Sociedad

Ciudad Ho Chi Minh incorpora dos georradares para acelerar búsqueda de restos de mártires

Ciudad Ho Chi Minh recibe dos radares de penetración terrestre donados por la Fundación Thien Tam, de Vingroup, para acelerar la búsqueda y recuperación de restos de mártires y reforzar la Campaña de 500 días y noches mediante nuevas tecnologías.

El georradar ayudará a acelerar la búsqueda y recuperación de restos de mártires en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)
El georradar ayudará a acelerar la búsqueda y recuperación de restos de mártires en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Dos radares de penetración terrestre, valorados en más de 4,9 mil millones de dongs (unos 189 mil dólares) y donados por la Fundación Thien Tam, del grupo Vingroup, contribuirán a acelerar la búsqueda y recuperación de restos de mártires en Ciudad Ho Chi Minh, en el marco de la Campaña de 500 días y noches.

La entrega tuvo lugar la tarde del 12 de noviembre, durante una ceremonia organizada por el Comité Directivo municipal para la Búsqueda, Recuperación e Identificación de Restos de Mártires.

En el acto, Nguyen Manh Cuong, vicepresidente del Comité Popular municipal y jefe de dicho Comité Directivo, agradeció a Vingroup y a la fundación su apoyo a la campaña, especialmente mediante el suministro de equipos tecnológicos para localizar restos y analizar muestras biológicas destinadas a la identificación de restos de mártires.

El funcionario destacó que esta labor constituye una tarea política y humanitaria de especial importancia, que expresa la gratitud hacia quienes sacrificaron sus vidas por la independencia y la libertad del país. Señaló que aún quedan numerosas zonas con indicios de albergar restos de mártires pendientes de prospección y recuperación.

La ciudad reforzará la coordinación con organismos, localidades, expertos y científicos para cotejar documentos históricos y testimonios, aplicar avances tecnológicos y capacitar al personal en el uso eficaz de los nuevos equipos.

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Delegados participantes en la cita. (Foto: VNA)


Según el Comité Directivo municipal, se han recolectado y transferido 7.104 muestras biológicas de restos de mártires procedentes de los 18 cementerios locales. Hasta el cierre del 12 de noviembre, la ciudad había localizado y recuperado 1.022 restos: 1.017 en el Parque Le Thi Rieng y cinco en la comuna de Thuong Tan.

El pasado 14 de octubre, Ciudad Ho Chi Minh celebró una ceremonia de homenaje póstumo, honras fúnebres y entierro de 731 restos recuperados en el Parque Le Thi Rieng, en respuesta al anhelo de los familiares de los soldados caídos y de la población de todo el país.

Se espera que los nuevos radares mejoren la eficacia de las búsquedas en las zonas sospechosas, aceleren la campaña de 500 días y noches y permitan que más mártires regresen junto a sus familias y a su tierra natal./.

VNA
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Campaña de 500 días y noches

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