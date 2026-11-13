Vietnam intensifica búsqueda de turista kuwaití desaparecido en Sa Pa

Lao Cai, Vietnam (VNA) – Unos 250 efectivos fueron movilizados hoy en el barrio de Sa Pa, de la provincia vietnamita de Lao Cai, para buscar a un turista kuwaití que perdió el contacto con su familia durante su estancia en la localidad.



La Policía local recibió a las 20:10 del 10 de noviembre una solicitud de asistencia de un funcionario de la Embajada de Kuwait para localizar a Khalid Aldawoud, nacido el 7 de diciembre de 1975, quien llevaba varios días sin comunicarse con sus familiares.



Según las primeras verificaciones, el turista se alojaba en Green Sapa Homestay desde el 5 de noviembre y tenía previsto permanecer allí hasta el día 20. En la mañana del 7 de noviembre, alquiló una motocicleta Yamaha PG-1, de color rojo y negro, con matrícula 25AA-526.78, y salió del establecimiento alrededor de las 10:00. Desde entonces se desconoce su paradero y no ha sido posible contactar con él.

Imágenes de una cámara de seguridad muestran a Khalid Aldawoud durante su desplazamiento. (Foto: VNA)



Tras recibir la información, la Policía inició las investigaciones y solicitó la colaboración de unidades especializadas y fuerzas policiales de las localidades cercanas para reconstruir su itinerario, revisar los registros de alojamiento y comprobar las carreteras y zonas por las que pudo haber pasado. También difundió información en las redes sociales para recabar la ayuda de residentes, visitantes y empresas turísticas.



La noche del 12 de noviembre, los agentes encontraron la motocicleta en la zona de O Quy Ho. A partir de este hallazgo, el Comité de Mando de Defensa Civil del barrio identificó como áreas prioritarias el lago Thac Bac y la zona limítrofe con la comuna de Ngu Chi Son, y distribuyó las tareas entre las fuerzas participantes.



Las operaciones se llevan a cabo con la participación de la Policía, las fuerzas militares, los grupos vecinales y otras unidades. Las autoridades locales instaron a los equipos a intensificar las inspecciones sobre el terreno y recabar información entre la población.



La Policía de Sa Pa pidió a los residentes y turistas que comuniquen cualquier información sobre Khalid Aldawoud para facilitar su localización./.