Política

Líder asiste a la conmemoración del 950 aniversario de Quoc Tu Giam, primera universidad de Vietnam

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, asistió y pronunció un discurso en la ceremonia conmemorativa del 950 aniversario de la fundación de Quoc Tu Giam (1076-2026), celebrada hoy en el conjunto histórico de Van Mieu - Quoc Tu Giam (Templo de la Literatura - Academia Imperial), en Hanoi, bajo el lema “La quintaesencia de la tradición académica”.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y delegados. (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y delegados. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, asistió y pronunció un discurso en la ceremonia conmemorativa del 950 aniversario de la fundación de Quoc Tu Giam (1076-2026), celebrada hoy en el conjunto histórico de Van Mieu - Quoc Tu Giam (Templo de la Literatura - Academia Imperial), en Hanoi, bajo el lema “La quintaesencia de la tradición académica”.

También estuvieron presentes el exsecretario general Nong Duc Manh y el ex presidente de la Asamblea Nacional Nguyen Sinh Hung, junto con dirigentes y exdirigentes del Partido y del Estado, representantes de ministerios y organismos centrales y locales, misiones diplomáticas, organizaciones internacionales, científicos, educadores, representantes de familias con tradición académica y numerosos ciudadanos.

Al inicio del acto, el secretario general y presidente To Lam y los demás delegados ofrecieron incienso en la Casa Thai Hoc en memoria de los grandes maestros, sabios y personalidades ilustres de la nación. Asimismo, asistieron a la proyección de un documental que repasó los casi mil años de historia de Quoc Tu Giam, considerada la primera universidad de Vietnam, fundada en la antigua capital de Thang Long y cuna de la tradición nacional de formación de talentos.

En su intervención, el secretario general y presidente To Lam expresó su profundo agradecimiento a los antepasados que sentaron las bases de la educación nacional, a las generaciones de docentes que han dedicado su vida a transmitir conocimientos y a las personas talentosas que han contribuido al desarrollo del país.

Subrayó que la responsabilidad de la generación actual consiste en ampliar las oportunidades educativas para todos y crear condiciones favorables para que las personas con talento y virtudes puedan desarrollar plenamente sus capacidades en beneficio del bienestar y la felicidad de la población.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, habla en el evento. (Fuente: VNA)

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, habla en el evento. (Fuente: VNA)


El máximo dirigente afirmó que la visión de los antepasados al fundar Quoc Tu Giam hace casi un milenio conserva plenamente su vigencia. Para garantizar la prosperidad duradera, la autonomía y la proyección internacional del país, es fundamental impulsar la educación, cultivar el talento y confiar responsabilidades a personas capacitadas y comprometidas. La fortaleza de una nación no se mide únicamente por su dimensión económica o su capacidad de defensa, sino también por la profundidad de su cultura, su inteligencia, su carácter y la dignidad de sus ciudadanos.

Ante el rápido desarrollo de la inteligencia artificial, señaló que la función de las instituciones educativas ya no debe limitarse a transmitir conocimientos, sino que debe centrarse también en desarrollar el pensamiento independiente, la integridad personal y la voluntad de superación de los estudiantes.

Cuanto más avance la tecnología, mayor será la necesidad de que las personas sigan aprendiendo para dominar sus propias capacidades. La educación debe vincularse estrechamente con la práctica, aplicar los conocimientos a la resolución de problemas concretos y fomentar la responsabilidad por los resultados. Asimismo, el aprendizaje permanente debe convertirse en una oportunidad accesible para todos, que permita actualizar conocimientos y adaptarse a los cambios del mercado laboral.

En cuanto a la identificación y promoción del talento, presidente destacó que este proceso debe comenzar desde una etapa temprana y basarse en la experiencia práctica y la asunción de responsabilidades concretas. Cuando se confían tareas a personas capacitadas, también deben otorgárseles autoridad, recursos suficientes y evaluaciones justas basadas en los resultados. Estas condiciones son esenciales para estimular la iniciativa, la creatividad y el compromiso de los trabajadores con el desarrollo nacional.

Instó a preservar y promover los valores del conjunto patrimonial de Van Mieu – Quoc Tu Giam, integrar su espíritu en la educación y acelerar la digitalización de los documentos sobre el sitio. También pidió garantizar un acceso equitativo a la enseñanza, especialmente en zonas remotas y pobladas por minorías étnicas, y crear mejores condiciones para que los docentes desarrollen su labor.

Asimismo, exhortó a fortalecer los vínculos entre universidades, centros de formación profesional, empresas e institutos de investigación, a fin de acercar la enseñanza a las necesidades prácticas y fomentar la innovación y el desarrollo del talento.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y delegados en la exposición fotográfica «Del patrimonio a la diplomacia cultural», organizada por la Agencia Vietnamita de Noticias. (Fuente: VNA)

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y delegados en la exposición fotográfica «Del patrimonio a la diplomacia cultural», organizada por la Agencia Vietnamita de Noticias. (Fuente: VNA)

El dirigente pidió a los comités del Partido de todos los niveles aplicar eficazmente la Resolución 71 del Buró Político sobre avances en educación y formación, la Conclusión 105 del Comité Central sobre atracción y utilización de talentos y la Resolución 80 sobre desarrollo cultural de Vietnam.

Con la mirada puesta en 2076, cuando Quoc Tu Giam cumplirá mil años, expresó su deseo de que las futuras generaciones no solo hereden un patrimonio preservado, sino también los valores y aspiraciones que han impulsado la tradición nacional de aprendizaje y formación de talentos.

En representación de las nuevas generaciones, Le Linh Phuong manifestó su orgullo por la historia nacional y por la tradición de valorar el estudio, el conocimiento y el talento. Afirmó que los jóvenes se comprometen a preservar y transmitir estos valores mediante acciones concretas: estudiar con dedicación, trabajar con responsabilidad y honestidad, mantener una actitud abierta al aprendizaje, fomentar la innovación y contribuir activamente a la comunidad.

La ceremonia concluyó con un programa artístico que evocó la tradición nacional de formación de talentos y las aspiraciones de desarrollo del país.

Con anterioridad, el secretario general y presidente To Lam visitó la exposición fotográfica "Del patrimonio a la diplomacia cultural", organizada por la Agencia Vietnamita de Noticias y el Centro de Actividades Culturales y Científicas de Van Mieu – Quoc Tu Giam con motivo del aniversario./.

VNA
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