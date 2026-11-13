Política

Legisladores vietnamitas piden simplificar los procedimientos de protección ambiental

El Comité Permanente de la Asamblea Nacional (AN) examinó, durante su octava sesión, celebrada hoy en Hanoi, las modificaciones al proyecto de Ley de Recursos y Medio Ambiente Marino e Insular y al proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Protección Ambiental.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, habla en el evento. (Fuente: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, habla en el evento. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El Comité Permanente de la Asamblea Nacional (AN) examinó, durante su octava sesión, celebrada hoy en Hanoi, las modificaciones al proyecto de Ley de Recursos y Medio Ambiente Marino e Insular y al proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley de Protección Ambiental.

En su intervención, el presidente de la AN, Tran Thanh Man, defendió una mayor descentralización y delegación de competencias, así como un cambio sustancial en la gestión ambiental: pasar del control previo al control posterior. Subrayó que la eliminación de los mecanismos de control previo debe ir acompañada del fortalecimiento de la supervisión y de una asignación clara de responsabilidades a los organismos y entidades competentes.

En cuanto a la financiación de las actividades de protección ambiental, respaldó la propuesta del Gobierno de no establecer en la ley un porcentaje mínimo del 2% del presupuesto estatal, dado que la AN ya determina anualmente las partidas y proporciones correspondientes.

Respecto a la exención de la evaluación de impacto ambiental para proyectos secundarios ubicados en parques y complejos industriales, pidió seguir revisando y simplificando los procedimientos para facilitar las actividades de inversión y producción de las empresas.

Asimismo, destacó la necesidad de definir claramente las responsabilidades de cada localidad y organismo en la coordinación de las labores de gestión, supervisión y tratamiento de la contaminación que afecta a varias provincias, con el fin de resolver eficazmente los problemas que se presentan en la práctica.

En relación con el proyecto de ley sobre recursos marinos, instó a los organismos competentes a precisar los mecanismos de coordinación y solución de conflictos en la explotación y utilización del espacio marítimo.

Por su parte, el vicepresidente de la AN, Nguyen Hong Dien, informó de que el Comité Permanente ha pedido al Gobierno continuar estudiando y revisando cinco cuestiones: la coordinación intersectorial y la resolución de conflictos en la gestión del espacio marino; la construcción y administración de islas artificiales y estructuras en alta mar; la concesión de certificados de derechos de uso de zonas marítimas; la capacidad de carga del medio marino; y las distancias mínimas obligatorias para las construcciones en las zonas costeras.

El Comité Permanente de la AN acordó presentar ambos proyectos de ley al Legislativo para su aprobación, una vez incorporadas las modificaciones y recomendaciones formuladas durante la sesión.

Asimismo, el órgano examinó las modificaciones al Código Penal y el proyecto de resolución sobre su aplicación; al Código de Procedimiento Penal y su correspondiente resolución de implementación; a la Ley de Organización de los Organismos de Investigación Penal; así como el proyecto de resolución de la AN sobre la aplicación experimental de mecanismos para la recuperación y gestión de activos relacionados con delitos, incluso cuando no exista una sentencia condenatoria./.

VNA
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