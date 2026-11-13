Sociedad

Visita del buque francés Vendemiaire: una travesía para estrechar la amistad entre Vietnam y Francia

La visita del buque Vendemiaire a Hai Phong busca fortalecer la cooperación naval y ampliar los vínculos entre Vietnam y Francia.

El vicepresidente del Comité Popular municipal, Nguyen Minh Hung, entrega regalos al capitán y teniente coronel Jean-Christophe Dherbécourt. (Foto: VNA)
El vicepresidente del Comité Popular municipal, Nguyen Minh Hung, entrega regalos al capitán y teniente coronel Jean-Christophe Dherbécourt. (Foto: VNA)

Hai Phong, Vietnam (VNA) - Dirigentes del Comité Popular de la ciudad de Hai Phong recibieron a una delegación de oficiales y marineros del buque de patrulla Vendemiaire de la Armada francesa, que realiza una visita a esta localidad portuaria.

Durante el encuentro, el vicepresidente del Comité Popular municipal, Nguyen Minh Hung, expresó su satisfacción por recibir al capitán y a la tripulación, y destacó que cada visita de un buque amigo constituye una valiosa oportunidad para fortalecer los intercambios, el entendimiento y los vínculos entre ambos pueblos.

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En la recepción a la delegación francesa (Foto: VNA)



Afirmó que esta visita contribuye a consolidar la confianza y la amistad entre Vietnam y Francia, así como a profundizar su asociación estratégica integral.

El funcionario presentó Hai Phong como una importante puerta de acceso al mar en el norte de Vietnam, con una rica historia y cultura. La ciudad impulsa el desarrollo de la economía marítima, los servicios logísticos y la industria moderna, en paralelo con la transición verde, la protección ambiental y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

En el marco de las relaciones bilaterales, Hai Phong y la ciudad portuaria francesa de Brest establecieron vínculos de hermanamiento en 2007. Ambas localidades, que comparten una larga tradición marítima, cuentan con amplias posibilidades de cooperación en investigación marina, protección ambiental, cultura y educación.

En el ámbito económico, hasta finales de junio de 2026, Hai Phong registró seis proyectos de inversión francesa, con un capital total de 55,5 millones de dólares. En los primeros diez meses del año, las exportaciones de la ciudad a Francia superaron los 102 millones de dólares. Estos resultados ofrecen una base para ampliar la cooperación, especialmente en economía marítima, logística, tecnologías ambientales y desarrollo urbano sostenible.

El vicepresidente del Comité Popular provincial Minh Hung enfatizó que Hai Phong aprecia las contribuciones de los expertos, doctores e instituciones educativas francesas en los sectores de salud, educación, ciencia y conservación del patrimonio, que han contribuido a estrechar los lazos entre ambos pueblos.

Hai Phong espera seguir contando con el apoyo de la embajada de Francia para fortalecer sus relaciones con Brest y ampliar la cooperación con otras localidades, organizaciones y empresas francesas. Las autoridades municipales, por su parte, facilitarán las actividades de la delegación durante su estancia.

Agradeciendo la cálida acogida, el teniente coronel Jean-Christophe Dherbécourt, capitán del Vendemiaire, manifestó el honor de encabezar la delegación que visita esta dinámica ciudad portuaria y de larga tradición histórica de Vietnam.

Consideró que la visita constituye una muestra concreta de la buena cooperación en materia de defensa y de los duraderos vínculos entre Francia y Vietnam. Asimismo, expresó su admiración por el dinamismo económico de Hai Phong, sus modernas infraestructuras y la armonía entre sus espacios urbanos tradicionales y contemporáneos.

El representante de la Armada francesa señaló que las travesías del Vendemiaire por las aguas de la región llevan consigo la misión de promover los vínculos y fortalecer la amistad. Mediante los encuentros, visitas e intercambios de trabajo en Hai Phong, la delegación espera profundizar el entendimiento entre las fuerzas navales de ambos países y explorar nuevas oportunidades de cooperación marítima, intercambio profesional y acercamiento cultural.

La delegación expresó su confianza en que la amistad y cooperación entre Francia y Vietnam, así como entre las localidades del país galo y Hai Phong, sigan fortaleciéndose y generen beneficios concretos para sus pueblos./.

VNA
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