Política

Vietnam y Cuba consolidan sus históricos lazos de fraternidad

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy un encuentro con Bruno Rodríguez Parrilla, enviado especial del Partido y del Gobierno de Cuba, miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de la isla caribeña, de visita de trabajo del 13 al 14 del presente mes en Hanoi.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reúne con Bruno Rodríguez Parrilla, enviado especial del Partido y del Gobierno de Cuba, miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de la isla caribeña (Fuente: VNA)
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, se reúne con Bruno Rodríguez Parrilla, enviado especial del Partido y del Gobierno de Cuba, miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de la isla caribeña (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)-El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, sostuvo hoy un encuentro con Bruno Rodríguez Parrilla, enviado especial del Partido y del Gobierno de Cuba, miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de la isla caribeña, de visita de trabajo del 13 al 14 del presente mes en Hanoi.

En sus palabras, el máximo dirigente vietnamita valoró positivamente el desarrollo de las relaciones de amistad especial entre los dos países en todos los canales y ámbitos de cooperación.

Reafirmó la postura consecuente del Partido, el Estado y el pueblo vietnamitas de mantener su solidaridad y apoyo al hermano pueblo cubano, y abogó por el levantamiento de las medidas unilaterales de bloqueo contra Cuba.

También manifestó su solidaridad con Cuba ante las dificultades y desafíos que que enfrenta actualmente la isla y aseguró que Vietnam le brindará apoyo, dentro de sus posibilidades, para que supere las dificultades y desarrolle el país.

A su vez, el visitante afirmó que el Partido y el Estado cubanos siempre han valorado y desean consolidar y estrechar los vínculos entre ambos Partidos, Estados y pueblos.

Expresó su profundo agradecimiento por la solidaridad, la ayuda y el apoyo brindados por Vietnam a Cuba en los últimos tiempos, y destacó que los éxitos del proceso de Doi moi (Renovación) de Vietnam constituyen una gran fuente de inspiración y aliento para la causa revolucionaria cubana.

En la ocasión, ambas partes intercambiaron opiniones y acordaron las orientaciones y medidas destinadas a profundizar aún más las relaciones de amistad tradicional y cooperación integral entre Vietnam y Cuba en la próxima etapa, en consonancia con el nuevo contexto de cada país y de la situación internacional.

Además, acordaron seguir intensificando los intercambios de delegaciones de alto nivel, mantener intercambios periódicos de teorías y compartir experiencias prácticas sobre la construcción del Partido y la renovación en el desarrollo nacional.

Al mismo tiempo, reafirmaron que los vínculos de camaradería y fraternidad entre ambos Partidos constituyen una importante base para consolidar la confianza estratégica entre Vietnam y Cuba.

Coincidieron también en continuar implementando de manera eficaz y sustantiva los mecanismos de cooperación y diálogo establecidos entre los Partidos y Estados, así como los programas y proyectos de cooperación acordados.

En cuanto a la cooperación económica, el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam subrayó la necesidad de seguir aprovechando los resultados alcanzados en algunos sectores y resolver los obstáculos y dificultades existentes para elevar los vínculos económicos bilaterales a un nivel acorde con las excelentes relaciones políticas.

Vietnam continuará compartiendo experiencias y ejecutando eficazmente los proyectos de cooperación en los ámbitos del cultivo de arroz y los productos farmacéuticos, contribuyendo así a que Cuba supere gradualmente sus dificultades, remarcó.

El país sudesteasiático alentará y creará condiciones necesarias para las acividades de producción y negocios de las empresas vietnamitas en Cuba, reiteró.

Bruno Rodríguez afirmó que el Partido y el Gobierno de Cuba siempre otorgan prioridad al fortalecimiento de la cooperación con Vietnam en sectores con potencial, como la producción de bienes de consumo, la salud, la industria farmacéutica y el turismo.

Cuba continuará coordinándose estrechamente con Vietnam en las organizaciones internacionales y los foros multilaterales y promoverá la educación de las nuevas generaciones de ambos países sobre la tradición de las relaciones bilaterales, apuntó./.

VNA
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