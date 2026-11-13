Inundaciones causan graves daños materiales en el centro de Vietnam

Hanoi (VNA) - Las prolongadas lluvias torrenciales en la región central de Vietnam han afectado 2.734 viviendas y 235 hectáreas de cultivos. Ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra, las autoridades locales han evacuado a 1.887 familias hacia zonas seguras.



Según datos actualizados hasta las 17:00 horas del 12 de noviembre, las fuertes precipitaciones registradas en las provincias de Thanh Hoa y Dak Lak han causado importantes daños materiales.



Entre las 19:00 horas del 8 de noviembre y las 16:00 del 12 de noviembre, varias localidades registraron precipitaciones excepcionalmente elevadas, como el pico de Bach Ma, en la ciudad de Hue, con 1.385 mm; Son Long, en la provincia de Quang Ngai, con 990 mm, y Tra Leng, en la ciudad de Da Nang, con 988 mm.

Numerosas viviendas de la comuna de Tuy Phuoc, provincia de Gia Lai, se encuentran inundadas. Foto: Sy Thang – VNA.

Las inundaciones dejaron dos heridos en Hue, una vivienda derrumbada en Quang Ngai, 47 casas con tejados arrancados o dañados y otras 41 afectadas por deslizamientos. Hasta la tarde del día 12, permanecían anegadas 2.734 viviendas, de ellas 1.857 en la provincia de Gia Lai y 877 en Dak Lak.



En la agricultura, las inundaciones afectaron 235 hectáreas de cultivos, mientras que 9.850 aves de corral y 14 cabezas de ganado murieron o fueron arrastradas por las aguas. Asimismo, 82,3 hectáreas de estanques acuícolas resultaron desbordadas y 4.190 metros de canales sufrieron daños.



Numerosas carreteras nacionales, provinciales y rurales quedaron afectadas por inundaciones y deslizamientos. Aunque algunos tramos ya han sido reabiertos, varias zonas de Dak Lak permanecen aisladas debido a las crecidas.



De los 1.887 hogares evacuados, 1.195 corresponden a Dak Lak, 266 a Da Nang, 153 a Thanh Hoa, 151 a Quang Ngai, 102 a Gia Lai y 20 a Hue. Algunas localidades también suspendieron las clases en centros educativos situados en zonas bajas.



Las autoridades meteorológicas pronostican que las lluvias intensas continuarán hasta la mañana del 13 de noviembre en Hue, Da Nang y el este de Quang Ngai y Gia Lai, con precipitaciones localmente superiores a 150 mm. Se advierte del riesgo de lluvias superiores a 100 mm en tres horas.



Los niveles de varios ríos de la región se mantienen por encima de los umbrales de alerta, aunque el río Ky Lo, en Dak Lak, ya ha alcanzado su máximo y está descendiendo.



Las autoridades locales continúan vigilando la evolución meteorológica, reforzando las medidas preventivas y revisando las zonas expuestas a inundaciones y deslizamientos para proteger la vida y los bienes de la población. Paralelamente, las autoridades han evacuado a cientos de hogares de las zonas de riesgo.



De los 1.887 hogares evacuados, 1.195 corresponden a Dak Lak, 266 a Da Nang, 153 a Thanh Hoa, 151 a Quang Ngai, 102 a Gia Lai y 20 a Hue. Algunas localidades también suspendieron las clases en centros educativos situados en zonas bajas.



Las autoridades meteorológicas pronostican que las lluvias intensas continuarán hasta la mañana del 13 de noviembre en Hue, Da Nang y el este de Quang Ngai y Gia Lai, con precipitaciones localmente superiores a 150 mm. Se advierte del riesgo de lluvias superiores a 100 mm en tres horas.



Los niveles de varios ríos de la región se mantienen por encima de los umbrales de alerta, aunque el río Ky Lo, en Dak Lak, ya ha alcanzado su máximo y está descendiendo.



En Da Nang, las autoridades locales están movilizando personal y maquinaria pesada para despejar los deslizamientos de tierra y rocas que afectan a numerosas carreteras de las zonas montañosas. En la comuna de Tra Leng se registraron siete puntos de deslizamiento, con cerca de 1.800 metros cúbicos de tierra y rocas desprendidas, que dejaron aislados a más de 761 hogares. En la comuna de Nam Tra My se detectaron otros nueve puntos, con un volumen estimado de 1.500 metros cúbicos.



Las fuerzas competentes trabajan incluso durante la noche para retirar los escombros y restablecer la circulación. Paralelamente, las autoridades han evacuado a cientos de hogares de las zonas de riesgo.



Las autoridades de las localidades continúan vigilando la evolución meteorológica, reforzando las medidas preventivas y revisando las zonas expuestas a inundaciones y deslizamientos para proteger la vida y los bienes de la población./.



