanoi se ilumina) también llevará propuestas artísticas a teatros, antiguos cines, museos y espacios públicos.



Al valorar el evento, Jonathan Wallace Baker, jefe de la Oficina de la UNESCO en Vietnam, afirmó que el festival refleja la visión de desarrollo de una ciudad con una rica tradición histórica, capaz de aprovechar su patrimonio como base para la innovación y la integración. Subrayó que el patrimonio no es simplemente una herencia del pasado, sino un recurso vivo que se renueva constantemente gracias a la creatividad de las comunidades que lo preservan y reinterpretan.



Según el representante de la UNESCO, la fortaleza de Hanoi no reside únicamente en su milenaria historia, sino también en la imaginación y las aspiraciones de sus habitantes. La organización expresó su voluntad de seguir acompañando a la ciudad en el fortalecimiento de su ecosistema creativo, la preservación del patrimonio vivo y la ampliación de la cooperación internacional.



Durante la ceremonia, Hanoi presentó también HanoiGo, una nueva plataforma digital de cultura y turismo integrada en la aplicación iHanoi y disponible en el sitio web hanoigo.hanoi.gov.vn. La herramienta reúne información sobre destinos turísticos, monumentos, paisajes, espacios culturales, gastronomía, alojamientos, eventos y circuitos turísticos, facilitando a residentes y visitantes el descubrimiento de la capital.



Tras cinco ediciones, el Festival de Diseño Creativo de Hanoi ha evolucionado de un evento cultural a una plataforma de conexión de los recursos creativos de la ciudad. El principal desafío ahora consiste en mantener estas redes de colaboración más allá del festival, desarrollar productos de valor, ampliar los mercados y generar oportunidades de empleo y medios de vida sostenibles para la comunidad.



Como primera ciudad vietnamita incorporada a la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO en la categoría de Diseño, Hanoi busca aprovechar sus ventajas patrimoniales, sus recursos humanos y el potencial creativo de la sociedad para convertir progresivamente las industrias culturales en un motor de crecimiento, reforzando el atractivo y la competitividad de la capital./.