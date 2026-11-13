Ciudad Ho Chi Minh incorpora dos georradares para acelerar búsqueda de restos de mártires

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Dos radares de penetración terrestre, valorados en más de 4,9 mil millones de dongs (unos 189 mil dólares) y donados por la Fundación Thien Tam, del grupo Vingroup, contribuirán a acelerar la búsqueda y recuperación de restos de mártires en Ciudad Ho Chi Minh, en el marco de la Campaña de 500 días y noches.



La entrega tuvo lugar la tarde del 12 de noviembre, durante una ceremonia organizada por el Comité Directivo municipal para la Búsqueda, Recuperación e Identificación de Restos de Mártires.



En el acto, Nguyen Manh Cuong, vicepresidente del Comité Popular municipal y jefe de dicho Comité Directivo, agradeció a Vingroup y a la fundación su apoyo a la campaña, especialmente mediante el suministro de equipos tecnológicos para localizar restos y analizar muestras biológicas destinadas a la identificación de restos de mártires.



El funcionario destacó que esta labor constituye una tarea política y humanitaria de especial importancia, que expresa la gratitud hacia quienes sacrificaron sus vidas por la independencia y la libertad del país. Señaló que aún quedan numerosas zonas con indicios de albergar restos de mártires pendientes de prospección y recuperación.



La ciudad reforzará la coordinación con organismos, localidades, expertos y científicos para cotejar documentos históricos y testimonios, aplicar avances tecnológicos y capacitar al personal en el uso eficaz de los nuevos equipos.



Delegados participantes en la cita. (Foto: VNA)



Según el Comité Directivo municipal, se han recolectado y transferido 7.104 muestras biológicas de restos de mártires procedentes de los 18 cementerios locales. Hasta el cierre del 12 de noviembre, la ciudad había localizado y recuperado 1.022 restos: 1.017 en el Parque Le Thi Rieng y cinco en la comuna de Thuong Tan.



El pasado 14 de octubre, Ciudad Ho Chi Minh celebró una ceremonia de homenaje póstumo, honras fúnebres y entierro de 731 restos recuperados en el Parque Le Thi Rieng, en respuesta al anhelo de los familiares de los soldados caídos y de la población de todo el país.



Se espera que los nuevos radares mejoren la eficacia de las búsquedas en las zonas sospechosas, aceleren la campaña de 500 días y noches y permitan que más mártires regresen junto a sus familias y a su tierra natal./.